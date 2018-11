AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi yeni bir seçime giriyoruz, 31 Mart 2019 için asıl sloganımız belli ama bunu seçim manifestomuzla birlikte açıklayacağız. Yeni dönemin en önemli özelliği; hizmet belediyeciliğini gönül belediyeciliğiyle daha üstün noktaya taşıyacak olmamızdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugün, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimlerinde aday gösterilen 40 ismi açıklamak üzere bir arada olduklarını söyledi.

Bu isimleri paylaşmadan önce önümüzdeki seçimlerde millete nasıl bir Mahalli İdareler Yönetimi vizyonu sunacaklarına dair kısa bir bilgi vermek istediğini kaydeden Erdoğan, "Seçim manifestomuzu inşallah önümüzdeki ay adaylarımızın tamamını ilan ettikten sonra milletimizin takdirine sunacağız. Burada sadece bir çerçeve çizmekle yetineceğim. AK Parti olarak mahalli idarelerde milletimizin karşısına ilk defa çıktığımız 2004 yılında yerel kalkınma başlıyor demiştik. Gerçekten de AK Parti seçimde kazandığı toplam belediyelerin yüzde 55'ine karşılık gelen bin 750 belediye başkanlığı ile alt yapıdan üst yapıya kadar her alanda şehirlerimizde büyük bir kalkınma hamlesi başlatmıştı." dedi.

Erdoğan, yılların ihmali ile boğulma noktasına gelen pek çok şehrin AK Parti belediyeciliği ile yepyeni bir çehreye kavuştuğunu vurgulayarak, "Ardından 2009 seçimlerine marka şehirler sloganı ile girdik. Bu seçimde toplam belediye başkanlıklarının tam yarısına denk gelen bin 442 belediye başkanlığında milletimizi AK Parti'ye teveccüh gösterdi. Biz de bu desteğe karışılık milletimize verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz koşturduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2014 seçimlerine farklı bir atmosferde girdiğini aktaran Erdoğan, "Hatırlarsanız önce Gezi olaylarıyla, ardından FETÖ ihanet çetesinin emniyet, yargı darbe girişimiyle sarsılan ülkemiz 2014 mahalli seçimlerini milli iradeye sahip çıkma vasıtası olarak gördü. AK Parti olarak bu seçimlere 'daima millet, daima hizmet' sloganı ile girdik ve toplam belediyelerin yüzde 59'una denk gelen 800 belediye başkanlığı kazandık. Böylece Mahalli İdareler seçiminde en büyük başarımızı da 2014'te elde etmiş olduk." şeklinde konuştu.

Erdoğan, şimdi yeni bir seçime girildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"31 Mart 2019 için asıl sloganımız belli ama bunu seçim manifestomuzla birlikte açıklayacağız. Yeni dönemin en önemli özelliği hizmet belediyeciliğini gönül belediyeciliği ile daha üst bir noktaya taşıyacak olmamızdır. Ecdadımız 'Şerefül mekan bil mekin' yani 'bir şehri aziz kılan o şehrin sakinleridir' diyor. Esasen biz millet olarak şehircilik konusunda köklü bir müktesebata ve geleneğe sahibiz. Şairlere ilham olmuş, masallara mekan olmuş şehirlerimiz bulunuyor. Her biri birer açık hava müzesi zenginliğindeki şehirlerimiz her şeye rağmen ayaktadır. Ülkemizin son bir asrında yaşadığı sıkıntılar, insanlarımız gibi şehirlerimizi de yormuş yıpratmış, karakterinde derin yaralar açmıştır. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren AK Parti olarak hem hükümette, hem mahalli idarelerde işte bu asırlık ihmalleri gidermenin mücadelesini verdik. Bir taraftan şehirlerimizin artık kronikleşmiş sorunlarını tek tek çözerken, diğer taraftan da belediyeciliğe yepyeni bir bakış açısı kazandırdık. Bakınız, bizim bu konudaki formülümüz gayet basittir. Biz, milletimizin aklını çelmenin değil, gönlüne girmenin peşinde olduk."

- "Seçimler sandıkta değil gönüllerde kazanılır veya kaybedilir"

Her şeyden önce kalpleri fethetmenin mücadelesini yürüttüklerini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hep söylediğim gibi seçimler sandıkta değil gönüllerde kazanılır veya kaybedilir. AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri önceliği hep milletimizin gönlünde birinci olmaya verdik. Bunu sağladığımızda sandığın sadece bir formaliteden ibaret kalacağını biliyorduk. Nitekim sadece seçimden seçime milleti hatırlayan, sadece seçim dönemlerinde milletin kapısını çalan partiler sürekli başarısızlığa uğradı. Günün 24 saati, yılın 365 günü milletimizin gönlüne girmek için çalışan AK Parti ise sandıktan istisnasız hep lider olarak çıktı. 2019'un martı için başarı formülümüz aynıdır. Şunu unutmayın AK Parti'nin her bir teşkilat mensubu, her bir gönüllüsü 81 vilayetimizin tamamında, her ilçemizde, her mahallemizde, her köyümüzde kapısını çalmadık hane, elini sıkmadık vatandaş, kazanmadık gönül bırakmayacak şekilde çalışmayı sürdürecektir. Buna var mıyız?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dikkat ediniz, gençler, 'başlayacaktır' demiyorum 'sürdürecektir' diyorum. Çünkü biz bu gönül kazanma çabasını hiç bırakmadık, bırakmayacağız. Kendi seçmenimizle muhabbetimizi koyulaştıracağız. Bize sempati ile bakan ama oy vermeyen vatandaşlarımızı saflarımıza katacağız. Oy vermediği gibi bize sempatiyle bakmayan herkese de ülkemiz ve milletimiz için yaptıklarımızı, yapacaklarımızı, hedeflerimizi anlatacak ve eninde sonunda inşallah onların da gönlünü kazanacağız." dedi.

Bunun için AK Parti'nin her seçimde oy hedefinin mümkünse yüzde 100'ün desteğini almak olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu orana ne kadar yaklaşırsak kendimizi o derece başarılı görürüz. Biz oy oranımız düştüğünde iktidarımız tehlikeye girdiği için değil, milletimizin gönlünde irtifa kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Aynı şekilde oy oranımız yükseldiğinde gücümüzü tahkim ettiğimiz için değil, milletimizin gönlündeki yerimizi sağlamlaştırdığımız için seviniyoruz." şeklinde konuştu.

(Sürecek)