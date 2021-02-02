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Siyaset AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berbibek koronavirüse yakalandı
Siyaset

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berbibek koronavirüse yakalandı

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berbibek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 21:08:00 -
AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berbibek koronavirüse yakalandı

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berbibek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Berdibek, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, bugün vücut kırgınlığı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirtti.

Sosyal medyadan açıklama

Yapılan tetkikler sonucunda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydeden Berdibek, "Genel durumum iyi olup, hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi hastanede geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, cümlenizi Rabbime emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

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