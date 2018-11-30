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"AK Parti belediyeciliğinin temeli Erdoğan belediyeciliğidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:- "AK Parti belediyeciliğinin temeli Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğidir. O yüzden biz insanımızın, mutlu, müreffeh, huzur ve güven içerisinde yaşamasına önem veriyoruz"- "Ana muhalefet partisi, bu milletin oy verdiği parti 'dolar 10 lira olsun' diye alkış tutuyordu. Onlara kanıp, 'dolar 10 lira olacak' diyerek ülkesine güvenmek, ülkesinin ekonomisine güvenmek yerine gidip dolar alanların halini görüyoruz. Dolar düşüyor. Dolar yükselirken sosyal medyayı ayağa kaldıranlar, dolar düşerken neredeler"

30 Kasım 2018 Cuma 17:38
"AK Parti belediyeciliğinin temeli Erdoğan belediyeciliğidir"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti belediyeciliğinin temeli, Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğidir. O yüzden biz insanımızın, mutlu, müreffeh, huzur ve güven içerisinde yaşamasına önem veriyoruz." dedi.

Mahir Ünal, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör'ün kamuoyuna tanıtımı için düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti belediyeciliğinin önemine değinerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden "Şehrül emin" ne demektir herkese gösterdiğini belirtti.

Bu millete hizmetkar olmanın ne demek olduğunu da herkese gösterdiğini anlatan Ünal, Erdoğan belediyeciliğinin tek bir amacının bulunduğunu, onun da insanın evinde, sokağında, mahallesinde, ilçesinde, ilinde huzurlu, mutlu ve güven içerisinde yaşamasını sağlamak olduğunu ifade etti.

1994 yılından bu yana şehirlerde önem verdikleri bazı konuların bulunduğunu kaydeden Ünal, "AK Parti belediyeciliğinin temeli, Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğidir. O yüzden biz insanımızın, mutlu, müreffeh, huzur ve güven içerisinde yaşamasına önem veriyoruz." diye konuştu.

Eski Türkiye'de memurların maaşını aldığında döviz bürosuna koştuğuna işaret eden Ünal, şunları söyledi:

"İki gün sonrasını memurum göremezdi. Şimdi 13 Ağustos'ta Türkiye'ye karşı bir kur saldırısında bulundular. Adeta 13 Ağustos gecesini ekonominin 15 Temmuz'u yapmak istediler. Ne oldu? Birileri 'dolar 10 lira olacak' diye alkış tutuyordu. Ana muhalefet partisi, bu milletin oy verdiği parti 'dolar 10 lira olsun' diye alkış tutuyordu. Onlara kanıp, 'dolar 10 lira olacak' diyerek ülkesine güvenmek, ülkesinin ekonomisine güvenmek yerine gidip dolar alanların halini görüyoruz. Dolar düşüyor. Dolar yükselirken sosyal medyayı ayağa kaldıranlar, dolar düşerken neredeler."

- "Avrupa öksürse biz krize girerdik"

Kurban Bayramı'nda "Kur atağı bertaraf edilmiştir." diye açıklama yaptığını anımsatan Ünal, bunun için kıyamet koparıldığını belirtti.

Ünal, Türkiye ekonomisinin tekrardan, bu kadar saldırıya rağmen toparlanmaya ve güçlenmeye başladığını ifade ederek, "Geçmişte Anayasa kitapçığı fırlatıldığı için biz bir gecede fakirleşmedik mi? Avrupa öksürse biz krize girerdik. Şimdi çok şükür bu kadar saldırıya rağmen dimdik ayaktaysak, bunun sebebi nedir? Bunun sebebi Kahramanmaraş'tır. Buradaki birlik ve beraberlik ruhudur. Kardeşliğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a çok teşekkür eden Ünal, Türkiye'de belediyeciliği en iyi bilen, adeta belediyeciliğin ustası konumundaki Hayrettin Güngör'e de adaylığının hayırlı olması dileğinde bulundu.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör de bir makama değil, hizmete talip olduklarını ifade etti.

Kahraman bir şehre hizmet etmeye geldiğini anlatan Güngör, "Biz hizmet etmeye, gönül almaya geldik. Oy almaya değil, gönül almaya geldik. Biz gönülleri kazanırsak oyu, o ellerden alırız. Kahramanmaraş'a bugüne kadar hizmet eden bütün belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 17:38
  1. Ak Parti
  2. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör
  3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

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