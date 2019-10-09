0553 313 94 23

AK Parti bu hataları nasıl yapıyor?

Gazetemiz okurlarından Nazım Bey, "AK Parti bu hataları nasıl yapıyor?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 12:21
AK Parti bu hataları nasıl yapıyor?

Nazım Bey

Haddimi aşmak istemem ama yapılması gereken tonlarca iş varken, önceliğin bu meselelere verilmesi bana normal gelmiyor.

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin ardından bir iddiada bulunmuştum. “AK Parti bugün bulunduğu noktada dahi durmayı başarabilirse, vatandaş şu CHP’li belediyelerin haline bakıp yeniden partisine dönecektir. Yeter ki AK Parti milletin sinir uçlarına dokunacak hatalar yapmasın” demiştim.Ancak ve maalesef AK Parti hata yapmaya, hatalar yapmaya devam ediyor.

Bakın, geçmiş seçimin hemen arifesinde poşetlerin aniden paralı hale getirilmesi meselesine dikkat çekmiştim.

25 kuruşluk bir poşetin vatandaş üzerinde oluşturduğu etkiyi tahmin edemezsiniz. İnsanlar şu sıkıntılı zamanda poşete para vermeyi şahsına edilmiş küfür gibi algılıyor.  Milletin ekonomik sıkıntıdan yana feveran ettiği bir zamanda yapılmaz bu. Bu yanlıştan geri adım atılmazsa AK Parti bunun ceremesini çeker” demiştim. Seçime giderken pek çok insan, “Ben ekonomik krizle boğuşurken poşeti paralı yapanlarla işim olmaz” diyerek AK Parti’ye oy vermedi.

Bunun canlı şahidiyim. Ve hâlâ o poşet meselesi konuşuluyor biliyor musunuz. İnsanlar hâlâ her poşet almak zorunda kaldığında, mırıltılı küfürlerle duruma isyan ediyor. Gelelim şimdiye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2013 yılından bu yana yürürlükte olan sigara yasağını aniden devreye sokma kararı aldı. Olayı anlatanlar, “Cumhurbaşkanı bir araçta çocuklar varken sigara içen aile bireylerini görünce sinirlendi ve böyle bir karar verdi” diyorlar.

Bakınız. Cumhurbaşkanı bu tepkisinde haksızdır diyemem. Evet, araçta çocuk varken sigara içilmesine 153 lira değil, bin beş yüz elli üç lira ceza kesilsin. Ama her bireyin “Özel alanı” olan şahsi aracında sigara içmesini yasaklamak korkunç bir şey!

Size yemin ediyorum, günlerdir bu karara itiraz yüzlerce, binlerce kişiyi dinlemekten bana gına geldi. En fanatik, en koyu Erdoğancılar bile alınan bu karara itiraz ediyor. Erdoğan ve AK Parti’yi bugüne kadar her köşe yazısında savunan köşe yazarları dahi bu kararı açıklamakta zorluk çekiyor.

Poşet meselesinde olduğu gibi, dostane bir düşünce ile AK Parti’yi tekrar uyarayım. Bu sigara yasağı uygulanır uygulanmasına ama bedeli ağır olur. Haddimi aşmak istemem ama yapılması gereken tonlarca iş varken, önceliğin bu meselelere verilmesi bana normal gelmiyor. Yapılan yanlış bununla da sınırlı değil. Hani bazen bakıyorum, “Bir insan ‘ben bugün nasıl yanlış yapsam acaba’ diye araştırsa dahi böyle yanlış yapamaz” diyorum. Düşünsenize... Ekonomi Bakanı Berat Albayrakyeni ekonomi paketini açıklıyor. Ekonomik göstergelerin yukarı doğru seyrettiğini anlatıyor. Ekonomide canlanmanın yaşandığını ve her şeyin çok daha iyi olacağını müjdeliyor. Göstergelere baktığınızda durum gerçekten de bunu gösteriyor. Dolar düşüyor, borsa yükseliyor falan...Devamlı söylüyoruz AK Parti’nin en büyük zaafı reklamını yapamıyor yaptıklarını halka anlatamıyor  ve maalesef bu şekliyle kesinlikle bu işler yürümüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 12:21
  1. Nazım Bey
  2. 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri
  3. AK Parti
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  5. sigara yasağı
  6. Ekonomi Bakanı Berat Albayrak
  7. yeni ekonomi paketi

