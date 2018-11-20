0553 313 94 23

AK Parti belediye başkan adaylarına

Gazetemiz okurlarından İhsan Aydemir, "AK Parti belediye başkan adaylarına" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

20 Kasım 2018 Salı 14:46
AK Parti belediye başkan adaylarına

İhsan Aydemir

Belediye başkanlığı millet vekilliğinden çok çok önemlidir.

Çok kimse millet vekili olabilir ama herkes belediye başkanlığı yapamaz. Vatandaşın en çok hizmet beklediği kimse b. başkanı ve belediyedir.

Belediyenin yaptığı da yapmadığı da hemen görülür.

İşte son yıllarda her şey meydanda.  İşte İstanbul’un durumu işte İzmir’in hali. İzmir hâlâ 30-40 yıl önceki hali ama ne yazık ki İzmir’deki CHP’liler bunu bir türlü göremiyor.

Ak Partinin her belediye başkanı şu iddiada olmalıdır ben ilimi, ilçemi, beldemi marka şehir yapacağım kendi çapımda. Eh başkan oldum makam var makam arabam hava atarım diye düşünenler lütfen partinin başına yük olmayın. Doğru, dürüst çalışmazsanız hakkımızı asla helal etmeyiz. Lütfen kapınızı vatandaşa kapatmayın. Vatandaş görüşmek için nelerden geçiyor.  Gurur ve kibrinizi biraz törpüleyin siz her hangi bir partili gibi olmayın.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 14:46
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Belediye başkanlığı
  4. Ak Parti
  5. CHP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum'da doğal gaz bağlantısı sırasında patlama: 3 kişi yaralı
    1. Erzurum'da doğal gaz bağlantısı..
    2. Yeni Burdurspor kendi sahasında 15 gol..
    3. Hücre bile uzay gibi
    4. Esenyurt’ta film sahnelerini aratmayan..
    5. Ulaştırma ve lojistik sektörü..
    6. Stadyumda robotik ve kodlama eğitimi
    7. Hindistan'da orduya ait mühimmat..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı
    9. Rusya'dan Kuzey-Güney Ulaştırma..
    10. Medipol Başakşehir'den anlamlı davranış
    11. "Gelin arabası"yla soygun girişimine..
    12. Trabzonspor'a Juraj Kucka'dan kötü haber
    13. Çaldığı bisikletle aynı sokağa dönünce..
    14. Endonezya'da ölü balinanın midesinden..
    15. MHP'den istifa eden başkana sert tepki!
    16. Doğal gaz bağlantısı sırasında büyük..
    17. 'Hıyar' deyip geçme! İngilizlere göre..
    18. Kosova INTERPOL üyeliğine alınmadı
    19. Şanlıurfa'da 1 yaşındaki bebeğin..
    20. Petrol devi Türkiye'de sondaj yapacak
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı