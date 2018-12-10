AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Bitlis belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Güroymak belediye başkan adayı, AK Parti Tatvan belediye başkan adayı, AK Parti Hizan belediye başkan adayı, Adilcevaz AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Ahlat belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Bitlis ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Bitlis belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Bitlis belediye başkan adayı da var. AK Parti Bitlis belediye başkan adayı Nesrullah Tanğlay oldu. AK Parti'nin Bitlis ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Bitlis 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Hüseyin Olan % 43.9

AK Parti adayı Fehmi Alaydın % 40.6

HÜDA PAR adayı Cengiz Karakaya % 5.9

Adilcevaz belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

DP % 30

MHP % 15

BDP % 12

Ahlat belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

BDP % 37

MHP % 20

Güroymak belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 55

AK Parti % 43

Hizan belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 29

SP % 23

AK Parti % 21

Mutki belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 42

AK Parti % 38

SP % 9

Bağımsız % 7

Tatvan belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 58

BDP % 36

SP % 1

Bitlis 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 44.60

HDP % 43.32

MHP % 3.96

İYİ Parti % 3.26

CHP % 2.27

SP % 1.12

AK Parti Bitlis Milletvekilleri

Cemal Taşar

Vahit Kiler

HDP Bitlis Milletvekili

Mahmut Celadet Gaydalı