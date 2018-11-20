AK Parti belediye başkan adaylarına

İhsan Aydemir

Belediye başkanlığı millet vekilliğinden çok çok önemlidir.

Çok kimse millet vekili olabilir ama herkes belediye başkanlığı yapamaz. Vatandaşın en çok hizmet beklediği kimse b. başkanı ve belediyedir.

Belediyenin yaptığı da yapmadığı da hemen görülür.

İşte son yıllarda her şey meydanda. İşte İstanbul’un durumu işte İzmir’in hali. İzmir hâlâ 30-40 yıl önceki hali ama ne yazık ki İzmir’deki CHP’liler bunu bir türlü göremiyor.

Ak Partinin her belediye başkanı şu iddiada olmalıdır ben ilimi, ilçemi, beldemi marka şehir yapacağım kendi çapımda. Eh başkan oldum makam var makam arabam hava atarım diye düşünenler lütfen partinin başına yük olmayın. Doğru, dürüst çalışmazsanız hakkımızı asla helal etmeyiz. Lütfen kapınızı vatandaşa kapatmayın. Vatandaş görüşmek için nelerden geçiyor. Gurur ve kibrinizi biraz törpüleyin siz her hangi bir partili gibi olmayın.