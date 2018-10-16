AK Parti, belediye başkan adaylarına dikkat ediyor mu?

Nevzat Özpelitoğlu/Balıkesir

Mart 2019’da yapılacak Belediye seçimlerine az bir zaman kala tüm ülke sathında ‘’Belediye Başkanı adayı nasıl olmalı’’ diye anketler yapılıyor ve milletimiz özlemini çektiği adaylarda aradığı vasıfları sıralarken, mevcut bazı Belediye Başkanlarının nefret oluşturan icraatlarını da söylemekten çekinmiyorlar. Özellikle “Erdoğan benim tercihim onu severim amma Belediye başkanlığına onun partisinden şu adam aday olursa ben oyumu ona vermem’’ diye konuşan vatandaşlarımızın sayısı oldukça fazla ve bu sayı gün geçtikçe daha da artıyor. Aday belirlemede dikkatli olunmadığına özellikle dikkat çekiliyor. Memleketimiz iç ve dış düşmanlar tarafından ekonomik ablukaya alınmışken özellikle Ak Partili belediyelerin savurganlığı, aşırı israfı, ihale ve adam kayırma gibi konularda dikkatsiz olduklarına vurgu yapılıyor.

"Söylentiler AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanımızı yıpratıyor"

Şehremini olması gereken Belediyelerin çiftlik gibi kullanıldığı eş dost, yaren ve hısım akrabaya peşkeş çekildiği halk arasında konuşulmakta ve hatta mevcut bazı Belediye başkanlarının kıyağı ile aynı aileden babası, karısı, kızı, damadı ve gelininin belediyelerde istihdam edildiği bizzat belediye çalışanlarınca ifade edilmektedir. İhalelerde adam kayırma söylentileri cümle alemin dilindedir.

Şarkıcılara Türkücülere akıtılan yüz binlerce lira paranın yanı sıra onlarca makam arabası, kontağı dahi açılmadan bekletilen kiralık ağır vasıtalar, Kiralanmış görüntüsüyle para akıtılan otomobiller, İhalelerde yapıldığı söylenen yolsuzluklar, Rüşvetle verildiği iddia edilen ihaleler vatandaşlarımızın gözünden kaçmamakta ve bu tür söylentiler Ak Parti iktidarını ve dolayısıyla Cumhurbaşkanımızı yıpratmaktadır. Hele hele bazı Belediye memurlarının ağır vasıtalarının belediye tarafından gereksiz yere istihdam ediliyor iddiaları kahve köşelerinin en belirgin sohbetleri haline gelmiş haldedir

‘’Dost acı söyler’’ mantığıyla kaleme aldığım uyarılarım dikkate alınmayabilir ama unutulmasın ki, Ak Parti Belediyelerine kümelenmiş vasıfsız insan sayısı her geçen gün artmaktadır. Belediye Başkanları maalesef daha önceleri Refah Partisi döneminde beraber çalıştıkları vefalı arkadaşlarının uyarılarını dikkate almamakta, onlardan ısrarla uzaklaşarak etraflarını saran menfaat çetelerine prim vermektedirler. Tayyip Bey ve Ak Parti bu millet için tarihin en büyük fırsatıdır. Fakat Ak Parti ve AK Partili bazı belediyelere kümelenmiş asalaklar teşkilâttan ve belediyelerden temizlenmezse bu fırsat elden gidebilir. Bu fırsat elden kaçırıldığında bu menfaatçiler bir damla dahi gözyaşı dökmeyeceklerdir. “Ağlarsa anam ağlar, gayrisi yalan ağlar” deyişi gibi, bu defa yine sadık dostlar ve uzaklaştırılan vefalı insanlar ağlayacaktır, millet ağlayacaktır.

Yok ya, öyle şey olur mu? diyenleri duyar gibi oluyorum. 950 yıllık Muhteşem Endülüs medeniyeti yıkılırken de öyle deniyordu ama yıkıldı. Duyarsız idarecilerin, vasıfsız yöneticilerin işbaşında kalmalarına müsamaha gösterilmeye devam edilirse böyle bir akıbet kaçınılmazdır (Allah göstermesin).

Son Endülüs sultanı Abdurrahman, Kurtuba tepelerinden, yanan Endülüs’ü seyrederken gözyaşlarını tutamamış ve hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bunun üzerine sultan Abdurrahman’ın gün görmüş anasının sultana söylediği söz çok ibret vericidir: Ağla oğlum ağla. Zamanında ehil insanları işbaşına getirseydin, vefalı dostlarının uyarılarını dikkate alsaydın halimiz böyle olmazdı. Erkekler gibi dövüşüp düşmanla mücadele edemeyene şimdi böyle karılar gibi ağlamak yakışır.

"Şaibeli başkanlar milletin gözünden kaçmamaktadır"

Ak Parti Genel merkezi milletimizi ağlatmak istemiyor ve milletimizin yücelmesine katkıda bulunmak istiyorsa vakit daha fazla geç olmadan teşkilâtlar yeniden gözden geçirilmeli, unutulan ve bir kenara itilen vefalı dostların uyarılarını dikkate almalıdır. Teşkilâtları tanımayan ve onun bunun adamı olarak teşkilatta görev alan il sorumlularına dikkat edilmelidir. Bu tür insanların ticari (3) ilişkileri araştırılmalıdır. Özellikle şehir hastanelerinin malzemelerinin alımında bu tür insanlara fırsat verilmemelidir. Belediye Başkanlarının, Başkan olmadan önceki mal varlığı ile Başkan olduktan sonraki mal varlıkları kılı kırk yararak incelenmelidir. Cebinde üç kuruş parası olmadığı bilinen başkan oğullarının ve kızlarının sahip olduğu servette gözden kaçırılmamalıdır. Bu tür şaibeli başkanlar parti merkezinin gözünden kaçsa bile milletin gözünden kaçmamaktadır. İnşallah bu tür şaibeli insanlara 2019 Belediye seçimlerinde fırsat tanınmaz.

Bu tür insanların yukarıda da değindiğimiz gibi genel merkezde güvendikleri insanlar vardır. Hatta genel merkezle dostluğu bilinen kişileri de devreye sokarak kendilerini lanse ettirebilme meziyetine sahiptirler. Ak Parti Teşkilatları şaibeli veya şaibeye yakın işler yapan adamları tekrar aday göstermemelidir. Şaibeli ve yamuk işlerden başka hiçbir meziyeti olmayan bu tür adamlar kendilerine değil, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın rüzgârına güvenmektedirler. Bu bakımdan Ak Parti teşkilatları mutlaka seçici olmalı, onun bunun referansıyla gelip aday olmaya çalışanlara yüz vermemelidir. Çünkü biz kendisini yukarıdan lânse ettirenleri çok gördük ve de biliyoruz…