0553 313 94 23

"AK Parti birliğin, Erdoğan istikrarın teminatıdır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "AK Parti bu ülkenin birliğinin, Recep Tayyip Erdoğan istikrarın, kardeşliğin teminatıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin Recep Tayyip Erdoğan sevgisini asla ortadan kaldıramayacaklar"- "Başkaları sırtını terör örgütlerine, PKK/PYD'ye dayaya dursun, biz ancak ve ancak aziz milletimize sırtımızı dayarız"

17 Şubat 2019 Pazar 18:54
"AK Parti birliğin, Erdoğan istikrarın teminatıdır"

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "AK Parti bu ülkenin birliğinin, Recep Tayyip Erdoğan istikrarın, kardeşliğin teminatıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin Recep Tayyip Erdoğan sevgisini asla ortadan kaldıramayacaklar." dedi.

Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Atapark Mahallesi seçim bürosunun açılışına katıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada, AK Parti ile MHP'nin, Cumhur ittifakı kapsamında 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için yola çıktığını belirterek, "Bu ittifak, sırtını ancak ve ancak millete dayayan bir ittifaktır. Başkaları sırtını terör örgütlerine, PKK/PYD'ye dayaya dursun, biz ancak ve ancak aziz milletimize sırtımızı dayarız." diye konuştu.

Gül, bu ittifakın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüdüğünü anımsatarak, şunları söyledi:

"Biz, birileri belediye başkanı ya da şu olsun, bu olsun değil, memleketimiz daha iyi olsun, büyüsün, evimizdeki huzur artsın, annelerimiz ağlamasın, çocuklarımız kötü yola düşmesin diye siyaset yapıyoruz. Bizim derdimiz, Türkiye'yi daha büyütmek, ekmeğimizi daha büyütmek derdidir. Evimizdeki, memleketimizdeki huzuru kimse bozamayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin birliğini bozmak isteyenlere ders verildiğini anlatan Gül, tüm vatandaşların kardeş olduğunu ve bu birliği kimsenin bozamayacağını vurguladı. Gül, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ülkede zamanında Edirne işgal edilmiş, Enver Paşa fethe gidiyor. Birileri 'Enver geleceğine, Bulgar gelsin.' dedi. 'AK Parti gitsin de ne olursa olsun.' diyenler, bu ülkede hiçbir çivi çakmamış, bu ülkeye dair projesi olmayanlar insanlar. AK Parti bu ülkenin birliğinin, Recep Tayyip Erdoğan istikrarın, kardeşliğin teminatıdır. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin Recep Tayyip Erdoğan sevgisini asla ortadan kaldıramayacaklar."

- "Ne gerekiyorsa hep beraber yapacağız"

Selçuk ise AK Parti Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un belediye başkanlığı döneminde Keçiören'deki vatandaşların çok iyi bir hizmet aldığını ifade etti.

Vatandaşlara açılışa katıldığı için teşekkür eden Selçuk, "Turgut Başkan için ne gerekiyorsa fazlasıyla yapacağınızdan eminiz. Ankara'da Sayın Özhaseki için ne gerekirse yapacağınızdan eminiz. Biz, sizin yanınızdayız. Bundan sonra ne gerekiyorsa hep beraber yapacağız. Size güveniyoruz, siz de bize güvenin. Allah'ın izniyle ne gerekirse yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından AK Parti Atapark Mahallesi seçim bürosu açıldı.

Açılışa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan da katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:54
  1. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
  2. AK Parti Atapark Mahallesi seçim bürosu
  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bozbey’den ruhsat cevabı: "Bunu soranın belediye başkanlığından şüphe ederim"
    1. Bozbey’den ruhsat cevabı: "Bunu..
    2. Yelken: 2019 İzmir Kış Trofesi
    3. Önlisans mezunları ne kadar askerlik..
    4. Kılıçdaroğlu'ndan Şero'lu "Kediler..
    5. AK Parti'nin Balıkesir mitingi
    6. İstanbul-İzmir otoyolu ne zaman..
    7. Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 -..
    8. Lise mezunları ne kadar askerlik..
    9. Kasımpaşa-Galatasaray maçından notlar
    10. İki yıllık yüksek okul mezunları ne..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik..
    12. Kemal Özdeş: "Gole sevinirken..
    13. Bakanlar Gül ve Selçuk, Keçiören’de..
    14. Terim'den sürpriz tercihler! Nedeni...
    15. Hikmet Karaman: "Zor bir maçtı"
    16. 7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi..
    17. Sergen Yalçın: "Çok önemli bir 3 puan..
    18. AK Parti'nin Balıkesir mitingi
    19. Balıkesir’de tarihi eser operasyonu
    20. Jandarmadan güven uygulaması: 193..
    21. Maçın ardından
    22. Samsun’da şüpheli ölüm
    23. 4 katlı binada çıkan yangın paniğe..
    24. Alevlere teslim olan ahşap ev..
    25. Hatay Asayiş Şube Müdürü Ateş öldü
    26. Bakan Çavuşoğlu: "Tüm dünyada FETÖ’cü..
    27. Ağız sütü nedir? Ağız sütünün..
    28. Gazze Sağlık Bakanlığı maaş kesintisi..
    29. Cizre'de çamura saplanan atı itfaiye..
    30. Kağıtsporlu karateci 2024..
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması