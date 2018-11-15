AK Parti belediye başkan adayları bellli oldu mu? AK Parti adayları ne zaman açıklanacak?
AK Parti belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? Sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. 2019 belediye başkan adayları son dakika belli olmaya devam ediyor. 31 Mart 2019 yerel seçimler için AK Parti’nin belediye başkan adayları kim olduğu en çok araştırılan konuların başında geliyor. AK Parti kesinleşen il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte AK Parti’nin 2019 yerel seçimlerdeki belediye başkan adayları.15 Kasım 2018 Perşembe 14:53
AK Parti belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? Sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. 2019 belediye başkan adayları son dakika belli olmaya devam ediyor. 31 Mart 2019 yerel seçimler için AK Parti’nin belediye başkan adayları kim olduğu en çok araştırılan konuların başında geliyor. AK Parti kesinleşen il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte AK Parti’nin 2019 yerel seçimlerdeki belediye başkan adayları.
MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019
AK Parti belediye başkan adayları 2019 ne zaman açıklanacağı merak edilirken, 31 Mart 2019 yerel seçimler için AK Parti’de aday adaylık başvuruları halen. Devam etmekte. AK Parti’den aday olmak isteyenler AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formunu dolduruyor. AK Parti’de aday adaylık başvuruları 16 Kasım Cuma günü sona erecek. AK Parti belediye başkan adaylarını belirlemek için ince eleyip sıkı dokuyor. Parti teşlilatlarının görüşü alındıktan sonra AK Parti Genel Merkezi kendi aday belirleme yöntemini devreye sokuyor. AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerde güçlü adaylarla sandıktan yine zaferle çıkmak istiyor. AK Parti’de bir yandan belediye başkan adayları belirlenirken, diğer yandan vatandaşlar ise AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, AK Parti belediye başkan adayları ne zaman belli olacak, 2019 belediye başkan adayları AK Parti aday listesinde kimler yer aldı? Sorularının cevabı merak ediliyor. AK Parti'nin 2019 belediye başkan adayları önümüzdeki hafta içinde belli olması bekleniyor.
