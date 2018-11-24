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AK Parti Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1)- "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için teşekkür ediyorum"- "Biz de beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı tekrar beyan ediyoruz"- "Türkiye, Cumhur İttifakı'ndan aldığı güçle çok daha sorumluluk ve büyük mücadelelerden büyük bir başarıyla çıkacaktır"- "31 Mart seçimlerinde, Cumhur İttifakı karşısında yer alan, Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle 'zillet ittifakı' karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum"

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:21
AK Parti Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugüne kadar girdikleri 14 seçim ve halk oylamasında tercihlerini AK Parti'den yana kullanan vatandaşlara şükranlarını sunarak, sandıktan kendisine çıkan her bir oyu, namusu bilerek sahiplenen ve hakkını vermek için gece gündüz çalışan milletvekillerine, belediye başkanlarına, belediye meclis ve il genel meclisi üyelerine, sandık müşahitlerine, mahalle teşkilatlarına teşekkür etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Cumhur İttifakı'na olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için teşekkür eden Erdoğan, "Biz de AK Parti olarak ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesinin en büyük dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı, buradan tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli'ye, önümüzdeki seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin, Cumhur İttifakı'ndan aldığı güçle çok daha zorlu ve büyük mücadelelerden başarıyla çıkacağını vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hedeflerine ulaşma kararlılığı ve gücü artan Türkiye inşallah 2023'e bu heyecanla ulaşacaktır. Özellikle, 31 Mart seçimlerinin gerçekten Cumhur İttifakı karşısında yer alan Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle 'zillet ittifakı' karşısında, yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Zira bu malum ittifakın içinde vatanseverliğe karşı, milliyetperverliğe karşı ne ararsanız var. Hele hele terör örgütünün içinde olduğu böyle bir ittifaktan, milli ittifak çıkar mı? Terör örgütünün destek verdiği böyle bir oluşumun içinden vatanseverlik çıkar mı? İşte bugün bazı medya yayınlarında da gördüğümüz gibi çocukları dağlara kaçırıp, Kandil'de onlara neler uygulandığını görüyoruz. Şu anda Ana Muhalefet Partisi bu tür bir oluşumla, Kandil'den aldıkları icazetle bir araya gelen böyle bir ittifakı inanıyorum ki 31 Mart'ta benim milletim, o teröristleri nasıl çukurlara gömdüyse şimdi de sandığa gömecektir."

Onun için gece gündüz demeden çok çalışacaklarını dile getiren Erdoğan, "Ana kademe, kadın kollarımız, gençler... Kapı kapı dolaşarak çok koşacağız. İnşallah 31 Mart gecesi, bizler için çok anlamlı olacak çok farklı olacak." dedi.

Gençlere seslenen Erdoğan, "Gençlerimize emanet ettiğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarımız, aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın menzilinin ifadesidir. Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir, biz ülkenin ve milletin geleceği için yaptığımız ittifakı inşallah sonraki nesillere de miras olarak bırakacağız. Buradan bir kez daha Sayın Bahçeli'ye ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimize, bu kutlu yürüyüşe verdikleri destek için teşekkürlerimi ve şükranlarımı ifade ediyorum." diye konuştu.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 15:21
  1.  AK Parti
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. Devlet Bahçeli
  4. MHP

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