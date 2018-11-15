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AK Parti belediye başkan adayları bellli oldu mu? AK Parti adayları ne zaman açıklanacak?

AK Parti belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? Sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. 2019 belediye başkan adayları son dakika belli olmaya devam ediyor. 31 Mart 2019 yerel seçimler için AK Parti’nin belediye başkan adayları kim olduğu en çok araştırılan konuların başında geliyor. AK Parti kesinleşen il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte AK Parti’nin 2019 yerel seçimlerdeki belediye başkan adayları.

15 Kasım 2018 Perşembe 14:53
AK Parti belediye başkan adayları bellli oldu mu? AK Parti adayları ne zaman açıklanacak?

AK Parti belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? Sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. 2019 belediye başkan adayları son dakika belli olmaya devam ediyor. 31 Mart 2019 yerel seçimler için AK Parti’nin belediye başkan adayları kim olduğu en çok araştırılan konuların başında geliyor. AK Parti kesinleşen il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte AK Parti’nin 2019 yerel seçimlerdeki belediye başkan adayları.

MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019

AK Parti belediye başkan adayları 2019 ne zaman açıklanacağı merak edilirken, 31 Mart 2019 yerel seçimler için AK Parti’de aday adaylık başvuruları halen. Devam etmekte. AK Parti’den aday olmak isteyenler AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formunu dolduruyor.  AK Parti’de aday adaylık başvuruları 16 Kasım Cuma günü sona erecek. AK Parti belediye başkan adaylarını belirlemek için ince eleyip sıkı dokuyor. Parti teşlilatlarının görüşü alındıktan sonra AK Parti Genel Merkezi kendi aday belirleme yöntemini devreye sokuyor. AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerde güçlü adaylarla sandıktan yine zaferle çıkmak istiyor. AK Parti’de bir yandan belediye başkan adayları belirlenirken, diğer yandan vatandaşlar ise AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, AK Parti belediye başkan adayları ne zaman belli olacak, 2019 belediye başkan adayları AK Parti aday listesinde kimler yer aldı? Sorularının cevabı merak ediliyor. AK Parti'nin 2019 belediye başkan adayları önümüzdeki hafta içinde belli olması bekleniyor.

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2014 yerel seçimlerde AK Parti belediye başkan adayları şu isimlerden oluşmuştu:

