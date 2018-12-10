0553 313 94 23

AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Bitlis belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Güroymak belediye başkan adayı, AK Parti Tatvan belediye başkan adayı, AK Parti Hizan belediye başkan adayı, Adilcevaz AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Ahlat belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Bitlis ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

10 Aralık 2018 Pazartesi 19:20
AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Bitlis belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Güroymak belediye başkan adayı, AK Parti Tatvan belediye başkan adayı, AK Parti Hizan belediye başkan adayı, Adilcevaz AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Ahlat belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Bitlis ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Bitlis belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Bitlis belediye başkan adayı da var. AK Parti Bitlis belediye başkan adayı Nesrullah Tanğlay oldu. AK Parti'nin Bitlis ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Bitlis 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Hüseyin Olan % 43.9

AK Parti adayı Fehmi Alaydın % 40.6

HÜDA PAR adayı Cengiz Karakaya % 5.9

Adilcevaz belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

DP % 30

MHP % 15

BDP % 12

Ahlat belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

BDP % 37

MHP % 20

Güroymak belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 55

AK Parti % 43

Hizan belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 29

SP % 23

AK Parti % 21

Mutki belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 42

AK Parti % 38

SP % 9

Bağımsız % 7

Tatvan belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 58

BDP % 36

SP % 1

 

Bitlis 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 44.60

HDP % 43.32

MHP % 3.96

İYİ Parti % 3.26

CHP % 2.27

SP %  1.12

AK Parti Bitlis Milletvekilleri

Cemal Taşar

Vahit Kiler

HDP Bitlis Milletvekili 

Mahmut Celadet Gaydalı

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 19:20
  1. AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
  2. Aksaray
  3. Yozgat
  4. Van
  5. Sivas
  6. Siirt
  7. Kars
  8. İzmir
  9. Bilecik
  10. Balıkesir
  11. Ankara
  12. Ağrı
  13. AK Parti güroymak belediye başkan adayı
  14. AK Parti tatvan belediye başkan adayı
  15. AK Parti hizan belediye başkan adayı
  16. ahlat AK Parti belediye başkan adayı
  17. AK Parti selim belediye başkan adayı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'dan plaket açıklaması
    1. Galatasaray'dan plaket açıklaması
    2. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu..
    3. Nefes darlığı hastalığına dikkat!
    4. Bakan Koca'dan Dünya İnsan Hakları..
    5. Kulak enfeksiyonuna dikkat!
    6. Göztepe'de Kemal Özdeş ilk..
    7. Bahçeli İstanbul için isim telaffuz..
    8. Ümraniye AK Parti belediye başkan..
    9. AK Parti Kahramanmaraş ilçe belediye..
    10. Köpek salyası hakkında bunları biliyor..
    11. Galatasaray Kulübünden plaket açıklaması
    12. Kuyruğun ucu var bucağı yok! Haberi..
    13. Ketojenik diyet hakkında bunları..
    14. Yozgat'ta evde çıkan yangında 4..
    15. Kolit belirtileri nelerdir?
    16. Kiremit kebabı
    17. Tayland'da bilim ödülü kazanan..
    18. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük..
    19. "Bu yıl çok zor ve farklı bir ligdeyiz"
    20. Kalp sağlığı için balkabağı tüketin!
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor