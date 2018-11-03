0553 313 94 23
impression

AK Parti belediye başkan adayı başvuru ücreti ne kadar? AK Parti belediye başkan adayları 2019

Türkiye 31 Mart 2019’da yerel yöneticileri belirlemek üzere sandık başına gidecek. Siyasi partiler yerel seçimler için çalışmalarına başlarken, AK Parti aday adaylık başvuruları 5-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. AK Parti belediye başkan aday adayları için başvuru ücretini de belirledi. Peki AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuru ücreti ne kadar oldu? İşte 2019 yerel seçim AK Parti başvuru ücret fiyatı?

03 Kasım 2018 Cumartesi 16:59
AK Parti belediye başkan adayı başvuru ücreti ne kadar? AK Parti belediye başkan adayları 2019

Türkiye 31 Mart 2019’da yerel yöneticileri belirlemek üzere sandık başına gidecek. Siyasi partiler yerel seçimler için çalışmalarına başlarken, AK Parti aday adaylık başvuruları 5-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. AK Parti belediye başkan aday adayları için başvuru ücretini de belirledi. Peki AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuru ücreti ne kadar oldu? İşte 2019 yerel seçim AK Parti başvuru ücret fiyatı?

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için hazırlıklarını sürdüren AK Parti, aday adaylarından alınacak ücretleri belirledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, dün Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin alınan kararları paylaştı. Buna göre, AK Parti’de adaylık başvuruları, belediye başkanlıkları için 5-12 Kasım'da, belediye ve il genel meclisi üyelikleri için 5 Kasım-12 Aralık'ta alınacak.

Büyükşehirler için 10 bin, il belediye başkanlıkları için 5 bin TL

Büyükşehir belediye başkanı aday adaylarından 10 bin, nüfusu 100 binin üzerinde olan il belediye başkanı aday adaylarından 5 bin, nüfusu 100 bin ve daha az olan il belediye başkanı aday adaylarından 3 bin, nüfusu 200 binden fazla olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından 3 bin, nüfusu 50 binden 200 bine kadar olan ilçelerde belediye başkanı aday adaylarından 2 bin 500, nüfusu 50 bin ve daha az olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından bin 500, belde belediye başkanı aday adaylarından bin, büyükşehirlerdeki belediye meclisi üyesi aday adaylarından bin, il genel meclisi üyesi ve büyükşehir olmayan diğer illerin belediye meclisi üyesi aday adaylarından 500 lira alınacak. Kadın ve genç adaylar, belirlenen aidatların yarısını, engelli adaylar ise dörtte birini ödeyecek.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 16:59
  1. AK Parti belediye başkan adayı başvuru ücreti ne kadar?
  2. yerel seçimler 2019 mart ne zaman
  3. ak parti yerel seçim başvuru ücreti
  4. ak parti belediye başkan aday adayı başvuru ücreti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çarpan otomobil ayağını kopardı! Saatlerce uğraştılar fakat...
    1. Çarpan otomobil ayağını kopardı!..
    2. Denizanası sokmaları öldürebilir
    3. Rusya, Birleşmiş Milletler konvoyunun..
    4. FIFA Başkanı İnfantino hakkında flaş..
    5. Hamaney: Kendi kendimize yeteriz!
    6. Deniz tam bir şifa kaynağı
    7. Payitaht Abdülhamid'de çarpıcı..
    8. Rusya'dan gerginlik oluşturacak açıklama
    9. DAEŞ'li terörist, Belçika'dan sığınma..
    10. Ekler pastadan 3 kişi zehirlendi
    11. Kulağınızı temizlemek istiyorsanız...
    12. Rusya'dan çok sert açıklama! 'İran'ın..
    13. AK Parti belediye başkan adayı başvuru..
    14. MHP'li isimden kritik ittifak açıklaması
    15. Lohusa humması eskiden öldürürdü
    16. Fuat Oktay Merkezefendi Millet..
    17. Egzoz dumanı kanser yapıyor
    18. Fatih Terim şimdi yandı! Raporlarda..
    19. Eşinizin sizden 3 beklentisi
    20. Macron'dan dikkat çeken benzetme
    Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık