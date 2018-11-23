AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 son dakika açıklandı
AK Parti 2019 yerel seçimlerde aday gösterecek belediye başkan adaylarının kim olacağı merak edilirken,AK Parti belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? İzmir AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 50 il ve ilçe AK Parti belediye başkan adayları isim listesi...23 Kasım 2018 Cuma 18:27
AK Parti 2019 yerel seçimlerde aday gösterecek belediye başkan adaylarının kim olacağı merak edilirken, AK Parti belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? İzmir AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 50 il ve ilçe AK Parti belediye başkan adayları isim listesi...
İstanbul'da Yıldırım, Ankara'da Özhaseki İzmir'de Zeybekçi
AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandığı iddia edildi. Bu iddianın sahibi Son tv. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Binali Yıldırım, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhakesi, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atila, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin…
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak sorusuna, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 40 ilin belediye başkan adayları cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söylemişti. Ömer Çelik’in AK Parti adayları belli oldu açıklamasından sonra AK Parti belediye başkan adayları kim oldu? Sorusu en çok arananlar listesine girmişti. AK Parti, belediye başkan adayları isim listesi son dakika açıklandı mı? Soruları sorulmaya başlanırken, AK Parti’nin 2019 İstanbul ilçe belediye bakanları belli olduğu açıklandı. Son tv’nin haberine göre, AK Parti İstanbul belediye başkan adayının da aralarında bulunduğu 50 belediye başkan adayı son dakika belli oldu. İşte 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi
ADIYAMAN
SÜLEYMAN KILINÇ
ADIYAMAN EĞT. VE ARŞ. HAS. BEYİN CERRAHİ
AMASYA
CAFER ÖZDEMİR
AMASYA BELEDİYE BAŞKANI
ANKARA
MEHMET ÖZHASEKİ
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
ANTALYA
MENDERES TÜREL
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
ARDAHAN
YUNUS BAYDAR
ESKİ ARDAHAN İL BAŞKANI – VETERİNER
ARTVİN
MEHMET KOCATEPE
ARTVİN BELEDİYE BAŞKANI
BARTIN
YUSUF ZİYA ALDATMAZ
AK PARTİ BARTIN MERKEZ İLÇE BAŞKANI / İGM ÜYESİ
BATMAN
MURAT GÜNEŞTEKİN
AK PARTİ BATMAN ESKİ İL BAŞKANI / İNŞAAT MÜHENDİSİ
BAYBURT
FATİH YUMAK
AK PARTİ İL BAŞKANI
BİLECİK
NİHAT CAN
BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI
BİTLİS
NESRULLAH TANĞLAY
AK PARTİ BİTLİS İL BAŞKANI
BOLU
FATİH METİN
TİCARET BAKAN YARDIMCISI
BURDUR
DENİZ KURT
ESKİ AK PARTİ BURDUR TEŞKİLAT BAŞKANI
BURSA
ALİNUR AKTAŞ
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
ÇANKIRI
HÜSEYİN BOZ
ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANI
DENİZLİ
OSMAN ZOLAN
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
DİYARBAKIR
CUMALİ ATİLA
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI (KAYYIM)
DÜZCE
FARUK ÖZLÜ
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ ESKİ BAKANI
ELAZIĞ
ŞAHİN ŞEREFOĞULLARI
İŞADAMI – AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANI
ERZİNCAN
CEMALETTİN BAŞSOY
ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANI
ERZURUM
MEHMET SEKMEN
MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
GAZİANTEP
FATMA ŞAHİN
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
GİRESUN
AYTEKİN ŞENLİKOĞLU
AK PARTİ GİRESUN İL BAŞKANI
GÜMÜŞHANE
ERCAN ÇİMEN
GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANI
HAKKARİ
CÜNEYT EPCİM
HAKKARİ VALİ YARDIMCISI
İSTANBUL
BİNALİ YILDIRIM
TBMM BAŞKANI
İZMİR
NİHAT ZEYBEKÇİ
EKONOMİ ESKİ BAKANI
KAHRAMANMARAŞ
HAYRETTİN GÜNGÖR
TBB GENEL SEKRETERİ
CUMHURBAŞKANLIĞI YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ
KARABÜK
BURHANETTİN UYSAL
AK PARTİ ESKİ MİLLETVEKİLİ / KARABÜK ÜNV. ESKİ REKTÖRÜ
KASTAMONU
TAHSİN BABAŞ
KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI
KAYSERİ
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI
KIRIKKALE
MEHMET SAYGILI
KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI
KIRKLARELİ
BURAK SÜZÜLMÜŞ
İŞADAMI – KIRKLARELİSPOR BAŞKAN YARDIMCISI
KIRŞEHİR
YAŞAR BAHÇECİ
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
KİLİS
MEHMET ABDİ BULUT
KİLİS ESKİ BELEDİYE BAŞKANI
KOCAELİ
TAHİR BÜYÜKAKIN
BİLECİK VALİSİ
MALATYA
SELAHATTİN GÜRKAN
BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI
NEVŞEHİR
RASİM ARI
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI – DAİRE BAŞKANI
NİĞDE
EMRAH ÖZDEMİR
NİĞDE ESKİ İL BAŞKANI
ORDU
HİLMİ GÜLER
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR ESKİ BAKANI
RİZE
RAHMİ METİN
RİZE ESKİ İL GENEL MECLİS BAŞKANI
SAMSUN
MUSTAFA DEMİR
BAYINDIRLIK ESKİ BAKANI
SİİRT
LOKMAN ÖZCAN
SİİRT 3. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI
SİNOP
ALİ ÇÖPÇÜ
SİNOP İL BAŞKANI
ŞANLIURFA
ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL
AK PARTİ ESKİ İL BAŞKANI
ŞIRNAK
MEHMET YARKA
İŞ ADAMI – İNŞAAT
TEKİRDAĞ
MESTAN ÖZCAN
ZİRAAT MÜHENDİSİ – 24 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ ADAYI
TOKAT
EYÜP EROĞLU
TOKAT BELEDİYE BAŞKANI
TUNCELİ
GÖKHAN ARASAN
AK PARTİ TUNCELİ İL BAŞKAN YARDIMCISI
YALOVA
YUSUF ZİYA ÖZTABAK
AK PARTİ YALOVA İL BAŞKANI – MALİ MÜŞAVİR
AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
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