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AK Parti Berlin temsilciliğine Meryem Göka atandı

MYK ve MKYK'da alınan karar gereği, açılması kararlaştırılan Berlin Yurtdışı Temsilciliğine, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Meryem Göka'nın atandığı bildirildi

09 Ocak 2019 Çarşamba 19:45
AK Parti Berlin temsilciliğine Meryem Göka atandı

ANKARA (AA) - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan karar gereği açılması kararlaştırılan Berlin Yurtdışı Temsilciliğine, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Meryem Göka'nın atandığı belirtildi.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığının Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "MYK ve MKYK'da alınan karar gereği açılmasına karar verilen partimizin Berlin Yurtdışı Temsilciliğine Dış İlişkiler Başkan Yardımcımız Sayın Meryem Göka atanmıştır. Bugüne kadar başkanlığımıza vermiş olduğu katkıdan dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 19:45
  1. Ak Parti
  2. Berlin temsilciliği
  3. dış ilişkiler
  4. MeryemGöka

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