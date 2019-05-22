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AK Parti Başkanvekili Kurtulmuş, Yıldız Sarayı Vakfı iftarına katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yıldız Sarayı Vakfı iftarına katıldı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:40
AK Parti Başkanvekili Kurtulmuş, Yıldız Sarayı Vakfı iftarına katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yıldız Sarayı Vakfı iftarına katıldı. Kurtulmuş, ”Vakıfları çağdaş dünyanın imkanlarını da göz önünde bulundurarak bir şekilde bugünün koşulları içerisindeki yenilemek ve vakıfları 21’inci yüzyıl insanlarının önünde büyük bir insanlık hizmete verebilecek hale getirebilmektir” dedi.



Yıldız Sarayı Vakfı’nın Pera Palace Hotel’de düzeldiği iftar programı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte katıldı. Programa Kurtulmuş’un yanı sıra, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Yıldız Sarayı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören ve birçok iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte protokol üyeleri birlikte oruçlarını açtı.



“Amacımız vakıfları 21’inci yüzyıl insanlarının önünde büyük bir insanlık hizmete verebilecek hale getirebilmektir”


Vakıfların bugünün koşullarında yenilenip insanlık hizmeti haline gelmesi gerektiğini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Vakıflar bakımından ifade etmek gerekirse birincisi mevcut bütün vakıflarımızın, vakfiyelerimizin her birisinin dirilterek anlamlandırılarak aslına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlayabilmektedir. En az bunun kadar vakıflar bakımından önemli olan bir başka konumuzda vakıfları çağdaş dünyanın imkanlarını da göz önünde bulundurarak bir şekilde bugünün koşulları içerisindeki yenilemek ve vakıfları 21’inci yüzyıl insanlarının önünde büyük bir insanlık hizmete verebilecek hale getirebilmektir. Yıldız Sarayı Vakfı’nın önemli meselelerinden biriside bu iki alanda yoğunlaşmak olduğunu ifade etmek isterim” diye konuştu.


Kurtulmuş’un konuşmasının ardından Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Erdem, iş insanı Ethem Sancak, Strateji ve Finans Uzmanı Ali Serim, Neslihan Torun Kaya’ya Kurtulmuş tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi.

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Haber Tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:40
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