Bartın İlçe Belediye Başkan Adayları

AMASRA: ALİ YILDIRIM

KURUCAŞİLE: MEHMET ZİHNİ SAYIN

ULUS: HASAN HÜSEYİN UZUN

Bayburt İlçe Belediye Başkan Adayları

AYDINTEPE: ŞÜKRÜ YAYAN

DEMİRÖZÜ: SELAMİ ERSEN

Bingöl İlçe Belediye Başkan Adayları

ADAKLI: ZEKİ IŞIK

GENÇ: MEHMET HADİ TOPRAKTAN

KARLIOVA: VEYSİ BİNGÖL

KIĞI: COŞKUN GÜVEN

SOLHAN: ABDULHAKİM YILDIZ

YAYLADERE: SABAHATTİN KÖYMEN

YEDİSU: SALİH UÇAN

Bitlis İlçe Belediye Başkan Adayları

ADİLCEVAZ: NECATİ GÜRSOY

AHLAT: ABDULALİM MÜMTAZ ÇOBAN

GÜROYMAK: HÜSEYİN MUTLU

HİZAN: BEDİRHAN EKİNCİ

MUTKİ: VAHDETTİN BARLAK

TATVAN: FETTAH AKSOY

Çanakkale İlçe Belediye Başkan Adaylar 

AYVACIK: MEHMET ÜNAL ŞAHİN

BAYRAMİÇ: SAADETTİN ARSLAN

BİGA: MEHMET ÖZKAN

BOZCAADA: ALİ BALCI

ÇAN: ABDURRAHMAN KUZU

ECEABAT: KEMAL DOKUZ

EZİNE: HALUK BABAOĞLU

GELİBOLU: AYGEN AKDAĞ

GÖKÇEADA: YÜCEL ATALAY

LAPSEKİ: EYÜP YILMAZ

YENİCE: VEYSEL ACAR

Düzce İlçe Belediye Başkan Adayları

AKÇAKOCA: CÜNEYT YEMENİCİ 

CUMAYERİ: RECEP TUNA

ÇİLİMLİ: MUHSİN YAVUZ

GÖLYAKA: BEKİR AKBULUT

GÜMÜŞOVA: AHMET AZAP

KAYNAŞLI: EROL BAYRAKTAR

YIĞILCA: MUZAFFER YİĞİT

Edirne İlçe Belediye Başkan Adayları

ENEZ: ABDULLAH BOSTANC 

HAVSA: NACİ ARDA 

İPSALA: MEHMET KERMAN

KEŞAN: MUSTAFA MERCAN 

LALAPAŞA: ALİ OSMAN UZMAN

MERİÇ: NİHAT YÖRÜK

SÜLOĞLU: EROL ATİK

UZUNKÖPRÜ: ERCAN ÇOBANOĞLU

Erzincan İlçe Belediye Başkan Adayları

ÇAYIRLI: ATINÇ BAHADIR

İLİÇ: AHMET RAMAZAN BURAN

KEMAH: MAHMUT CANTEKİN

KEMALİYE: MUSTAFA HAZNEDA 

OTLUKBELİ: VAHDET ERCAN

REFAHİYE: VEZİR DUMANLI

TERCAN: KARABEY ATICI

ÜZÜMLÜ: AHMET SAZLI

Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları

ALPU: RAFET DEMİRTAŞ

BEYLİKOVA: ÖZKAN ALP

ÇİFTELER: METİN ÖZEN

GÜNYÜZÜ: MEHMET REMZİ ARAYIT

HAN: MUSTAFA PEKAK

İNÖNÜ: KADİR BOZKURT

MAHMUDİYE: AYŞE GÜNEY

MİHALGAZİ: ZEYNEP AKGÜN

MİHALIÇÇIK: İSMAİL UYSA 

ODUNPAZARI: NEVZAT ÖNDER

SARICAKAYA: FARUK GÜLE 

SEYİTGAZİ: HASAN KALI 

SİVRİHİSAR: HAMİD YÜZÜGÜLL 

TEPEBAŞI: ORHAN SOYDAŞ 

Hakkari İlçe Belediye Başkan Adayları

ÇUKURCA: MUSTAFA TURA 

ŞEMDİNLİ: FİKRİ ALGÜ 

YÜKSEKOVA: MEHMET ALİ VATANSEVER

Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları

ALTINÖZÜ: RİFAT SARI

ANTAKYA: İSMAİL KİMYECİ

ARSUZ: MEHMET SÜRER

BELEN: ADNAN VURUCU

DEFNE: ONUR KARATAŞ

DÖRTYOL: BİLGEHAN AKSOY

ERZİN: KASIM ŞİMŞEK

HASSA: ABDURRAHMAN DEMİREL

İSKENDERUN: SEYFİ DİNGİ 

KIRIKHAN: AYHAN YAVUZ

KUMLU: İBRAHİM PAÇ

PAYAS: BEKİR ALTA 

REYHANLI: HÜSEYİN ŞAMVERD 

SAMANDAĞ: MEHMET GÜMÜŞ

YAYLADAĞI: MEHMET KALKAN

Iğdır İlçe Belediye Başkan Adayları 

