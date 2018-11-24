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AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

AK Parti belediye başkan aday adayı başvuruları sona erdi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti’nin belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağı olacağı son dakika belli oldu. Peki 2019 yerel seçimlerde AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? İşte AK Parti belediye başkan adaylarında son durum.

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:58
AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

AK Parti belediye başkan aday adayı başvuruları sona erdi. AK Parti'ye 5-16 Kasım tarihleri arasında toplam 7 bin 180 kişi, belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulundu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti’nin belediye başkan adaylarının ne zaman belli olacağı son dakika açıklandı. Peki 2019 yerel seçimlerde AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? 2019 belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, AK Parti belediye başkan adayları 2019, AK Parti belediye başkan adayı olma şartları. İşte AK Parti aday belirleme takvimi..

AK Parti adayları ne zaman açıklanacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarının belli olduğunu açıkladı. AK Parti'nin 40 il ve ilçe için belediye başkan adayları cumartesi günü 13. 00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Önümüzdeki haftada belediye başkan adayları için ilk açıklamalar gelebilir. Sıkı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çoğu hazır. 'Haydi' denildiğinde açıklanabilecek vaziyete gelmiş durumda.” Olduğunu ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklıyor...

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AK Parti'de aday kriteri ehliyet ve liyakat

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında yerel seçimlere ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Mehmet Özhaseki 2019 yerel seçimlerinde gösterilecek adaylara ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Yeni bir arkadaşla yola çıkacaksak birinci olay ehliyet ve liyakat olacak. Bazı arkadaşlar sadece halkla ilişkilerle işi yürütüyor ama şehre hiçbir şey katmıyor, arkası gelmiyor. Sürpriz isimler de var, bazı illerde yeni anketler yapılacak. Zaten yapılıyordu ve şimdi e-temayül büyük kolaylık olacak. Önde çıkann arkadaşlar tabi ki avantajlı olacak. Gitgeller yaşanıyorsa yeni anketler yapılacak, isimler vatandaşa sorulacak." 

MHP belediye başkan adayları 2019 listesi

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 14:58
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YORUM YAZ

  • Kazım KoyuncuKazım Koyuncu6 gün önce
    Üniversite mezunu gençler arasında işsizlik Türkiye Cumhuriyeti döneminin rekor seviyesine gelmiştir. AKP nin oylarinda büyük bir düşüş olacaktır
  • PaçavraPaçavra8 gün önce
    ... kurumun kime hizmet ettiği aşikar dir sizin yaptiginizin habercilik...
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