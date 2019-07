AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy’dan belediye yönetimine eleştiri

AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, milletin tercihine saygı duyduklarını, bu sonuçların kendileri için yeniden dirilişe vesile olacak bir motivasyon olacağını söyledi. Ersoy, belediye yönetimini eleştirerek yeni anlayışın hizmet ve proje üretmekten yoksun vizyon yoksulluklarını örtbas etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Hüsnü Ersoy yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde Bozüyük Belediyesi‘nin yönetim yetkisinin milletin takdiriyle Cumhuriyet Halk Partisi’ne verildiğini hatırlattı. Milletin bu tercihini saygıyla karşıladıklarını belirten Ersoy,"Halkımızın bu tercihi, millete hizmet siyaseti iddiasında olan bizler için daha çok çalışıp Bozüyük’e hizmet etme fırsatını tekrar kazanmak için bir motivasyon olmuştur.

Ancak Bozüyük Belediyesi’ni yönetme ve halkına hizmet etme yetkisiyle donatılan yeni anlayış, maalesef ki göreve geldiğinden beri sürekli yakınan, hizmet ve proje üretemeyen bir tutum içerisindedir. İnsanımızın sosyal ve kültürel hayatının zenginleştirilmesi ve belediye çalışmaları anlamında hemşehrilerimizin desteğiyle ilçemizde iyi niyetlerle birçok projeye imza atmış bir önceki AK Parti Belediyeciliğini anlayamayan yeni yönetim, sürekli olarak olayları çarpıtan bir anlayışla, ’’vizyon yoksulluklarını’’ örtbas etmeye çalışmaktadır. 120 gündür belediyeyi yöneten bu anlayış, hizmetlerin en iyisine layık Bozüyüklü hemşehrilerimiz arasında maalesef bir heyecan oluşturamamıştır. Türkiye’de bütçe-gelir-borç oranı en sağlıklı olan belediyelerden birini devir aldığı halde bundan bile şikayet etmiştir" dedi.

"Namus sözünün gereğini yapmaya davet ediyoruz"

Bozüyük Belediyesinde en az 100 personel fazla diye beyanda bulunulduğunu, aksayan belediye hizmetleri için ise ’’personelimiz yeterli değil ‘’gibi ironik bir açıklama yapıldığını anlatan Başkan Hüsnü Ersoy, "Görev yerleri farklı birçok emekçi kardeşlerimizi muvaffakatları alınmadan, başka görev yerlerinde görevlendirmişler, bu durumu neredeyse bir baskı unsuru haline getirmişlerdir. Bizler Bozüyük Belediye yetkililerini, CHP Genel Başkanı’nın ‘’Hiçbir insanın siyasi görüşünden dolayı işten çıkarılmayacağı, kazandıkları belediyelerde baskı, sendika değişimlerinin olmayacağı ve belediye emekçilerinin ücretlerinde artışlar yapılacağı’’ yönündeki namus sözünün gereğini yapmaya davet ediyoruz. AK Parti Teşkilatları olarak belediye yönetimince mağdur edilen ve iş akdi feshedilen tüm emekçi kardeşlerimizin yanındayız. Sırf siyasi düşüncelerinden kaynaklı kaldıkları baskıları şiddetle reddediyoruz. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yaptığı bir basın açıklamasında önceki dönem belediye yönetiminin 250 yataklı, Bozüyük’ümüze doğrudan yapılan en büyük devlet yatırımı olma özelliğini taşıyan Bozüyük Devlet Hastanesinin kamulaştırmasının, Bozüyük Belediyesince yapılamasının doğru olmadığı yönünde bir söylemde bulunmuştur. Ben buradan kendisine şunu sormak isterim. Her platformda söylediğiniz gibi belediyeler kar amacı güden kuruluşlar değildir. 150 milyon TL’lik, üstelik halkımızın sağlığı için hizmet verecek bu elzem hastane yatırımı için siz 2 milyon TL’lik kamulaştırma bedelini hastanenin bir an önce başlaması için, Bozüyük için karşılamaz mıydınız?Bozüyük Belediyesi yetkililerinin işbaşına geldikleri günlerin akabinde, Hal Camii inşaatının duvarına bir devlet kurumunun ciddiyetine yakışmayacak şekilde pankart astıklarını gördük. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kapsamında sözleşme imzalayarak kamuya iş yapan yüklenicilerin, ekonomik şartlardaki değişimlerden dolayı mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlı çıkarılan Tasfiye Yasası uyarınca camiyi yapan yüklenici, maliyet artışlarından dolayı kanuni hakkı olan başvuruyu yapmış ve işi durdurmuştur. Devletin kurumlarının incelemesi sonucu bu başvuru ya yerinde görülüp iş tasfiye olup tekrar ihale edilecek ya da mevcut yüklenicinin işine devam etmesi sağlanacaktır. Konu bu kadar açıkken kamuoyunu bilgilendirme adı altında ve bir devlet kurumunun ciddiyetine yakışmayacak pankartları asarak amacınıza ulaşamazsınız. Ayrıca milletimiz biliyor ki, AK Parti hükümetleri, başladığı her projeyi en kısa sürede bitirip Türk milletinin istifadesine sunan, bunun için en hızlı takvimi gerçekleştiren bir misyona sahiptir. Hiç şüphesiz en kısa zamanda bu projeyle ilgili çalışmalar tekrar başlayacaktır ve Bozüyüklü hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır" diye kaydetti.

"Taahhüt ettiğiniz projelerinizi hayata geçirmenizi bekliyoruz"

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na çağrıda bulunan Ersoy, "İlçemizin öncelikli ihtiyaçlarına göre derhal somut projeler üretin ve bunu bir takvimle paylaşın. Seçimlerden önce taahhüt ettiğiniz bedava su AK Parti döneminde yapılan mahalle konaklarında gerçekleştirmeyi vadettiğiniz çocuk kreşleri ve anaokulları, dar gelirli vatandaşlarımıza cansuyu aile sigortası, amatör spor kulüplerimize her branşta destek vaatlerinizi de tüm Bozüyüklü hemşehrilerimizle birlikte bekliyoruz" dedi.