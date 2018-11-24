AK Parti Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir belediye başkanının halkına tepeden bakamayacağını belirterek, "Belediye başkanı, tevazu ehlidir. Samimiyet ehlidir. Gayret ehlidir. 'Önce millet, önce memleket' der. Bulunduğu görevde kibir, büyüklük taslama, millete tepeden bakma, milletle irtibatını koparma hastalığına kapılan hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz. İnşallah 31 Mart 2019'da milletimizin gönlündeki yerimizi daha da güçlendirecek, daha da yükseğe çıkartacağız." dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Yunus Emre'nin "Ak sakallı bir koca / Hiç bilmez ki hal nice / Boşa gitmesin hacca / Bir gönül yıkar ise / Bir kez gönül yıktın ise / Bu kıldığın namaz değil / Yetmiş iki millet dahi / Elin yüzün yumaz değil" dizelerini hatırlatarak, "Biz gönül yapmayı böylesine önemseyen, gönül yıkmayı böylesine büyük bir felaket olarak gören bir medeniyetin bir kültürün mensuplarıyız." vurgusu yaptı.

Hele belediye başkanlığı gibi her gün doğrudan milletle yüz yüze olunan bir görevde aksi bir anlayışın, düşüncenin kabul edilemeyeceğini dile getiren Erdoğan, "Bir belediye başkanı halkına tepeden bakamaz. Belediye başkanı, tevazu ehlidir. Samimiyet ehlidir. Gayret ehlidir. 'Önce millet, önce memleket' der. Bulunduğu görevde kibir, büyüklük taslama, millete tepeden bakma, milletle irtibatını koparma hastalığına kapılan hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz. İnşallah 31 Mart 2019'da milletimizin gönlündeki yerimizi daha da güçlendirecek, daha da yükseğe çıkartacağız." şeklinde konuştu.

- "Milletimizle vizyonel projeleri konuşma imkanına sahibiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahalli idarelerdeki hizmetlerin önceliklerinin, şehirlerin gelişmişliklerine, insanların kültür ve refah düzeylerine göre değişiklik göstermesinin gayet tabii olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben şimdi size 94 öncesi İstanbul'dan bahsedeceğim veya genelleme yapacağım. Musluğundan suyu akmayan, binasının önünden çöpü toplanmayan, çamurdan sokağına girilmeyen, çukurdan caddesinde yürünmeyen, kaldırımı zaten olmayan, kirden, isten, dumandan havası solunmayan, ulaşımı sınırlı, iletişimi kopuk velhasıl her tarafından lime lime olmuş bir şehirde siz insanlara istediğiniz kadar büyük projeler, istediğiniz kadar büyük hayaller anlatın, beyhudedir. İnsanların başlarını sokacak ev bulamadığı bir yerde, uçuk kaçık imar projeleriyle milletin derdine derman bulamazsınız.

Mutfağında yiyecek ekmeği, dolabında giyecek elbisesi, sobasında yakacak odunu, kömürü olmayan birine şehircilik adına anlatacağınız hiçbir şeyin karşılığı yoktur. Gözü gibi üzerine titrediği evladını okula gönderemeyen, hastalandığında ilacını alamayan, onu güvenli bir şekilde sokağa salamayan bir insanı vizyonunuzla heyecanlandıramazsınız. Önce insanın yaradılışından beri arayışında olduğu barınma, giyinme, güvenlik, yeme-içme, eğitim, sağlık gibi temel hizmetleri kendisine sağlamanız gerekiyor. Türkiye hamdolsun bu aşamayı özellikle geçtiğimiz 16 yılda yaptığımız yatırımlarla geride bırakmıştır. Artık milletimizle daha derin ufuklara bakma, daha vizyonel projeleri konuşma imkanına sahibiz."

- "Ülkemiz geliştikçe ülkeyi, şehirleri yönetmenin usulleri de değişiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin tıpkı hükümet yönetiminde olduğu gibi belediyecilik anlayışında da ülkenin gelişimine uygun şekilde, daha büyük hedeflere, daha büyük ideallere yöneldiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün asgari ihtiyaçların karşılanmasının yollarını arıyorduk, bugün ülkemizi her alanda muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmayı konuşuyoruz. Dün hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmamak için neler yapabileceğimize kafa yoruyorduk, bugün şehirlerimizdeki hayat kalitesini nasıl yükseltebileceğimizi tartışıyoruz. Dün şehirlerimizi bir ur gibi istila eden yıkık, dökük gecekonduların önüne geçmenin yollarını arıyorduk, bugün gereğinden fazla yüksek yapılan binalardan duyduğumuz rahatsızlığı ifade ediyoruz. Dün 'Hizmet gelsin de nasıl gelirse gelsin' diye düşünüyorduk, bugün akıllı şehirler inşa etmenin peşinde koşuyoruz. Dün ülkemizi ve şehirlerimizi yönetenleri seçimden seçime görüyorduk, bugün katılımcı demokrasiyi yaygınlaştıracak yöntemler arıyoruz. Dün sadece belirli büyükşehirlerin gündeminde olan otopark gibi, sosyal ve kültürel donatılar gibi ihtiyaçlar, bugün her şehrin önceliği haline geldi. Bunları çoğaltmak mümkündür. Söylemek istediğim, ülkemiz geliştikçe, milletimizin olaylara bakışı derinleştikçe, ülkeyi ve şehirleri yönetmenin usullerinin de değiştiğini görüyoruz. İşte bunun için manifestomuzda şehirlerimizin geçmişteki veya bugünkü ihtiyaçları değil, gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ilkeleri ortaya koyuyoruz."

Maziden atiye kurdukları köprünün mahalli idareler boyutunu ifade eden bu yaklaşımı, 31 Mart 2019'dan sonra tüm AK Parti belediyelerine uygulamaya koyacaklarını dile getiren Erdoğan, "AK Parti yaptığında diğerleri de zaten onu izleyecektir. Çünkü AK Parti her konuda olduğu gibi mahalli idarelerde de öncü ve örnek politikaların, icraatlarının partisidir. Bizim belediyelerimizin ortaya koyacağı yeni şehircilik anlayışı inşallah önümüzdeki 5 yılda ülkemizin tamamında uygulanır, icra edilir hale gelmiş olacaktır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yarışacak 14 büyükşehir ve 26 belediye başkanı adayını açıklayarak, tanıttı.

(BİTTİ)