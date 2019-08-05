0553 313 94 23

AK Parti Batman İl Başkanlığı aylık danışma meclisi toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Başkanı Av.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:33
AK Parti Batman İl Başkanlığı aylık danışma meclisi toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Başkanı Av. A. Akif Gür, Gençlik Kolları Başkanı Hüsnü Tolga Genç ve AK Parti yönetimi, Kozluk ilçesinde aylık danışma meclisi toplantısına katıldı.


İl Başkanı A. Akif Gür, Kozluk İlçe Başkanı Abdullatif Baltaş, İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Kurtboğa ve Kozluk ilçe teşkilatının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, birliğin ve dirliğin önemine dikkat çekti.


Danışma meclisi toplantısı sonrasında Kozluk’ta mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Özdemir, "Seçilmiş olan insanların bu memlekete hizmet etme gayreti içinde olduğuna inanıyoruz. Hepimiz bu yörenin insanlarıyız, bu memleketin hepimize ihtiyacı var. Mahallelerin köylerin sorunlarını söylediniz, yapılması için gerekli yerlere bizlerde aktaracağız. Düşmanlıkla kavgayla işimiz yok, işimiz hizmettir” dedi.


Muhtarlarla yapılan toplantı sonrasında halk günü düzenleyen Özdemir ve İl Başkanı Gür sorunlarla bizzat kendileri ilgilenip not aldı.


Halk gününü düzenleyenlere teşekkür eden Kozluklu vatandaşlar, yapılan ve proje aşamasında olan hizmetlerden memnun olduklarını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yozgat’ta gurbetçi vatandaş TDV’ye 100 adet kurban bağışında bulundu
    1. Yozgat’ta gurbetçi vatandaş TDV’ye 100..
    2. Diyarbekirspor’da transfer devam ediyor
    3. CHP’den öldürülen 13 yaşındaki Hüseyin..
    4. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank..
    5. ATSO Başkanı Çetin: "Dövizdeki sakin..
    6. Tekirdağ'da çöp kamyonu devrildi: 3..
    7. TOFAŞ, ABD'li oyuncu Lojeski'yi..
    8. Emekli komutana veda
    9. Yozgat Valisi Çakır’dan tarım..
    10. Laleli’de alışveriş festivali başladı,..
    11. Başakşehir'e Avrupa'da zor kura!
    12. Başakşehir’in muhtemel rakibi belli..
    13. Muğlalılara 112 AÇM teşekkürü
    14. Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte..
    15. Pikniğe giden vatandaşlar gördükleri..
    16. Sokak ortasında 5 el bombası ve lav..
    17. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    18. Yeni Malatyaspor Partizan maçı..
    19. Tokat’ta BESYO sınav kayıtları başladı
    20. Gözlerine kestirdikleri motosikleti..
    21. Türkiye'nin yanık tedavisi Pakistan'a..
    22. Malatya Park’ta Bayram alışverişinin..
    23. Volkswagen’in şirket yönetiminden..
    24. Düzenli ve verimli dekorasyon..
    25. 15 yıl babasının sırtında hak aradı,..
    26. THK Üniversitesi, Çin hava yolu..
    27. THK Üniversitesi, Çin hava yolu..
    28. İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi..
    29. Kırşehir Bağbaşı konutları ne zaman..
    30. Bismil 21 Spor satıldı
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Oktay Vural sessizliğini bozdu! MHP mi, İYİ Parti mi?
    Oktay Vural sessizliğini bozdu! MHP mi, İYİ Parti mi?
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı