AK Parti bu hataları nasıl yapıyor?

Nazım Bey

Haddimi aşmak istemem ama yapılması gereken tonlarca iş varken, önceliğin bu meselelere verilmesi bana normal gelmiyor.

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin ardından bir iddiada bulunmuştum. “AK Parti bugün bulunduğu noktada dahi durmayı başarabilirse, vatandaş şu CHP’li belediyelerin haline bakıp yeniden partisine dönecektir. Yeter ki AK Parti milletin sinir uçlarına dokunacak hatalar yapmasın” demiştim.Ancak ve maalesef AK Parti hata yapmaya, hatalar yapmaya devam ediyor.

Bakın, geçmiş seçimin hemen arifesinde poşetlerin aniden paralı hale getirilmesi meselesine dikkat çekmiştim.

“25 kuruşluk bir poşetin vatandaş üzerinde oluşturduğu etkiyi tahmin edemezsiniz. İnsanlar şu sıkıntılı zamanda poşete para vermeyi şahsına edilmiş küfür gibi algılıyor. Milletin ekonomik sıkıntıdan yana feveran ettiği bir zamanda yapılmaz bu. Bu yanlıştan geri adım atılmazsa AK Parti bunun ceremesini çeker” demiştim. Seçime giderken pek çok insan, “Ben ekonomik krizle boğuşurken poşeti paralı yapanlarla işim olmaz” diyerek AK Parti’ye oy vermedi.

Bunun canlı şahidiyim. Ve hâlâ o poşet meselesi konuşuluyor biliyor musunuz. İnsanlar hâlâ her poşet almak zorunda kaldığında, mırıltılı küfürlerle duruma isyan ediyor. Gelelim şimdiye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2013 yılından bu yana yürürlükte olan sigara yasağını aniden devreye sokma kararı aldı. Olayı anlatanlar, “Cumhurbaşkanı bir araçta çocuklar varken sigara içen aile bireylerini görünce sinirlendi ve böyle bir karar verdi” diyorlar.

Bakınız. Cumhurbaşkanı bu tepkisinde haksızdır diyemem. Evet, araçta çocuk varken sigara içilmesine 153 lira değil, bin beş yüz elli üç lira ceza kesilsin. Ama her bireyin “Özel alanı” olan şahsi aracında sigara içmesini yasaklamak korkunç bir şey!

Size yemin ediyorum, günlerdir bu karara itiraz yüzlerce, binlerce kişiyi dinlemekten bana gına geldi. En fanatik, en koyu Erdoğancılar bile alınan bu karara itiraz ediyor. Erdoğan ve AK Parti’yi bugüne kadar her köşe yazısında savunan köşe yazarları dahi bu kararı açıklamakta zorluk çekiyor.

Poşet meselesinde olduğu gibi, dostane bir düşünce ile AK Parti’yi tekrar uyarayım. Bu sigara yasağı uygulanır uygulanmasına ama bedeli ağır olur. Haddimi aşmak istemem ama yapılması gereken tonlarca iş varken, önceliğin bu meselelere verilmesi bana normal gelmiyor. Yapılan yanlış bununla da sınırlı değil. Hani bazen bakıyorum, “Bir insan ‘ben bugün nasıl yanlış yapsam acaba’ diye araştırsa dahi böyle yanlış yapamaz” diyorum. Düşünsenize... Ekonomi Bakanı Berat Albayrakyeni ekonomi paketini açıklıyor. Ekonomik göstergelerin yukarı doğru seyrettiğini anlatıyor. Ekonomide canlanmanın yaşandığını ve her şeyin çok daha iyi olacağını müjdeliyor. Göstergelere baktığınızda durum gerçekten de bunu gösteriyor. Dolar düşüyor, borsa yükseliyor falan...Devamlı söylüyoruz AK Parti’nin en büyük zaafı reklamını yapamıyor yaptıklarını halka anlatamıyor ve maalesef bu şekliyle kesinlikle bu işler yürümüyor.