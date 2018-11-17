0553 313 94 23

AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi | Yerel seçim AK Parti adayları ne zaman belli olacak

AK Parti’nin belediye başkan adayları 2019 son dakika merak ediliyor. AK Parti’de belediye başkan adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte AK Parti belediye başkan adayları isimleri listesi açıklandı mı? AK Parti belediye başkan aday isimleri belli oldu mu, 2019 yerel seçim AK Parti belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? Soruları bu aralar en çok aranan konuların başında geliyor. AK Parti belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağına ilişkin AK Parti’li Mehmet Özhaseki’den son dakika açıklama geldi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:53
AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi | Yerel seçim AK Parti adayları ne zaman belli olacak

AK Parti’nin belediye başkan adayları 2019 son dakika merak ediliyor. AK Parti’de belediye başkan adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte AK Parti belediye başkan adayları isimleri listesi açıklandı mı? AK Parti belediye başkan aday isimleri belli oldu mu, 2019 yerel seçim AK Parti belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? Soruları bu aralar en çok aranan konuların başında geliyor. AK Parti belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağına ilişkin AK Parti’li Mehmet Özhaseki’den son dakika açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Önümüzdeki haftada belediye başkan adayları için ilk açıklamalar gelebilir. Sıkı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çoğu hazır. 'Haydi' denildiğinde açıklanabilecek vaziyete gelmiş durumda.” Olduğunu ifade etti.

AK Parti'de belediye başkan adaylarının özellikleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında yerel seçimlere ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Mehmet Özhaseki 2019 yerel seçimlerinde gösterilecek adaylara ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Yeni bir arkadaşla yola çıkacaksak birinci olay ehliyet ve liyakat olacak. Bazı arkadaşlar sadece halkla ilişkilerle işi yürütüyor ama şehre hiçbir şey katmıyor, arkası gelmiyor. Sürpriz isimler de var, bazı illerde yeni anketler yapılacak. Zaten yapılıyordu ve şimdi e-temayül büyük kolaylık olacak. Önde çıkan arkadaşlar tabi ki avantajlı olacak. Gitgeller yaşanıyorsa yeni anketler yapılacak, isimler vatandaşa sorulacak." 

AK Parti belediye başkan adayları 15 Kasım’da açıklanacak

Büyükşehirlerin büyük bölümünde aday değişikliğine gitmesi beklenen AK Parti'de titiz bir kamuoyu yoklaması yapıldığı biliniyor. AK Parti'de çıkan sonuçları ve yapılan anketleri ilk olarak parti bünyesinde oluşturulan komisyon değerlendirilecek. Komisyonun değerlendirmesi sonucunda öne çıkan adayların isimleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. "Gönül belediyeciliği" sloganı ile hareket edecek AK Parti, belediye başkan adaylarının başvurularını 15 Kasım'dan itibaren almaya başlayacak.

AK Parti Muğla belediye başkan adayları 2019 | AK Parti Muğla adayı kim?

AK Parti Kocaeli belediye başkan adayı 2019 AK Parti Kocaeli adayı kim?

CHP belediye başkan adayları açıklandı 2019 yerel seçimler CHP aday liste

MHP'nin Belediye Başkan adayları açıklandı

 

 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 12:53
  1. Ak parti belediye başkan adayları 2019 listesi
  2. 2019 belediye başkan adayları ak parti
  3. ankara belediye başkan adayları 2019
  4. ak parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak
  5. 2019 yerel seçim adayları ne zaman belli olacak
  6. ak parti belediye başkan adayı olma şartları
  7. belediye başkan adayları ne zaman belli olacak
  8. akp belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orman yangınlarıyla mücadelede yerli İHA dönemi
    1. Orman yangınlarıyla mücadelede yerli..
    2. Putin eczane eczane dolaşıp fiyat sordu
    3. Fikret Orman başkanlığa adaylığını..
    4. Fenerbahçeli yıldıza Fatih Terim..
    5. Fenerbahçe'den Gomis bombası! Fransız..
    6. ABD'de ölenlerin sayısı 74'e çıktı,..
    7. Serkan Balcı, Burak Yılmaz'ın yeni..
    8. AK Parti belediye başkan adayları 2019..
    9. Bu fotoğraf bugün çekildi! Türkiye'de..
    10. Türk milleti, Peygamberi aşkla seviyor
    11. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye kritik ziyaret!
    12. Bursa'da uyuşturucu operasyonu:..
    13. "İsrail'in faaliyetleri, ABD'nin..
    14. Başkent’te kıblesiz mescid
    15. ABD'den Kerkük petrolü açıklaması: Bu..
    16. AK Parti Kocaeli adayı kim?
    17. Bahçeli, AK Parti'yi hedef alan..
    18. Yerel seçim için son anket sonuçları..
    19. Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener’e..
    20. Miras tartışmasında kardeşini öldürdü,..
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    "Kaşıkçı cinayeti, karanlık ticareti ortaya çıkardı!"
    "Kaşıkçı cinayeti, karanlık ticareti ortaya çıkardı!"