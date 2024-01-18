AK Parti Bilecik Başkan Adayı Mustafa Yaman Kimdir?

Mustafa Yaman, 1968 yılında Bayırköy'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bayırköy İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra lise eğitimini Bilecik Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi'nde başarıyla bitirdi. Daha sonra 2018 yılı Temmuz ayında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde iki yıl süreli Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'ndan mezun oldu.

Meslek hayatına 1988-1990 yılları arasında askerlik görevini tamamladıktan sonra Tekersan Jant Fabrikası'nda elektrik bakımcısı olarak işe başlayarak adım attı. 2002 yılında Bozüyük'e kurulan bir sendikada şube başkan yardımcısı olarak görev aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Yaman, siyasi kariyerine 29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde Bayırköy Belediye Başkanı olarak seçilerek başladı. Ardından üç kez üst üste Bayırköy Belediye Başkanı olarak seçilen Yaman, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti Belediye Başkan Adayı 2024 Bilecik Belediye Başkan adayı olarak Ak Parti tarafından gösterildi.

2024 AK Parti Belediye Başkan Adayları biri olan Mustafa Yaman'ın siyasi kariyeri, Bilecik'in yerel yönetiminde önemli bir rol oynamış ve 2024 seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin güvenilir adayı olarak seçilmiştir.

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