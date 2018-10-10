AK Parti belediye başkan aday adaylığı başvuruları ne zaman? Yerel seçim 2019 adaylık başvuruları başladı mı?

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli yerel seçimleri için AK Parti çalışmalarına hız verdi. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti milletvekili aday adaylığına yoğun bir katılım olmuştu. Aynı yoğunluk bu kez Mart 2019 yerel seçimlerde de bekleniyor. AK Parti Mart 2019 yerel seçimleri için seçim stardını verdi. AK Parti MYK'sı 2019 yerel seçimler için belediye başkan aday adaylığı sürecine ilişkin takvimi açıkladı. Peki AK Parti belediye başkan aday adaylığı başvuruları ne zaman?

24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı ile seçimlere giren AK Parti, sandıktan büyük bir zaferle çıktı. AK Parti aynı zaferi 2018 Mart yerel seçimlerinde de göstermek istiyor.Bunun için AK Parti Mart 2019 yerel seçimleri için çalışmalarına hız verdi. AK Parti, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için takvimini belirledi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), seçim startını aday adaylığı başvurularının yapılmasıyla verecek. Kulislere yansıyan bilgilere göre AK Parti’den yerel seçimlerde aday adaylığı başvuruları 5-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Aday adaylarında aranacak özellikler ise şöyle sıralandı: Kirlenmemiş, mütevazı, angaje olmayan ve güler yüzlü…

AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018

Millete verdiği sözü tutmayan başkan kapı dışarı edilecek

AK Parti MYK, il ve ilçelerde görev yapan mevcut belediye başkanlarının önceki yerel seçimlerde dile getirdiği vaatleri yerine getirip getirmediğini de mercek altına aldı. Vaatlerini yerine getirmeyen mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterilmeyeceği de kulislere yansıyan bir başka bilgi oldu.