AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 son dakika açıklandı

AK Parti 2019 yerel seçimlerde aday gösterecek belediye başkan adaylarının kim olacağı merak edilirken, AK Parti belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? İzmir AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 50 il ve ilçe AK Parti belediye başkan adayları isim listesi...

İstanbul'da Yıldırım, Ankara'da Özhaseki İzmir'de Zeybekçi

AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandığı iddia edildi. Bu iddianın sahibi Son tv. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Binali Yıldırım, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhakesi, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atila, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin…

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak sorusuna, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 40 ilin belediye başkan adayları cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söylemişti. Ömer Çelik’in AK Parti adayları belli oldu açıklamasından sonra AK Parti belediye başkan adayları kim oldu? Sorusu en çok arananlar listesine girmişti. AK Parti, belediye başkan adayları isim listesi son dakika açıklandı mı? Soruları sorulmaya başlanırken, AK Parti’nin 2019 İstanbul ilçe belediye bakanları belli olduğu açıklandı. Son tv’nin haberine göre, AK Parti İstanbul belediye başkan adayının da aralarında bulunduğu 50 belediye başkan adayı son dakika belli oldu. İşte 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi

ADIYAMAN

SÜLEYMAN KILINÇ

ADIYAMAN EĞT. VE ARŞ. HAS. BEYİN CERRAHİ

AMASYA

CAFER ÖZDEMİR

AMASYA BELEDİYE BAŞKANI

ANKARA

MEHMET ÖZHASEKİ

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

ANTALYA

MENDERES TÜREL

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

ARDAHAN

YUNUS BAYDAR

ESKİ ARDAHAN İL BAŞKANI – VETERİNER

ARTVİN

MEHMET KOCATEPE

ARTVİN BELEDİYE BAŞKANI

BARTIN

YUSUF ZİYA ALDATMAZ

AK PARTİ BARTIN MERKEZ İLÇE BAŞKANI / İGM ÜYESİ

BATMAN

MURAT GÜNEŞTEKİN

AK PARTİ BATMAN ESKİ İL BAŞKANI / İNŞAAT MÜHENDİSİ

BAYBURT

FATİH YUMAK

AK PARTİ İL BAŞKANI

BİLECİK

NİHAT CAN

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI

BİTLİS

NESRULLAH TANĞLAY

AK PARTİ BİTLİS İL BAŞKANI

BOLU

FATİH METİN

TİCARET BAKAN YARDIMCISI

BURDUR

DENİZ KURT

ESKİ AK PARTİ BURDUR TEŞKİLAT BAŞKANI

BURSA

ALİNUR AKTAŞ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

ÇANKIRI

HÜSEYİN BOZ

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANI

DENİZLİ

OSMAN ZOLAN

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

DİYARBAKIR

CUMALİ ATİLA

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI (KAYYIM)

DÜZCE

FARUK ÖZLÜ

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ ESKİ BAKANI

ELAZIĞ

ŞAHİN ŞEREFOĞULLARI

İŞADAMI – AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANI

ERZİNCAN

CEMALETTİN BAŞSOY

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANI

ERZURUM

MEHMET SEKMEN

MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

GAZİANTEP

FATMA ŞAHİN

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

GİRESUN

AYTEKİN ŞENLİKOĞLU

AK PARTİ GİRESUN İL BAŞKANI

GÜMÜŞHANE

ERCAN ÇİMEN

GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANI

HAKKARİ

CÜNEYT EPCİM

HAKKARİ VALİ YARDIMCISI

İSTANBUL

BİNALİ YILDIRIM

TBMM BAŞKANI

İZMİR

NİHAT ZEYBEKÇİ

EKONOMİ ESKİ BAKANI

KAHRAMANMARAŞ

HAYRETTİN GÜNGÖR

TBB GENEL SEKRETERİ

CUMHURBAŞKANLIĞI YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ

KARABÜK

BURHANETTİN UYSAL

AK PARTİ ESKİ MİLLETVEKİLİ / KARABÜK ÜNV. ESKİ REKTÖRÜ

KASTAMONU

TAHSİN BABAŞ

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI

KAYSERİ

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI

KIRIKKALE

MEHMET SAYGILI

KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI

KIRKLARELİ

BURAK SÜZÜLMÜŞ

İŞADAMI – KIRKLARELİSPOR BAŞKAN YARDIMCISI

KIRŞEHİR

YAŞAR BAHÇECİ

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

KİLİS

MEHMET ABDİ BULUT

KİLİS ESKİ BELEDİYE BAŞKANI

KOCAELİ

TAHİR BÜYÜKAKIN

BİLECİK VALİSİ

MALATYA

SELAHATTİN GÜRKAN

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI

NEVŞEHİR

RASİM ARI

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI – DAİRE BAŞKANI

NİĞDE

EMRAH ÖZDEMİR

NİĞDE ESKİ İL BAŞKANI

ORDU

HİLMİ GÜLER

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR ESKİ BAKANI

RİZE

RAHMİ METİN

RİZE ESKİ İL GENEL MECLİS BAŞKANI

SAMSUN

MUSTAFA DEMİR

BAYINDIRLIK ESKİ BAKANI

SİİRT

LOKMAN ÖZCAN

SİİRT 3. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI

SİNOP

ALİ ÇÖPÇÜ

SİNOP İL BAŞKANI

ŞANLIURFA

ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL

AK PARTİ ESKİ İL BAŞKANI

ŞIRNAK

MEHMET YARKA

İŞ ADAMI – İNŞAAT

TEKİRDAĞ

MESTAN ÖZCAN

ZİRAAT MÜHENDİSİ – 24 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ ADAYI

TOKAT

EYÜP EROĞLU

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI

TUNCELİ

GÖKHAN ARASAN

AK PARTİ TUNCELİ İL BAŞKAN YARDIMCISI

YALOVA

YUSUF ZİYA ÖZTABAK

AK PARTİ YALOVA İL BAŞKANI – MALİ MÜŞAVİR

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019