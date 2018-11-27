AK Parti Bingöl belediye başkan adayları 2019 kim oldu? Yerel seçim Bingöl AK Parti adayları

AK Parti Bingöl belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? AK Parti 2019 yerel seçimlere her seçim olduğu gibi yine iddialı girmeye hazırlanıyor. AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi merak edimeye devam edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında Bingöl’ün de olduğu 20 belediye başkan adaylarını bugün de açıklıyor. Peki AK Parti Bingöl belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Bingöl belediye başkan adayları 2019 listesinde Bingöl belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti Bingöl Belediye Başkan adayları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde partisini temsil edecek 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları listesinde AK Parit Gaziantep Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, Kocaeli AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel, Samsun AK Parti belediye başkan adayı Mustafa Demir, AK Parti Malatya Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan oldu. 20 ilin belediye başkan adayı daha Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki AK Parti Bingöl Belediye Başkan adayları kim olacak? AK Parti Bingöl Belediye Başkan adayları 2019 listesinde kimler var? AK Parti Bingöl belediye başkan adayları merak ediliyor.

Bingöl 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Yücel Barakazi % 58.4

BDP adayı İlhan Çakabay % 25.8

SP adayı Serdar Atalay 8.8

Bingöl 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti: Yüzde 55.46

HDP: Yüzde 27.01

MHP: Yüzde 5.82

İYİ Parti: Yüzde 4.05

CHP: Yüzde 1.80

SP: Yüzde 1.09

AK Parti Bingöl Milletvekilleri

Cevdet Yılmaz

Feyzi Berdibek

HDP Bingöl Milletvekili

Erdal Aydemir

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