ARALIK: YILDIRIM TURAN 

KARAKOYUNLU: ZİYATALİ DELİKTAŞ

TUZLUCA: AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN

İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları

ADALAR: COŞKUN ÖZDEN

ARNAVUTKÖY: AHMET HAŞİMİ BALTACI

ATAŞEHİR: NİMETULLAH TOPU

AVCILAR: BAYRAM ŞENOCAK

BAĞCILAR: LOKMAN ÇAĞIRICI

BAHÇELİEVLER: OSMAN DEVELİOĞLU

BAKIRKÖY: MEHMET EMİN ERTEKİN

BAŞAKŞEHİR: MEVLÜT UYSAL

BAYRAMPAŞA: ATİLA AYDINER

BEŞİKTAŞ: ZEYNEL ABİDİN OKU 

BEYKOZ: YÜCEL ÇELİKBİLEK

BEYLİKDÜZÜ: YUSUF UZUN 

BEYOĞLU: AHMET MİSBAH DEMİRCAN

BÜYÜKÇEKMECE: CELAL BABAYİĞİT

ÇATALCA: SAVAŞ BARUTÇ 

ÇEKMEKÖY: AHMET POYRAZ

ESENLER: M.TEVFİK GÖKSU

ESENYURT: NECMİ KADIOĞLU

EYÜP: REMZİ AYDIN 

FATİH: MUSTAFA DEMİR

GAZİOSMANPAŞA: HASAN TAHSİN USTA

GÜNGÖREN: ŞAKİR YÜCEL KARAMAN

KADIKÖY: HURŞİT YILDIRIM 

KAĞITHANE: FAZLI KILIÇ

KARTAL: TEMURHAN YILDIZ 

KÜÇÜKÇEKMECE: TEMEL KARADENİZ

MALTEPE: EDİBE SÖZEN YAVUZ 

PENDİK: SALİH KENAN ŞAHİN

SANCAKTEPE: İSMAİL ERDEM 

SARIYER: MAHMUT SEDAT ÖZSOY 

SİLİVRİ: TAHİR SERT

SULTANBEYLİ: HÜSEYİN KESKİN 

SULTANGAZİ: CAHİT ALTUNAY

ŞİLE: CAN TABAKOĞLU

ŞİŞLİ: MUKADDER BAŞEĞMEZ 

TUZLA: ŞADİ YAZICI

ÜMRANİYE: HASAN CAN

ÜSKÜDAR: HİLMİ TÜRKMEN

ZEYTİNBURNU: MURAT AYDIN 

İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları 

ALİAĞA: İBRAHİM ETHEM YORULMAZ

BALÇOVA: HASAN ÖZCAN 

BAYINDIR: MEHMET KERTİŞ

BAYRAKLI: İSMAİL SARI

BERGAMA: HASAN ŞAHİN

BEYDAĞ: FEVZİ KAYA

BORNOVA: İLHAN KAYA

BUCA: CEMİL ŞEBO 

ÇEŞME: MUSTAFA CENGE 

ÇİĞLİ: ADNAN YILMA 

DİKİLİ: AHMET DAĞDELEN

FOÇA: SALİH EMRULLAH KELEŞ

GAZİEMİR: KEREM FAHRİ BAYKALMIŞ

GÜZELBAHÇE: CENGİZ SANDIKLI

KARABAĞLAR: NECİP KALKAN

KARABURUN: HÜSEYİN ONUR ALTIN

KARŞIYAKA: TANFER KEMERL 

KEMALPAŞA: ARİF UĞURLU 

KINIK: SADIK DOĞRUER

KİRAZ: EROL ÇOMAK

KONAK: İLKNUR DENİZLİ

MENDERES: BÜLENT SOYLU

MENEMEN: MEHMET BİLAL KAPLANGI

NARLIDERE: ERKAN DERELİ 

ÖDEMİŞ: MAHMUT BADEM 

SEFERİHİSAR: HAMİT NİŞANCI

SELÇUK: DAHİ ZEYNEL BAKICI

TİRE: MEHMET ÇELTİKCOĞLU

TORBALI: ADNAN YAŞAR GÖRMEZ

URLA: ERŞAN EROĞLU

Karabük İlçe Belediye Başkan Adayları 

EFLANİ: İBRAHİM ERTUĞRUL 

ESKİPAZAR: DURSUN BAŞ

OVACIK: HÜSEYİN DENLİ

SAFRANBOLU: NECDET AKSOY

YENİCE: ZEKİ ÇAYLI

Kilis İlçe Belediye Başkan Adayları

ELBEYLİ: SÜLEYMAN ŞİMŞEK

MUSABEYLİ: AYHAN YILMAZ

POLATELİ: HAKKI ÇELİK

Mardin İlçe Belediye Başkan Adayları

ARTUKLU: SERDAL YAY

DARGEÇİT: MEHMET DURSUN

DERİK: HASİP NECİMOĞLU

KIZILTEPE: CEBRAİL DİNLER

MAZIDAĞI: ABDURRAHMAN ÖNEN 

MİDYAT: ŞEHMUS NASIROĞLU

NUSAYBİN: MEHMET ALİ TEKİN

