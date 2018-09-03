AK Parti belediye başkan adaylık başvuruları ne zaman başlayacak?

24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti 6. Büyük Kongresini 12 Ağustos’da gerçekleştirmişti. Kongrede yerel seçimlere götürecek AK Parti’nin A takımı da belirlenmişti. Yerel seçimler tarihinde yapılırsa Mart 2019’da yapılacak. Yerel seçimlerde AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı ile seçimlere giren AK Parti, sandıktan büyük bir zaferle çıktı. AK Parti aynı zaferi 2018 Mart yerel seçimlerinde de göstermek istiyor. AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerle ilgili Ekim ayına işaret ederek "Yüzümüzü ak edecek adayları belirleyeceğiz" dedi ve 3 Eylül 2018 Pazartesi gününden itibaren aday adaylarını belirlemeye başlayacaklarını kaydetti. "Koltuk çantada keklik diye düşünen yanılır" mesajı veren Özhaseki, parti dışından isimlerin de aday gösterilebileceğini söyledi.

AK PARTİ’DE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NASIL BELİRLENECEK?

AK Parti yerel seçimlere büyük önem veriyor. Onun için mevcut belediyelerinin korunmasının yanında AK Partili olmayan belediyelerde de ipi göğüslemek isteniyor. AK Parti belediye başkan aday belirleme sürecinde illerde anket ve mülakatlar gerçekleştirilecek. Bölgelerin nabzını tutacak olan AK Parti, kendi belediyelerinde başkanların performanslarını ortaya koyacak. AK Partili olmayan belediyelerde ise halkın beklentileri analiz edilecek. AK Parti’de belediye başkan aday adayları için hangi yol izlenecek? AK Parti’ye başvuru yapan aday adaylarının kendi ikamet ettikleri yerlerden aday olmaları zorunlu olacak. Aday adayları yerel yönetimler için projelerini de ortaya koyacak.

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARININ MÜLAKATI NE ZAMAN?

AK Parti belediye başkan aday adaylarını sıkı bir süreçten geçirecek. AK Parti aday adaylığı süreci sonrasında ise aday adayları ile tek tek mülakat yapılacak. AK Parti aday belirleme takvimine göre, mülakatların ekim ayından itibaren başlaması planlanıyor. Mülakatlar sırasında aday adayları kendi projelerini en detaylı şekilde anlatacak. Ayrıca parti yönetimin yapmış olduğu anketler de adayların belirlenmesi sürecinde etkili olacak. AK Parti’de genel merkez tarafından oluşturulan aday değerlendirme komisyonu hem adayların projelerini hem de il ve ilçelerde halkın nabzı tutulacak. Aday adayların halkta karşılıkları olup olmadığını değerlendirecek. Komisyon her belediye için alternatif isim önerilerini ortaya koyacak. AK Parti, aday adayı olmamış ancak bulundukları bölgede halkın desteğini almış isimlere de belediye başkan adaylığı için teklif götürecek.

YEREL SEÇİMLERDE DE CUMHUR İTTİFAKI DEVAM EDER Mİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde 'Cumhur İttifakı'nın devam etmesi yönünde mesajlar verdi. Bahçeli yeril seçimlerde AK Parti ile ittifakın devam edebileceğinin sinyalini vermişti.

"İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA ZİLLETE DÜŞENLERİN ELİNE GEÇMEMELİ"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçimlere ilişkin şunları söşlemişti: "Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği dönemde MHP yine uzlaşmalı, sağ duyulu duruşunu devam ettirecektir. Elde edilen kazanımların 31 Mart'ta yok olmasını arzu etmiyoruz. Denizden geçmişken derede boğulmayı çok maliyetli, Türkiye'ye büyük bir kötülük olarak görüyoruz. Özellikle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ilaveten diğer 27 büyükşehir belediye yönetimi zillete yakasını kaptıran, ülkesine çelme takan, üstelik FETÖ-PKK-PYD'nin yörüngesine sabitlenen partilerin asla kontrolüne girmemeli, yönetimine geçmemelidir. CHP-HDP ve yedekleriyle kurulan karanlık ittifakın hesabı cumhurun iradesiyle bozulmalıdır. Nitekim Milliyetçi Hareket Partisi üzerine düşen ne varsa yapmaya bütünüyle hazırdır." açıklamasında bulunmuştu.