YORUM YAZ

  • HakanHakan25 dk önce
    Erdogan araba cocuklarin yaninda sigara icildigine sinirlenmis ve bunu yasaklamis her sinirlendigi seye bir ceza keserse........
  • ahmet koçakahmet koçak43 dk önce
    sadece ekonomik sebepleri sıralamayın,adalet tamamen rafa kalktı,mahkeme kararları önemsenmiyor,suçsuz ve kurunun yanında yanan yaşlar hızla çoğalıyor bu yüzden 10 adet oy kullanmadık...olaylara sadece ekonomik bakmayın...
  • MerhabaMerhaba52 dk önce
    yurtdışında çok boçulındum bizşm kadar sigara içen millet yok kesinlikle ceza olması iyi bişey bunuda gör
  • Göksen MereyGöksen Merey59 dk önce
    çarpıtılmış göstergeleri bırak geçen sene alışverişe çıkıp 40 liraya aldıklarını bu gün 100 liraya dolmuyor, simite çaya elektriğe suya ulaşıma her şeye zam üstüne zam geliyor, sonrada enflasyon düşüyor ekonomi iyi gidiyor hadi ya.14 liraya dürüm ayran yerdik aynısını şimdi 30 liradan aşağı yiyemiyorsun elli kuraşa yediğin simit 4 yılda 1,5 lira veya 1,75 lira olmuş , buna karşılık çalışanların maaşları bu yıllarda yüzde dört beş zam gördüyse ne muazzam. gerçek hayat pahalılığı her gün tüketmek zorunda kaldığın temel ihtiyaçlarla ölçülür 10 yılda bir aldığın eşyalarla ve sadece kaymak tabakaya hitap eden mal ve hizmetlerle değil.
  • KaraKara1 sa önce
    Evet enflasyonun düştüğü gün elektriğe yüzde 20 ertesi gün köprü ve otoyollara 20 zam.Bizde akp'den bıktık. Artık reisimiz fatih erbakan bey.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
  1. İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha..
  2. Darıca'da bir evden 7 kamyon çöp çıktı
  3. Kahramanmaraş merkezli 5 ilde silah..
  4. Quaresma’dan büyük sitem!
  5. Unkapanı Köprüsü tehlike saçıyor! Her..
  6. Balıkesir'de 28 düzensiz göçmen..
  7. Operasyon öncesi son hazırlıklar! 5..
  8. Marmara Denizi'nde trol avcılığı..
  9. Rus medyası görüntüleri yayınladı!..
  10. Yolda uyuyan köpeği aracıyla ezen kişi..
  11. Yunanistan'da harekat paniği: PKK'dan..
  12. Samsun'da narkotik uygulaması: 11..
  13. TSK'nın harekat yapacağı bölgede..
  14. Yola düşen kaya parçası canından..
  15. Harekat öncesi teröristler titremeye..
  16. Aziziye Tabyası'na nasıl gidilir?
  17. Samsun'da "tefecilik" operasyonu! 7..
  18. İhale ilanları belediye valilik..
  19. Aziziye Tabyası nerede? Aziziye..
  20. Fikret Orman'dan flaş adaylık..
  21. Çanakkale açıklarında 47 kaçak göçmen..
  22. "Trump, Erdoğan’ın karşısında çok..
  23. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun..
  24. Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak..
  25. Terörist destekçisi Suud şoka girdi
  26. Adıyaman'da korkutan ev yangını!
  27. Akit TV’de Suriye tartışması! Farz..
  28. İstanbul semalarında göç alarmı!
  29. Samsun’da engelli sağlık raporu veren..
  30. Çöp kovalarını kırarak göle atan 4..
Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur

Günün Karikatürü

9 Ekim 2019
Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"