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2014 yerel seçimlerde AK Parti belediye başkan adayları şu isimlerden oluşmuştu:
Bartın İlçe Belediye Başkan Adayları
AMASRA: ALİ YILDIRIM
KURUCAŞİLE: MEHMET ZİHNİ SAYIN
ULUS: HASAN HÜSEYİN UZUN
Bayburt İlçe Belediye Başkan Adayları
AYDINTEPE: ŞÜKRÜ YAYAN
DEMİRÖZÜ: SELAMİ ERSEN
Bingöl İlçe Belediye Başkan Adayları
ADAKLI: ZEKİ IŞIK
GENÇ: MEHMET HADİ TOPRAKTAN
KARLIOVA: VEYSİ BİNGÖL
KIĞI: COŞKUN GÜVEN
SOLHAN: ABDULHAKİM YILDIZ
YAYLADERE: SABAHATTİN KÖYMEN
YEDİSU: SALİH UÇAN
Bitlis İlçe Belediye Başkan Adayları
ADİLCEVAZ: NECATİ GÜRSOY
AHLAT: ABDULALİM MÜMTAZ ÇOBAN
GÜROYMAK: HÜSEYİN MUTLU
HİZAN: BEDİRHAN EKİNCİ
MUTKİ: VAHDETTİN BARLAK
TATVAN: FETTAH AKSOY
Çanakkale İlçe Belediye Başkan Adaylar
AYVACIK: MEHMET ÜNAL ŞAHİN
BAYRAMİÇ: SAADETTİN ARSLAN
BİGA: MEHMET ÖZKAN
BOZCAADA: ALİ BALCI
ÇAN: ABDURRAHMAN KUZU
ECEABAT: KEMAL DOKUZ
EZİNE: HALUK BABAOĞLU
GELİBOLU: AYGEN AKDAĞ
GÖKÇEADA: YÜCEL ATALAY
LAPSEKİ: EYÜP YILMAZ
YENİCE: VEYSEL ACAR
Düzce İlçe Belediye Başkan Adayları
AKÇAKOCA: CÜNEYT YEMENİCİ
CUMAYERİ: RECEP TUNA
ÇİLİMLİ: MUHSİN YAVUZ
GÖLYAKA: BEKİR AKBULUT
GÜMÜŞOVA: AHMET AZAP
KAYNAŞLI: EROL BAYRAKTAR
YIĞILCA: MUZAFFER YİĞİT
Edirne İlçe Belediye Başkan Adayları
ENEZ: ABDULLAH BOSTANC
HAVSA: NACİ ARDA
İPSALA: MEHMET KERMAN
KEŞAN: MUSTAFA MERCAN
LALAPAŞA: ALİ OSMAN UZMAN
MERİÇ: NİHAT YÖRÜK
SÜLOĞLU: EROL ATİK
UZUNKÖPRÜ: ERCAN ÇOBANOĞLU
Erzincan İlçe Belediye Başkan Adayları
ÇAYIRLI: ATINÇ BAHADIR
İLİÇ: AHMET RAMAZAN BURAN
KEMAH: MAHMUT CANTEKİN
KEMALİYE: MUSTAFA HAZNEDA
OTLUKBELİ: VAHDET ERCAN
REFAHİYE: VEZİR DUMANLI
TERCAN: KARABEY ATICI
ÜZÜMLÜ: AHMET SAZLI
Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları
ALPU: RAFET DEMİRTAŞ
BEYLİKOVA: ÖZKAN ALP
ÇİFTELER: METİN ÖZEN
GÜNYÜZÜ: MEHMET REMZİ ARAYIT
HAN: MUSTAFA PEKAK
İNÖNÜ: KADİR BOZKURT
MAHMUDİYE: AYŞE GÜNEY
MİHALGAZİ: ZEYNEP AKGÜN
MİHALIÇÇIK: İSMAİL UYSA
ODUNPAZARI: NEVZAT ÖNDER
SARICAKAYA: FARUK GÜLE
SEYİTGAZİ: HASAN KALI
SİVRİHİSAR: HAMİD YÜZÜGÜLL
TEPEBAŞI: ORHAN SOYDAŞ
Hakkari İlçe Belediye Başkan Adayları
ÇUKURCA: MUSTAFA TURA
ŞEMDİNLİ: FİKRİ ALGÜ
YÜKSEKOVA: MEHMET ALİ VATANSEVER
Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları
ALTINÖZÜ: RİFAT SARI
ANTAKYA: İSMAİL KİMYECİ
ARSUZ: MEHMET SÜRER
BELEN: ADNAN VURUCU
DEFNE: ONUR KARATAŞ
DÖRTYOL: BİLGEHAN AKSOY
ERZİN: KASIM ŞİMŞEK
HASSA: ABDURRAHMAN DEMİREL
