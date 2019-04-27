0553 313 94 23

AK Parti, belediyeleri "akıllı sistemle" kontrol edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Akıllı Yerel Yönetimler Bilgi Sistemi için hazırlanan mobil uygulamanın tanıtımı yapıldı- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: - "Akıllı Yerel Yönetimler Bilgi Sistemi ile belediyelerimizin takibinin gerçekleştirilmesi, seçim öncesi verilen vaatler, parti ilkelerimize uygunluk, mali disiplin, insan kaynakları politikası, manifestonun hayata geçirilmesi ve benzeri konularda rehberlik yapmak yer alıyor. Yani belediyelerin karneleri çıkarılacak ve belediyeler anlık takip edilebilecek"- "Bundan sonraki seçimlerin kuvvetli bir ihtimalle ittifaklar üzerinden devam edeceği görüldüğüne göre, Yerel Yönetimler Seçimi İttifak Kanunu'yla ilgili alt yapının hazırlanması gerekmektedir"

27 Nisan 2019 Cumartesi 17:01
AK Parti, belediyeleri "akıllı sistemle" kontrol edecek

ANKARA (AA) - AYNUR EKİZ/FERDİ TÜRKTEN - AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, belediyelerin vaatleri ve projelerin takibine imkan sağlayacak, "Akıllı Yerel Yönetimler Bilgi Sistemi" için hazırlanan mobil uygulamanın tanıtımı yapıldı.

Kızılcahamam Eliz Hotel'de, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Genel Başkan yardımcıları Mehmet Özhaseki, "Yerel Yönetimler", Çiğdem Karaaslan da "Çevre, Şehir ve Kültür" konulu sunum gerçekleştirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Özhaseki, sunumunda 2004, 2009, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinin genel değerlendirilmesini yaparak, 2014 ve 2019 yerel seçimlerini kıyasladı.

Millet İttifakı'na karşı Cumhur İttifakı'nın kabul gördüğünü ve başarılı olduğunu belirten Özhaseki, beka meselesinin toplum nezdinde karşılık bulduğuna değindi.

- "Kürt kökenlilerin partimize yeniden yönelmesi sağlandı"

AK Parti'nin Doğu ve Güneydoğu'daki başarısına işaret eden Özhaseki, "Doğu ve Güneydoğu'da; son yıllarda güvenliğin tam manasıyla sağlanmış olması ve teröristlerin yakıp yıktığı yerlerde, devlet olarak zararları giderici mahiyette bir tavır içerisinde hizmet edilmiş olması, özellikle Kürt kökenli vatandaşlarımızın partimize yeniden yönelmesini sağlamıştır. Yeniden kazanılan belediyeler bunun en bariz örneğidir. Şırnak, Ağrı, Bitlis, Eruh, Halfeti, Viranşehir, Şemdinli, Çukurca." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde yapılacaklara ilişkin bilgi veren Özhaseki, "Bundan sonraki seçimlerin kuvvetli bir ihtimalle ittifaklar üzerinden devam edeceği görüldüğüne göre, Yerel Yönetimler Seçimi İttifak Kanunu'nun alt yapısının hazırlanması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, bu kapsamda yapılacak çalışmaları şöyle özetledi:

"Yeni bir yerel yönetimler yasasının hazırlanması, manifestonun yasal zemininin oluşturulması, belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyelerinin sistemli olarak belediyecilik uygulamaları alanında eğitimlere tabi tutulması, Akıllı Yerel Yönetimler Bilgi Sistemi ile belediyelerimizin takibinin gerçekleştirilmesi, seçim öncesi verilen vaatler, parti ilkelerimize uygunluk, mali disiplin, insan kaynakları politikası, manifestonun hayata geçirilmesi ve benzeri konularda rehberlik yapmak yer alıyor. Yani belediyelerin karneleri çıkarılacak ve belediyeler anlık takip edilebilecek."

Akıllı Yerel Yönetimler Bilgi Sistemi için hazırlanan mobil uygulamayı da partililere anlatan Özhaseki, bu uygulamaya veri girişlerinin başladığını aktardı.

"Gönül Belediyeciliği" kavramı üzerinde de duran Özhaseki, seçmene ulaşmada yeni bir dil kullanılması önerisinde bulundu.

Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından da birer sunum yapılacak.

Yarın ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi sunumuyla devam edecek olan toplantı, genel istişare ve değerlendirme ile tamamlanacak.

Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 17:01
  1. AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
  2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
  3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk şirketleri Londra’da kariyer imkanlarını tanıttı
    1. Türk şirketleri Londra’da kariyer..
    2. Tarımcılardan sevindiren haber! Sebze..
    3. Düzce otları 5. defa festivalle..
    4. Tır şarampole devrildi: 1 yaralı
    5. Manisa’da en güzel yemekler yarıştı
    6. Eski başkan ifşa etti: Kuklacıların..
    7. AK Parti, belediyeleri "akıllı..
    8. Egeli deri ve deri mamulleri..
    9. Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor:..
    10. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    11. Bursa’nın en geniş katılımlı sokak..
    12. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan..
    13. Adem Güney’den ’yeni parti’ açıklaması
    14. “Millî Mücadele’nin 100. Yılı: Mustafa..
    15. Spor Toto Süper Lig: Antalyasppor: 1 -..
    16. İnönü’de yağmur ve şükür duası
    17. Sultangazi’de Evlendirme Dairesi’nin..
    18. Ege’de Endüstri 4.0 konferansı
    19. Soma maden şehitlerinin çocuklarına 4..
    20. 53. alt güvenlik komite toplantısı..
    21. Rusya'da küçük uçak düştü: 2 ölü
    22. Çin'de düzenlenen "Kuşak ve Yol" Forumu
    23. Polis amcaları down sendromlu gencin..
    24. O bir rol model oldu, hayata tutunmayı..
    25. "160 konteyner depremzedelere..
    26. CHP'den Başkan Erdoğan'a cevap
    27. Açığa alınan uzman çavuş uyuşturucu..
    28. Top oynayan çocuğa otomobil çarptı: 1..
    29. ABD Dış Politika Konseyi Başkan..
    30. Erzurumlu Fenomen Emrah Çılgı’dan..
    Ankara'dan kahreden haber: Şehidimiz var
    Ankara'dan kahreden haber: Şehidimiz var
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!