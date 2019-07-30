AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

AK Parti Batman İl Başkanı Av. A. Akif Gür, AK Parti 130. genişletilmiş il başkanları toplantısı için gittiği Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin verimli geçtiğini belirten Gür; görüşmede Batman’ın sorunlarını ve kentin ihtiyaç duyduğu bazı eksikliklerin giderilmesi için talepleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiklerini söyledi. Gür, “Sağ olsun Cumhurbaşkanımız bizlerle yakından ilgilendi ve ilimiz için makul taleplerimizin karşılanması konusunda gerekenin yapılacağını bildirdi. AK Parti kurulduğu günden bugüne hep halkımız için hizmet odaklı yol almıştır, bizler de bayrağı devraldığımız günden bugüne o doğrultuda yol alıyoruz ve İnşallah halkımızın layık olduğu her türlü hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Batman’a selamlarını gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a il başkanı Gür ve beraberindekiler, sıkışık ve yoğun programına rağmen kendilerine vakit ayırdığı için teşekkürlerini sundu.

Görüşmede Gür’e İl Genel Meclis Başkanı Abdulvahap Akbaş ve Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Bilici de eşlik etti.