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AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak 2019?

AK Parti belediye başkan aday adayı başvurularında son gün bugün. Adaylar bugün saat 17:00’da kadar AK Parti’ye belediye başkan aday adaylık için başvurabilecek. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti’nin belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağı olacağı son dakika belli oldu. Peki 2019 yerel seçimlerde AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? İşte AK Parti belediye başkan adaylarında son durum.

16 Kasım 2018 Cuma 11:30
AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak 2019?

AK Parti belediye başkan aday adayı başvurularında son gün bugün. Adaylar bugün saat 17:00’da kadar AK Parti’ye belediye başkan aday adaylık için başvurabilecek. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti’nin belediye başkan adaylarının ne zaman belli olacağı son dakika açıklandı. Peki 2019 yerel seçimlerde AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? 2019 belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, AK Parti belediye başkan adayları 2019, AK Parti belediye başkan adayı olma şartları. İşte AK Parti aday belirleme takvimi..

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Önümüzdeki haftada belediye başkan adayları için ilk açıklamalar gelebilir. Sıkı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çoğu hazır. 'Haydi' denildiğinde açıklanabilecek vaziyete gelmiş durumda.” Olduğunu ifade etti.

AK Parti'de aday kriteri ehliyet ve liyakat

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında yerel seçimlere ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Mehmet Özhaseki 2019 yerel seçimlerinde gösterilecek adaylara ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Yeni bir arkadaşla yola çıkacaksak birinci olay ehliyet ve liyakat olacak. Bazı arkadaşlar sadece halkla ilişkilerle işi yürütüyor ama şehre hiçbir şey katmıyor, arkası gelmiyor. Sürpriz isimler de var, bazı illerde yeni anketler yapılacak. Zaten yapılıyordu ve şimdi e-temayül büyük kolaylık olacak. Önde çıkann arkadaşlar tabi ki avantajlı olacak. Gitgeller yaşanıyorsa yeni anketler yapılacak, isimler vatandaşa sorulacak." 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 11:30
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