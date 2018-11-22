AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi Öğretmenler Günü olan 24 Kasım 2018 Cumartesi günü, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde saat 14:00’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

AK Parti belediye başkan adayları kim?

AK Parti belediye başkan adayları belli oldu mu, AK Parti belediye başkan adayları kim, AK Parti belediye başkan adayları 2019, AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? soruları bu günlerde en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarının belli olduğunu açıkladı. AK Parti'nin 40 il ve ilçe için belediye başkan adayları açıklanıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul, Ankara, İzmir'in de aralarında bulunduğu belediye başkan adaylarının cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından saat 14:00'da açıklanacağını duyurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de "Önümüzdeki haftada belediye başkan adayları için ilk açıklamalar gelebilir. Sıkı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çoğu hazır. 'Haydi' denildiğinde açıklanabilecek vaziyete gelmiş durumda.” Olduğunu ifade etmişti. AK Parti belediye başkan adayları kim sorusunun cevabı cumartesi günü netlik kazanacak.

AK Parti'de aday kriteri ehliyet ve liyakat

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında yerel seçimlere ilişkin son dakika açıklamalarında bulunmuştu. Mehmet Özhaseki 2019 yerel seçimlerinde gösterilecek adaylara ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: “Yeni bir arkadaşla yola çıkacaksak birinci olay ehliyet ve liyakat olacak. Bazı arkadaşlar sadece halkla ilişkilerle işi yürütüyor ama şehre hiçbir şey katmıyor, arkası gelmiyor. Sürpriz isimler de var, bazı illerde yeni anketler yapılacak. Zaten yapılıyordu ve şimdi e-temayül büyük kolaylık olacak. Önde çıkann arkadaşlar tabi ki avantajlı olacak. Gitgeller yaşanıyorsa yeni anketler yapılacak, isimler vatandaşa sorulacak."

2014 yerel seçim Türkiye geneli sonuçları

AK Parti % 45.6

CHP % 27.8

MHP % 15.2

BDP % 4.2

SP % % 2

HDP % 1.9

BBP % 1.1

24 Haziran 2018 Türkiye geneli seçim sonuçları

AK Parti % 42.6

CHP % 22.6

HDP % 11,7

MHP % 11.1

İYİ Parti % 10.0

Saadet % 1.3

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