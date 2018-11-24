İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı için Haliç Kongre Merkezi'ne geldi.

Erdoğan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından CNR Expo'da düzenlenen 17. MÜSİAD EXPO Kapanış ve Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK) Açılış Töreni'ne katıldı.

Daha sonra buradan ayrılan Erdoğan, aday tanıtım toplantısının yapılacağı Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Erdoğan'a bazı bakanlar, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları eşlik etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda partisinin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak. AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları ise bugün açıklanacak isimler arasında yer almayacak.



Bu arada, Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıya partililer yoğun ilgi gösterdi. Yerli ve yabancı basın mensupları, canlı bağlantılarla toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

AK Parti'den 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde aday gösterilmeyi bekleyen birçok aday adayı da tanıtım toplantısının gerçekleştirildiği salonda yerini aldı.

Çalınan müziğe ellerindeki ellerindeki bayraklarla eşlik eden partililer "Recep Tayyip Erdoğan", "Gençlik reisinin yanında", "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganları attı. Salonun ikinci katında partililer, İstanbul silüeti üzerine "İstanbul haykırırsa, Türkiye şahlanır" yazılı AK Parti logolu dev afiş açtı.

Salona, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Erdoğan'ın portreleriyle, Türk bayrağı ve AK Parti bayrakları asıldı.

Bu arada, program, platforma yerleştirilen iki dev ekrandan izlenebiliyor.