ÖMERLİ: YILMAZ ALTINDAĞ

SAVUR: NEZİR YILDIZ

YEŞİLLİ: HAYRETTİN DEMİR

Mersin İlçe Belediye Başkan Adayları

AKDENİZ: MEHMET SİNAN CEBE 

ANAMUR: ATİLLA OLÇUM

AYDINCIK: FERAT AKTAN

BOZYAZI: ALİ DENİZ

ÇAMLIYAYLA: İSLAM SARI

ERDEMLİ: ALPASLAN GÜRGEN 

GÜLNAR: MEHMET BAHAR

MEZİTLİ: NURİ HOCAOĞLU

MUT: MURAT ORHAN

SİLİFKE: BİLAL ÖZKAN

TARSUS: HAKKI MENİZ

TOROSLAR: MEHMET BOLAT 

YENİŞEHİR: GÖNÜL DİLMENLİ 

Muğla İlçe Belediye Başkan Adayları 

BODRUM: ALİ SERVER YAZGAN 

DALAMAN: BEYHAN KORKUT 

DATÇA: GÜNAY CENNET

FETHİYE: MUHSİN ERYILMAZ

KAVAKLIDERE: MEHMET DEMİR

KÖYCEĞİZ: KEMAL CEYLAN

MARMARİS: ALİ DOĞAN TUGAY

MENTEŞE: MESTAN YAYMAN

MİLAS: RÜŞTÜ YİĞİTKAYA 

ORTACA: ÇETİN USLU

SEYDİKEMER: YAKUP OTGÖZ 

ULA: NADİ ŞENKAL 

YATAĞAN: MUSTAFA TOKSÖZ

Muş İlçe Belediye Başkan Adayları

BULANIK: RESUL BULUT 

HASKÖY: MÜRSEL ÖZEN 

KORKUT: HAŞİM ARIK

MALAZGİRT: VEFA YILDIZ

VARTO: MEHMET LÜTFÜ TURGUT 

Niğde İlçe Belediye Başkan Adayları

ALTUNHİSAR: ERDAL SARI

BOR: SITKI ERAT 

ÇAMARDI: YAVUZ SOYLU

ÇİFTLİK: BAYRAM TAŞ

ULUKIŞLA: ALİ UĞURLU 

Ordu İlçe Belediye Başkan Adayları 

AKKUŞ: İSA DEMİRCİ

ALTINORDU: ENGİN TEKİNTAŞ

AYBASTI: İZZET GÜNDOĞAR

ÇAMAŞ: ALAHİTDİN GİDER 

ÇATALPINAR: AHMET TÜRE

ÇAYBAŞI: İSMET YANIK

FATSA: HÜSEYİN ANLAYAN

GÖLKÖY: ALİ KEMAL MERT

GÜLYALI: TALİP ŞEN

GÜRGENTEPE: YENER YALÇINKAYA 

İKİZCE: BAHRİ SÖĞÜT 

KABADÜZ: YENER KAYA

KABATAŞ: YAKUP YILMAZ

KORGAN: TUNCAY KİRAZ

KUMRU: GÜNAN MURAT HATİPOĞLU

MESUDİYE: İSA GÜL

PERŞEMBE: KEMAL BAHTİYAR

ULUBEY: İSA TÜRKCAN

ÜNYE: AHMET ÇAMYAR

Rize İlçe Belediye Başkan Adayları 

ARDEŞEN: HAKAN GÜLTEKİN

ÇAMLIHEMŞİN: OSMAN HAŞİMOĞLU

ÇAYELİ: ATİLLA ESMEN

DEREPAZARI: YAKUP SAMANGÜL

FINDIKLI: ADNAN ÖZBALABAN

GÜNEYSU: HALİL TURAN 

HEMŞİN: HALİM KAZIM BEKAR 

İKİZDERE: HASAN KÖSOĞLU

İYİDERE: AHMET METE

KALKANDERE: NİHAT ÇOLAK

PAZAR: AHMET BASA 

Sakarya İlçe Belediye Başkan Adayları

ADAPAZARI: SÜLEYMAN DİŞLİ

AKYAZI: HASAN AKCAN

ARİFİYE: İSMAİL KARAPULLUKÇU 

ERENLER: CAVİT ÖZTÜRK

FERİZLİ: AHMET SOĞUK

GEYVE: MURAT KAYA

HENDEK: ALİ İNCİ

KARAPÜRÇEK: ORHAN YILDIRIM

KARASU: MEHMET İSPİROĞLU 

KAYNARCA: ZEYNUR ÖZEL

KOCAALİ: AHMET ACAR

PAMUKOVA: CEVAT KESER

SAPANCA: AYDIN YILMAZER

SERDİVAN: YUSUF ALEMDAR

SÖĞÜTLÜ: HÜSEYİN GENÇ

TARAKLI: TACETTİN ÖZKARAMAN 

Samsun İlçe Belediye Başkan Adayları

ALAÇAM: HADİ UYAR 

ASARCIK: İBRAHİM YÜCE

ATAKUM: İSHAK TAŞÇI

AYVACIK: MUSTAFA BELUR 

BAFRA: ZİHNİ ŞAHİN 

CANİK: OSMAN GENÇ 

ÇARŞAMBA: HÜSEYİN DÜNDAR

HAVZA: MURAT İKİZ

İLKADIM: ERDOĞAN TOK 

