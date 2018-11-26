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AK Parti beyoğlu belediye başkan adayı kim?

AK Parti 2019 yerel seçimler için belediye başkan adaylarını son dakika açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 Kasım’da 40 ilin belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti yarın da aralarında İstanbul ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Ankara ve İzmir belediye başkan adaylarının da bulu20 ilin belediye başkan adaylarını daha açıklıyor. Peki AK Parti Beyoğlu belediye başkan adayı kim? AK Parti Beyoğlu belediye başkan adayı 2019

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:21
AK Parti beyoğlu belediye başkan adayı kim?

AK Parti 2019 yerel seçimler için belediye başkan adaylarını son dakika açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 Kasım’da 40 ilin belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti yarın da aralarında İstanbul ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Ankara ve İzmir belediye başkan adaylarının da bulu20 ilin belediye başkan adaylarını daha açıklıyor. Peki AK Parti Beyoğlu belediye başkan adayı kim? AK Parti Beyoğlu belediye başkan adayı 2019

AK Parti’nin 2019 yerel seçim belediye başkan adayları 2019 listesi son dakika netlik kazanıyor. 24 Kasım Cumartesi günü aralarında Diyarbakır, Antalya ve Gaziantep belediye başkan adaylarının da bulunduğu 40 ilin belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın partisin grup toplantısında da İstanbul ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Ankara belediye başkan adayları ve İzmir belediye başkan adayları olmak üzere 20 ilin AK Parti belediye başkan adaylarını açıklayacak. Peki AK Parti İstanbul adayları 2019 kim oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim? AK Parti Beyoğlu belediye başkan adayı kim oldu? Soruları merak sonusu olurken, Beyoğlu AK Parti belediye başkan adayı Haydar Ali Yılmaz olacağı söyleniyor. Haydar Ali Yılmaz 26. dönem AK Parti milletvekile olarak görev yaptı.

Haydar Ali Yılmaz kimdir? AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yılmaz mı oldu?

İsmet Yıldırım kimdir? AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım mı?

Beyoğlu 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Ahmet Misbah Demircan % 47.8

CHP adayı Aylin Kotil Yıldırımer % 35.2

HDP adayı Seyhan Alma % 7.3

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:21
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Gaziantep
  4. Diyarbakır
  5. Antalya
  6. Ankara
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