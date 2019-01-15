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AK Parti Bingöl Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir:- "Bingöl'de bugüne kadar AK Parti bayrağını dalgalandıran bu kadim şehirde yine Allah'ın izniyle çok güçlü ses vereceğimize inanıyorum"-"Bu şehir kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, huzurun şehri. Hep öyle oldu, öyle olmaya devam edecek"

15 Ocak 2019 Salı 18:29
AK Parti Bingöl Aday Tanıtım Toplantısı

BİNGÖL (AA) - AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bingöl’de bugüne kadar AK Parti bayrağını dalgalandıran bu kadim şehirde yine Allah'ın izniyle çok güçlü ses vereceğimize inanıyorum." dedi.

Kandemir, Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bingöl Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, mazlumların ve mağdurların sığındıkları Anadolu topraklarını bölmeye çalışanlara milletin hiçbir zaman fırsat vermediğini söyledi.

Türkiye'nin zor zamanlar atlattığına işaret eden Kandemir, "Allah'a hamdüsenalar olsun bu millet müsaade etmedi. Cumhur bir araya geldi, bedenini koydu, kan akıttı, bunlara fırsat vermedi." ifadesini kullandı.

Kandemir, dün hasım olanların bugün hısım olarak milletin karşısına çeşitli desiseler ve tuzaklarla çıktığını, her defasında milletin bunların karşısında "Biz varız, size bayrağımızı indirtmeyiz, ezanımızı susturtmayız, bu milleti, bu memleketi böldürtmeyiz." diyerek kanıyla canıyla tankın, topun önünde durduğunu belirtti.

- "Bayrağını, ezanını, vatanını müdafaa etti"

AK Parti olarak sırtlarını millete yasladıklarını vurgulayan Kandemir, "Bizim irfan sahibi milletimiz Allah'a hamdolsun bayrağını, ezanını, vatanını müdafaa etti." diye konuştu.

Yeni adaylarla aynı ruh ve aynı heyecanla memlekete ve millete dair sevdalarıyla hizmeti yarınlara taşıyacaklarını ifade eden Kandemir, şunları kaydetti:

"Yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz, heyecanımız, aşkımız, sevdamız var. Bingöl’de bugüne kadar AK Parti bayrağını dalgalandıran bu kadim şehirde yine Allah’ın izniyle çok güçlü ses vereceğimize inanıyorum. Bu şehir kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, huzurun şehri. Hep öyle oldu, öyle olmaya devam edecek. Adaylarımızla kardeşliğimizi daim kılacağımızı düşünüyorum."

Kandemir, daha önce açıklanan AK Parti Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan ile ilçe ve belde belediye başkanlarını partililere tanıttı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 18:29
  1. AK Part Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir
  2. AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı
  3. Bingöl

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