İSKENDERUN: SEYFİ DİNGİ
KIRIKHAN: AYHAN YAVUZ
KUMLU: İBRAHİM PAÇ
PAYAS: BEKİR ALTA
REYHANLI: HÜSEYİN ŞAMVERD
SAMANDAĞ: MEHMET GÜMÜŞ
YAYLADAĞI: MEHMET KALKAN
Iğdır İlçe Belediye Başkan Adayları
ARALIK: YILDIRIM TURAN
KARAKOYUNLU: ZİYATALİ DELİKTAŞ
TUZLUCA: AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları
ADALAR: COŞKUN ÖZDEN
ARNAVUTKÖY: AHMET HAŞİMİ BALTACI
ATAŞEHİR: NİMETULLAH TOPU
AVCILAR: BAYRAM ŞENOCAK
BAĞCILAR: LOKMAN ÇAĞIRICI
BAHÇELİEVLER: OSMAN DEVELİOĞLU
BAKIRKÖY: MEHMET EMİN ERTEKİN
BAŞAKŞEHİR: MEVLÜT UYSAL
BAYRAMPAŞA: ATİLA AYDINER
BEŞİKTAŞ: ZEYNEL ABİDİN OKU
BEYKOZ: YÜCEL ÇELİKBİLEK
BEYLİKDÜZÜ: YUSUF UZUN
BEYOĞLU: AHMET MİSBAH DEMİRCAN
BÜYÜKÇEKMECE: CELAL BABAYİĞİT
ÇATALCA: SAVAŞ BARUTÇ
ÇEKMEKÖY: AHMET POYRAZ
ESENLER: M.TEVFİK GÖKSU
ESENYURT: NECMİ KADIOĞLU
EYÜP: REMZİ AYDIN
FATİH: MUSTAFA DEMİR
GAZİOSMANPAŞA: HASAN TAHSİN USTA
GÜNGÖREN: ŞAKİR YÜCEL KARAMAN
KADIKÖY: HURŞİT YILDIRIM
KAĞITHANE: FAZLI KILIÇ
KARTAL: TEMURHAN YILDIZ
KÜÇÜKÇEKMECE: TEMEL KARADENİZ
MALTEPE: EDİBE SÖZEN YAVUZ
PENDİK: SALİH KENAN ŞAHİN
SANCAKTEPE: İSMAİL ERDEM
SARIYER: MAHMUT SEDAT ÖZSOY
SİLİVRİ: TAHİR SERT
SULTANBEYLİ: HÜSEYİN KESKİN
SULTANGAZİ: CAHİT ALTUNAY
ŞİLE: CAN TABAKOĞLU
ŞİŞLİ: MUKADDER BAŞEĞMEZ
TUZLA: ŞADİ YAZICI
ÜMRANİYE: HASAN CAN
ÜSKÜDAR: HİLMİ TÜRKMEN
ZEYTİNBURNU: MURAT AYDIN
İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları
ALİAĞA: İBRAHİM ETHEM YORULMAZ
BALÇOVA: HASAN ÖZCAN
BAYINDIR: MEHMET KERTİŞ
BAYRAKLI: İSMAİL SARI
BERGAMA: HASAN ŞAHİN
BEYDAĞ: FEVZİ KAYA
BORNOVA: İLHAN KAYA
BUCA: CEMİL ŞEBO
ÇEŞME: MUSTAFA CENGE
ÇİĞLİ: ADNAN YILMA
DİKİLİ: AHMET DAĞDELEN
FOÇA: SALİH EMRULLAH KELEŞ
GAZİEMİR: KEREM FAHRİ BAYKALMIŞ
GÜZELBAHÇE: CENGİZ SANDIKLI
KARABAĞLAR: NECİP KALKAN
KARABURUN: HÜSEYİN ONUR ALTIN
KARŞIYAKA: TANFER KEMERL
KEMALPAŞA: ARİF UĞURLU
KINIK: SADIK DOĞRUER
KİRAZ: EROL ÇOMAK
KONAK: İLKNUR DENİZLİ
MENDERES: BÜLENT SOYLU
MENEMEN: MEHMET BİLAL KAPLANGI
NARLIDERE: ERKAN DERELİ
ÖDEMİŞ: MAHMUT BADEM
SEFERİHİSAR: HAMİT NİŞANCI
SELÇUK: DAHİ ZEYNEL BAKICI
TİRE: MEHMET ÇELTİKCOĞLU
TORBALI: ADNAN YAŞAR GÖRMEZ
URLA: ERŞAN EROĞLU
Karabük İlçe Belediye Başkan Adayları
EFLANİ: İBRAHİM ERTUĞRUL
ESKİPAZAR: DURSUN BAŞ
OVACIK: HÜSEYİN DENLİ
SAFRANBOLU: NECDET AKSOY
YENİCE: ZEKİ ÇAYLI
Kilis İlçe Belediye Başkan Adayları
ELBEYLİ: SÜLEYMAN ŞİMŞEK
MUSABEYLİ: AYHAN YILMAZ
