AK Parti belediye başkan adayı başvuru ücreti ne kadar? AK Parti belediye başkan adayları 2019

Türkiye 31 Mart 2019’da yerel yöneticileri belirlemek üzere sandık başına gidecek. Siyasi partiler yerel seçimler için çalışmalarına başlarken, AK Parti aday adaylık başvuruları 5-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. AK Parti belediye başkan aday adayları için başvuru ücretini de belirledi. Peki AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuru ücreti ne kadar oldu? İşte 2019 yerel seçim AK Parti başvuru ücret fiyatı?

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için hazırlıklarını sürdüren AK Parti, aday adaylarından alınacak ücretleri belirledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, dün Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin alınan kararları paylaştı. Buna göre, AK Parti’de adaylık başvuruları, belediye başkanlıkları için 5-12 Kasım'da, belediye ve il genel meclisi üyelikleri için 5 Kasım-12 Aralık'ta alınacak.

Büyükşehirler için 10 bin, il belediye başkanlıkları için 5 bin TL

Büyükşehir belediye başkanı aday adaylarından 10 bin, nüfusu 100 binin üzerinde olan il belediye başkanı aday adaylarından 5 bin, nüfusu 100 bin ve daha az olan il belediye başkanı aday adaylarından 3 bin, nüfusu 200 binden fazla olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından 3 bin, nüfusu 50 binden 200 bine kadar olan ilçelerde belediye başkanı aday adaylarından 2 bin 500, nüfusu 50 bin ve daha az olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından bin 500, belde belediye başkanı aday adaylarından bin, büyükşehirlerdeki belediye meclisi üyesi aday adaylarından bin, il genel meclisi üyesi ve büyükşehir olmayan diğer illerin belediye meclisi üyesi aday adaylarından 500 lira alınacak. Kadın ve genç adaylar, belirlenen aidatların yarısını, engelli adaylar ise dörtte birini ödeyecek.