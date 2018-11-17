AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi | Yerel seçim AK Parti adayları ne zaman belli olacak

AK Parti’nin belediye başkan adayları 2019 son dakika merak ediliyor. AK Parti’de belediye başkan adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte AK Parti belediye başkan adayları isimleri listesi açıklandı mı? AK Parti belediye başkan aday isimleri belli oldu mu, 2019 yerel seçim AK Parti belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? Soruları bu aralar en çok aranan konuların başında geliyor. AK Parti belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağına ilişkin AK Parti’li Mehmet Özhaseki’den son dakika açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Önümüzdeki haftada belediye başkan adayları için ilk açıklamalar gelebilir. Sıkı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çoğu hazır. 'Haydi' denildiğinde açıklanabilecek vaziyete gelmiş durumda.” Olduğunu ifade etti.

AK Parti'de belediye başkan adaylarının özellikleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında yerel seçimlere ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Mehmet Özhaseki 2019 yerel seçimlerinde gösterilecek adaylara ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Yeni bir arkadaşla yola çıkacaksak birinci olay ehliyet ve liyakat olacak. Bazı arkadaşlar sadece halkla ilişkilerle işi yürütüyor ama şehre hiçbir şey katmıyor, arkası gelmiyor. Sürpriz isimler de var, bazı illerde yeni anketler yapılacak. Zaten yapılıyordu ve şimdi e-temayül büyük kolaylık olacak. Önde çıkan arkadaşlar tabi ki avantajlı olacak. Gitgeller yaşanıyorsa yeni anketler yapılacak, isimler vatandaşa sorulacak."

AK Parti belediye başkan adayları 15 Kasım’da açıklanacak

Büyükşehirlerin büyük bölümünde aday değişikliğine gitmesi beklenen AK Parti'de titiz bir kamuoyu yoklaması yapıldığı biliniyor. AK Parti'de çıkan sonuçları ve yapılan anketleri ilk olarak parti bünyesinde oluşturulan komisyon değerlendirilecek. Komisyonun değerlendirmesi sonucunda öne çıkan adayların isimleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. "Gönül belediyeciliği" sloganı ile hareket edecek AK Parti, belediye başkan adaylarının başvurularını 15 Kasım'dan itibaren almaya başlayacak.

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