0553 313 94 23
impression

AK Parti belediye başkan aday adayı başvuruları ne zaman bitiyor?

AK Parti’de 31 Mart 2019 yerel seçimleri için aday adaylık başvuruları başladı. AK Parti, belediye başkan adayı başvurusu sayısının 8 Kasım itibariyle bin 386 kişi olduğu açıklandı. Peki AK Parti belediye başkan aday adaylık başvurularında son gün ne zaman? AK Parti belediye başkan aday başvuruları ne zaman bitiyor?

08 Kasım 2018 Perşembe 19:00
AK Parti belediye başkan aday adayı başvuruları ne zaman bitiyor?

AK Parti’de 31 Mart 2019 yerel seçimleri için aday adaylık başvuruları başladı. AK Parti, belediye başkan adayı başvurusu sayısının 8 Kasım itibariyle bin 386 kişi olduğu açıklandı. Peki AK Parti belediye başkan aday adaylık başvurularında son gün ne zaman? AK Parti belediye başkan aday başvuruları ne zaman bitiyor?

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan partinin üst kurullarıyla yerel seçimlerde belediye başkan adaylarını belirlemek üzere birbiri ardına toplantılar yapıyor. AK Parti yerel seçimlerde başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak üzere diğer büyükşehir adaylarını belirlemek için ince eleyip sıkı dokuyor. AK Parti bir yandan da belediye başkan aday adaylık başvurularını alıyor. AK Parti’de başvurular 5 Kasım’da başladı.

AK Parti’de aday adaylık başvurusu patlaması yaşanıyor

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, aday adaylığı sürecine ilişkin, "An itibarıyla bin 386 kişinin müracaat ettiğini gördük, tüm Türkiye'yi kastederek söylüyorum. Bunların içerisinde kaç tanesi kadın aday, kaç tanesi engelli aday, kaç tanesi 18-25 yaş aralığındaki genç bunların içerisindeki tahsil durumu, meslek durumu tüm detayları görebileceğimiz bir sistem üzerinden bu müracaatları alıyoruz." dedi.

AK Parti aday adaylık başvuruları ne zaman bitiyor?

AK Parti aday adaylık başvurusunda son tarih ise 12 Kasım. AK Parti il ve ilçe başkanları ile kadın ve gençlik kollarının il ve ilçe başkanları da müracaatları alınmıyor.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 19:00
  1. İstanbul
  2. AK Parti aday adaylık başvuruları ne zaman bitiyor?
  3. ak parti yerel seçim 2019 başvuruları
  4. ak parti belediye başkan aday adaylık başvuruları
  5. son dakika ak parti yerel seçim başvuruları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ruslardan kritik analiz! 'Moody's'in Türkiye tahmini gerçekleşmez'
    1. Ruslardan kritik analiz! 'Moody's'in..
    2. İşte bizi biz yapanlar
    3. Çocukları bu zehirden uzak tutmalıyız
    4. Çocukları bu zehirden uzak tutmalıyız
    5. AK Parti belediye başkan aday..
    6. Taliban, ABD'ye ait SİHA'yı düşürdü!
    7. Siroz nedir?
    8. İyi ki ağrı duyuyoruz ya ağrımasaydı!?
    9. Ek gıdaya geçiş yapılırken nelere..
    10. Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı..
    11. Hangi yiyecek hangi hastalığa iyi..
    12. Çamaşırlardaki pas lekelerini çıkarma..
    13. Kış akciğerleri tehdit ediyor
    14. Ayva ve ayva yaprağının binbir faydası!
    15. Maydanozun vücudumuza olan büyük etkisi!
    16. Diriliş Ertuğrul'da yer yerinden oynuyor
    17. Kestane balı ve tarçın müthiş bir ikili
    18. Burun tıkanıklığına yol açan nedenler..
    19. Bebeğinizin gözleri güneşe karşı..
    20. Rusya, yeni stratejik silahı duyurdu!..
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...