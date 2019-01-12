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AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Erol Kaya:- "Vatanın birliği ve beraberliğiyle ilgili bir ittifak süreci başlattık. Bu Cumhur İttifakı, gittikçe genişliyor ve büyüyor"

12 Ocak 2019 Cumartesi 18:32
AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı

BAYBURT (AA) - AK Parti'nin Bayburt merkez ile 2 ilçe ve 2 belde belediye başkan adayları düzenlenen törenle tanıtıldı.

Şair Zihni Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Erol Kaya, 31 Mart'taki seçimin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten sonraki ilk seçim olması açısından önemli olduğunu söyledi.

Kaya, merkez, ilçeler ve beldelerdeki AK Parti adaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emaneti olarak Bayburtlulara teslim etmek için geldiğini belirtti.

AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı'na değinen Kaya, şunları dile getirdi:

"Vatanın birliği ve beraberliğiyle ilgili bir ittifak süreci başlattık. Bu Cumhur İttifakı, gittikçe genişliyor ve büyüyor. Bu seçimde de aslında üç tür adayımız var. Bir, AK Parti'nin adayları var, iki, MHP'nin adayları var, üç, cumhur adayları var. Biz burada özellikte bütün AK Parti mensuplarından istirham ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın hukukunu koruyacağız. Bayburt'ta Cumhur İttifakı yok ama bu hukuku korumak hepimizin görevi. Bu, hem MHP'li kardeşlerimizin hem de bizim görevimiz."

Kaya, bugünden geriye doğru bakıldığında AK Parti'nin önemli işler başardığını kaydetti.

Fert başına milli geliri 3 bin dolardan 11 bin dolara çıkardıklarına dikkati çeken Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hainlikler yaşanmasa belki bugün 20 bin dolara yaklaşmış olabilirdik. Milli gelirimizi 230 milyar dolardan 930 milyar doları aşan noktaya taşıdık. İhracatımız 36 milyar dolarken bugün geldiğimiz nokta 168 milyar dolar. Oysa biz 200-250 milyar dolarları ve 2023'te 500 milyar dolarları hayal etmiştik. Buna da hep birlikte ulaşacağız inşallah."

Kaya, konuşmasının ardından merkez ile 2 ilçe ve 2 beldenin belediye başkan adaylarını kürsüye davet etti.

Bayburt merkezden Fatih Yumak, Aydıntepe'den Fatih Eraslan ve Demirözü'nden Arslan Gürer aday gösterildi. Arpalı beldesinde Abdurrahman Polattimur, Gökçedere beldesinde de Doğan Ay, AK Parti'nin adayları oldu.

Programa AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, partililer ile davetliler katıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 18:32
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