KAVAK: İBRAHİM SARICAOĞLU 

LADİK: SELİM ÖZBALCI

ONDOKUZMAYIS: OSMAN TOPALOĞLU

SALIPAZARI: HALİL AKGÜL

TEKKEKÖY: HASAN TOGAR 

TERME: ŞENOL KUL

VEZİRKÖPRÜ: İBRAHİM SADIK EDİS

YAKAKENT: HÜSEYİN KIYMA

Sivas İlçe Belediye Başkan Adayları 

AKINCILAR: HASAN ŞEN

ALTINYAYLA: NECMETTİN MERMER

DİVRİĞİ: HALİT YAZICI 

DOĞANŞAR: NECDET OKTAY KARAMAN 

GEMEREK: HAKAN BOZBIYIK

GÖLOVA: İBRAHİM YENİDÜNYA

GÜRÜN: MEHMET AKTAŞ

HAFİK: MİTAT İLHAN

İMRANLI: DURHAN DEMİR

KANGAL: MEHMET ÖZTÜRK 

KOYULHİSAR: EYÜP AYIN 

SUŞEHRİ: FAZLI YÜKSEL

ŞARKIŞLA: AHMET TURGAY OĞUZ

ULAŞ: İSRAFİL GÖÇGÜN

YILDIZELİ: MUSTAFA ARDA 

ZARA: SEYİT AHMET PALA 

Tekirdağ İlçe Belediye Başkan Adayları 

ÇERKEZKÖY: ALİ ERTEM

ÇORLU: ÖZLEM YEMİŞÇİ

ERGENE: HÜSEYİN BULUT

HAYRABOLU: ŞENER ÇELİKAYAR

KAPAKLI: ÖMER KARADENİZ 

MALKARA: SALİH KESKİN 

MARMARAEREĞLİSİ: HİKMET ATA 

MURATLI: AHMET TÜRKOĞLU 

SARAY: İBRAHİM DURAKLI

SÜLEYMANPAŞA: AHMET AYGÜN

ŞARKÖY: HATİP ŞİRAZİ BATI 

Trabzon İlçe Belediye Başkan Adayları

 AKÇAABAT: ŞEFİK TÜRKMEN

ARAKLI: RECEP ÇEBİ

ARSİN: ERDEM ŞEN

BEŞİKDÜZÜ: ORHAN BIÇAKCIOĞLU

ÇARŞIBAŞI: COŞKUN YILMAZ

ÇAYKARA: HANEFİ TOK

DERNEKPAZARI: MEHMET AŞIK

DÜZKÖY: SALİH BAKAL

HAYRAT: MEHMET NUHOĞLU 

KÖPRÜBAŞI: AHMET TEKKE 

MAÇKA: KORAY KOÇHAN

OF: SALİM SALİH SARIALİOĞLU 

ORTAHİSAR: AHMET METİN GENÇ

SÜRMENE: RAHMİ ÜSTÜN

ŞALPAZARI: FEHMİ CENGİZ

TONYA: OSMAN BEŞEL 

VAKFIKEBİR: MUHAMMET BALTA

YOMRA: İBRAHİM SAĞIROĞLU 

Tunceli İlçe Belediye Başkan Adayları

ÇEMİŞGEZEK: NECATİ TAYYAR

HOZAT: TESLİM DALKIRAN

MAZGİRT: SÜLEYMAN CANPOLAT

NAZIMİYE: BERTAL ATEŞ 

OVACIK: HASAN HÜSEYİN DİZİ

PERTEK: RECAİ VURAL 

PÜLÜMÜR: ALİŞAN ASLAN

Yozgat İlçe Belediye Başkan Adayları

AKDAĞMADENİ: SUPHİ DAŞTAN

AYDINCIK: AHMET KOÇAK

BOĞAZLIYAN: HAMDİ ERDAL

ÇANDIR: MUSTAFA ERTAN ÖRGÜN

ÇAYIRALAN: YASİN ŞAHİNER

ÇEKEREK: BEDRETTİN BOZKURT

KADIŞEHRİ: DAVUT KARADAVUT

SARAYKENT: AHMET ÖÇAL 

SARIKAYA: ALİ OSMAN ERBİR

SORGUN: AHMET ŞİMŞEK 

ŞEFAATLİ: ZEKİ BOZKURT

YENİFAKILI: YALÇIN KARADAVUT 

YERKÖY: MEHMET AĞAOĞLU

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 14:53
  1. Düzce
  2. Kilis
  3. Karabük
  4. Iğdır
  5. Bartın
  6. Bayburt
  7. Yozgat
  8. Tunceli
  9. Trabzon
  10. Tekirdağ
  11. Sivas
  12. Samsun
  13. Sakarya
  14. Rize
  15. Ordu
  16. Niğde
  17. Muş
  18. Muğla
  19. Mardin
  20. İzmir
  21. İstanbul
  22. Mersin
  23. Hatay
  24. Hakkari
  25. Eskişehir
  26. Erzincan
  27. Edirne
  28. Çanakkale
  29. Bitlis
  30. Bingöl
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