POLATELİ: HAKKI ÇELİK
Mardin İlçe Belediye Başkan Adayları
ARTUKLU: SERDAL YAY
DARGEÇİT: MEHMET DURSUN
DERİK: HASİP NECİMOĞLU
KIZILTEPE: CEBRAİL DİNLER
MAZIDAĞI: ABDURRAHMAN ÖNEN
MİDYAT: ŞEHMUS NASIROĞLU
NUSAYBİN: MEHMET ALİ TEKİN
ÖMERLİ: YILMAZ ALTINDAĞ
SAVUR: NEZİR YILDIZ
YEŞİLLİ: HAYRETTİN DEMİR
Mersin İlçe Belediye Başkan Adayları
AKDENİZ: MEHMET SİNAN CEBE
ANAMUR: ATİLLA OLÇUM
AYDINCIK: FERAT AKTAN
BOZYAZI: ALİ DENİZ
ÇAMLIYAYLA: İSLAM SARI
ERDEMLİ: ALPASLAN GÜRGEN
GÜLNAR: MEHMET BAHAR
MEZİTLİ: NURİ HOCAOĞLU
MUT: MURAT ORHAN
SİLİFKE: BİLAL ÖZKAN
TARSUS: HAKKI MENİZ
TOROSLAR: MEHMET BOLAT
YENİŞEHİR: GÖNÜL DİLMENLİ
Muğla İlçe Belediye Başkan Adayları
BODRUM: ALİ SERVER YAZGAN
DALAMAN: BEYHAN KORKUT
DATÇA: GÜNAY CENNET
FETHİYE: MUHSİN ERYILMAZ
KAVAKLIDERE: MEHMET DEMİR
KÖYCEĞİZ: KEMAL CEYLAN
MARMARİS: ALİ DOĞAN TUGAY
MENTEŞE: MESTAN YAYMAN
MİLAS: RÜŞTÜ YİĞİTKAYA
ORTACA: ÇETİN USLU
SEYDİKEMER: YAKUP OTGÖZ
ULA: NADİ ŞENKAL
YATAĞAN: MUSTAFA TOKSÖZ
Muş İlçe Belediye Başkan Adayları
BULANIK: RESUL BULUT
HASKÖY: MÜRSEL ÖZEN
KORKUT: HAŞİM ARIK
MALAZGİRT: VEFA YILDIZ
VARTO: MEHMET LÜTFÜ TURGUT
Niğde İlçe Belediye Başkan Adayları
ALTUNHİSAR: ERDAL SARI
BOR: SITKI ERAT
ÇAMARDI: YAVUZ SOYLU
ÇİFTLİK: BAYRAM TAŞ
ULUKIŞLA: ALİ UĞURLU
Ordu İlçe Belediye Başkan Adayları
AKKUŞ: İSA DEMİRCİ
ALTINORDU: ENGİN TEKİNTAŞ
AYBASTI: İZZET GÜNDOĞAR
ÇAMAŞ: ALAHİTDİN GİDER
ÇATALPINAR: AHMET TÜRE
ÇAYBAŞI: İSMET YANIK
FATSA: HÜSEYİN ANLAYAN
GÖLKÖY: ALİ KEMAL MERT
GÜLYALI: TALİP ŞEN
GÜRGENTEPE: YENER YALÇINKAYA
İKİZCE: BAHRİ SÖĞÜT
KABADÜZ: YENER KAYA
KABATAŞ: YAKUP YILMAZ
KORGAN: TUNCAY KİRAZ
KUMRU: GÜNAN MURAT HATİPOĞLU
MESUDİYE: İSA GÜL
PERŞEMBE: KEMAL BAHTİYAR
ULUBEY: İSA TÜRKCAN
ÜNYE: AHMET ÇAMYAR
Rize İlçe Belediye Başkan Adayları
ARDEŞEN: HAKAN GÜLTEKİN
ÇAMLIHEMŞİN: OSMAN HAŞİMOĞLU
ÇAYELİ: ATİLLA ESMEN
DEREPAZARI: YAKUP SAMANGÜL
FINDIKLI: ADNAN ÖZBALABAN
GÜNEYSU: HALİL TURAN
HEMŞİN: HALİM KAZIM BEKAR
İKİZDERE: HASAN KÖSOĞLU
İYİDERE: AHMET METE
KALKANDERE: NİHAT ÇOLAK
PAZAR: AHMET BASA
Sakarya İlçe Belediye Başkan Adayları
ADAPAZARI: SÜLEYMAN DİŞLİ
AKYAZI: HASAN AKCAN
ARİFİYE: İSMAİL KARAPULLUKÇU
ERENLER: CAVİT ÖZTÜRK
FERİZLİ: AHMET SOĞUK
GEYVE: MURAT KAYA
HENDEK: ALİ İNCİ
KARAPÜRÇEK: ORHAN YILDIRIM
KARASU: MEHMET İSPİROĞLU
KAYNARCA: ZEYNUR ÖZEL
KOCAALİ: AHMET ACAR
PAMUKOVA: CEVAT KESER
