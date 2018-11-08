AK Parti belediye başkan aday adayı başvuruları ne zaman bitiyor?

AK Parti’de 31 Mart 2019 yerel seçimleri için aday adaylık başvuruları başladı. AK Parti, belediye başkan adayı başvurusu sayısının 8 Kasım itibariyle bin 386 kişi olduğu açıklandı. Peki AK Parti belediye başkan aday adaylık başvurularında son gün ne zaman? AK Parti belediye başkan aday başvuruları ne zaman bitiyor?

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan partinin üst kurullarıyla yerel seçimlerde belediye başkan adaylarını belirlemek üzere birbiri ardına toplantılar yapıyor. AK Parti yerel seçimlerde başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak üzere diğer büyükşehir adaylarını belirlemek için ince eleyip sıkı dokuyor. AK Parti bir yandan da belediye başkan aday adaylık başvurularını alıyor. AK Parti’de başvurular 5 Kasım’da başladı.

AK Parti’de aday adaylık başvurusu patlaması yaşanıyor

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, aday adaylığı sürecine ilişkin, "An itibarıyla bin 386 kişinin müracaat ettiğini gördük, tüm Türkiye'yi kastederek söylüyorum. Bunların içerisinde kaç tanesi kadın aday, kaç tanesi engelli aday, kaç tanesi 18-25 yaş aralığındaki genç bunların içerisindeki tahsil durumu, meslek durumu tüm detayları görebileceğimiz bir sistem üzerinden bu müracaatları alıyoruz." dedi.

AK Parti aday adaylık başvuruları ne zaman bitiyor?

AK Parti aday adaylık başvurusunda son tarih ise 12 Kasım. AK Parti il ve ilçe başkanları ile kadın ve gençlik kollarının il ve ilçe başkanları da müracaatları alınmıyor.