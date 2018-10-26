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AK Parti belediye başkan adayında aranacak kriterler neler?

31 Mart 2019’da Türkiye yerel yönetimlerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. AK Parti’nin belediye başkan aday adayı başvurularını kasım ayında alması beklenirken, partiden aday olacak belediye başkan adaylarında aranacak kriterlerde belli oldu. Peki AK Parti belediye başkan adayında aranacak kriterler neler? Kimler AK Parti belediye başkan adayı olur?

26 Ekim 2018 Cuma 09:02
AK Parti belediye başkan adayında aranacak kriterler neler?

31 Mart 2019’da Türkiye yerel yönetimlerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. AK Parti’nin belediye başkan aday adayı başvurularını kasım ayında alması beklenirken, partiden aday olacak belediye başkan adaylarında aranacak kriterlerde belli oldu. Peki AK Parti belediye başkan adayında aranacak kriterler neler? Kimler AK Parti belediye başkan adayı olur?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Adana'da "seçim startını" verdiklerini söyledi. Partilerinin özelliklerinden bahseden Kurtulmuş, şöyle konuştu: "AK Parti sadece bir bölgenin, şu sınıfın ya da bu sınıfın, Karadeniz'in, Doğu'nun, Batı'nın Akdeniz'in partisi değildir. AK Parti bütün Türkiye'nin partisidir. AK Parti Türk'ün, Zaza'nın, Kürt'ün, Arap'ın, Acem'in, Sünni'nin, Fellah'ın partisidir. Bizim kitabımızda insanları etnik kökenine göre ayırmak yok"

Aday belirleme kriterleri neler olacak?

Kurtulmuş, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlere katılacak belediye başkan adaylarını belirleme konusunda partilerinin çeşitli kriterleri göz önüne aldığını dile getirdi. Adaylarında aradıkları vasıfları, "Mütevazılık, adaletli olmaları, ehliyet, liyakat ve sadakat sahibi olmaları." şeklinde sıralayan Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Adaylarımız milletin tamamına sadık olacak. Sadakati millete olanlarla yol yürüyeceğiz. Mütevazı, adil, ehliyetli, liyakatli, sadakatli... Bu 5 vasıf sahibi belediye başkan adaylarını, belediye meclis üyesi adaylarını halkın karşısına çıkaracağız. Öyle bir liste hazırlayacağız ki Adana'daki herkesin 'Vallahi helal olsun bu AK Parti'ye, Türkiye'yi neden bu kadar rahat yönettiklerini anlıyoruz.' dedikleri bir liste ortaya çıkaracağız."

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 09:02
  1. Adana
  2. ak parti belediye başkan aday başvuruları
  3. 31 mart 2019 yerel seçim
  4. ak parti belediye başkan adayları
  5. Numan Kurtulmuş

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