SAPANCA: AYDIN YILMAZER
SERDİVAN: YUSUF ALEMDAR
SÖĞÜTLÜ: HÜSEYİN GENÇ
TARAKLI: TACETTİN ÖZKARAMAN
Samsun İlçe Belediye Başkan Adayları
ALAÇAM: HADİ UYAR
ASARCIK: İBRAHİM YÜCE
ATAKUM: İSHAK TAŞÇI
AYVACIK: MUSTAFA BELUR
BAFRA: ZİHNİ ŞAHİN
CANİK: OSMAN GENÇ
ÇARŞAMBA: HÜSEYİN DÜNDAR
HAVZA: MURAT İKİZ
İLKADIM: ERDOĞAN TOK
KAVAK: İBRAHİM SARICAOĞLU
LADİK: SELİM ÖZBALCI
ONDOKUZMAYIS: OSMAN TOPALOĞLU
SALIPAZARI: HALİL AKGÜL
TEKKEKÖY: HASAN TOGAR
TERME: ŞENOL KUL
VEZİRKÖPRÜ: İBRAHİM SADIK EDİS
YAKAKENT: HÜSEYİN KIYMA
Sivas İlçe Belediye Başkan Adayları
AKINCILAR: HASAN ŞEN
ALTINYAYLA: NECMETTİN MERMER
DİVRİĞİ: HALİT YAZICI
DOĞANŞAR: NECDET OKTAY KARAMAN
GEMEREK: HAKAN BOZBIYIK
GÖLOVA: İBRAHİM YENİDÜNYA
GÜRÜN: MEHMET AKTAŞ
HAFİK: MİTAT İLHAN
İMRANLI: DURHAN DEMİR
KANGAL: MEHMET ÖZTÜRK
KOYULHİSAR: EYÜP AYIN
SUŞEHRİ: FAZLI YÜKSEL
ŞARKIŞLA: AHMET TURGAY OĞUZ
ULAŞ: İSRAFİL GÖÇGÜN
YILDIZELİ: MUSTAFA ARDA
ZARA: SEYİT AHMET PALA
Tekirdağ İlçe Belediye Başkan Adayları
ÇERKEZKÖY: ALİ ERTEM
ÇORLU: ÖZLEM YEMİŞÇİ
ERGENE: HÜSEYİN BULUT
HAYRABOLU: ŞENER ÇELİKAYAR
KAPAKLI: ÖMER KARADENİZ
MALKARA: SALİH KESKİN
MARMARAEREĞLİSİ: HİKMET ATA
MURATLI: AHMET TÜRKOĞLU
SARAY: İBRAHİM DURAKLI
SÜLEYMANPAŞA: AHMET AYGÜN
ŞARKÖY: HATİP ŞİRAZİ BATI
Trabzon İlçe Belediye Başkan Adayları
AKÇAABAT: ŞEFİK TÜRKMEN
ARAKLI: RECEP ÇEBİ
ARSİN: ERDEM ŞEN
BEŞİKDÜZÜ: ORHAN BIÇAKCIOĞLU
ÇARŞIBAŞI: COŞKUN YILMAZ
ÇAYKARA: HANEFİ TOK
DERNEKPAZARI: MEHMET AŞIK
DÜZKÖY: SALİH BAKAL
HAYRAT: MEHMET NUHOĞLU
KÖPRÜBAŞI: AHMET TEKKE
MAÇKA: KORAY KOÇHAN
OF: SALİM SALİH SARIALİOĞLU
ORTAHİSAR: AHMET METİN GENÇ
SÜRMENE: RAHMİ ÜSTÜN
ŞALPAZARI: FEHMİ CENGİZ
TONYA: OSMAN BEŞEL
VAKFIKEBİR: MUHAMMET BALTA
YOMRA: İBRAHİM SAĞIROĞLU
Tunceli İlçe Belediye Başkan Adayları
ÇEMİŞGEZEK: NECATİ TAYYAR
HOZAT: TESLİM DALKIRAN
MAZGİRT: SÜLEYMAN CANPOLAT
NAZIMİYE: BERTAL ATEŞ
OVACIK: HASAN HÜSEYİN DİZİ
PERTEK: RECAİ VURAL
PÜLÜMÜR: ALİŞAN ASLAN
Yozgat İlçe Belediye Başkan Adayları
AKDAĞMADENİ: SUPHİ DAŞTAN
AYDINCIK: AHMET KOÇAK
BOĞAZLIYAN: HAMDİ ERDAL
ÇANDIR: MUSTAFA ERTAN ÖRGÜN
ÇAYIRALAN: YASİN ŞAHİNER
ÇEKEREK: BEDRETTİN BOZKURT
KADIŞEHRİ: DAVUT KARADAVUT
SARAYKENT: AHMET ÖÇAL
SARIKAYA: ALİ OSMAN ERBİR
SORGUN: AHMET ŞİMŞEK
ŞEFAATLİ: ZEKİ BOZKURT
YENİFAKILI: YALÇIN KARADAVUT
YERKÖY: MEHMET AĞAOĞLU
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