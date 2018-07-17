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AK Parti başkanlık divan üyeleri kimler oldu? AK Parti yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri seçildi

24 Haziran seçimleri sonrası AK Parti Başkanlık Divanı ile Grup Yönetim Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu üyeliklerinde yer alacak isimler belirlendi. TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop oldu, komiyon başkanlıklarına Bekir Bozdağ, Numan Kurtulmuş, Jülide Sarıeroğlu, İsmet Yılmaz ve Hakan Çavuşoğlu seçildi.

17 Temmuz 2018 Salı 10:20
AK Parti başkanlık divan üyeleri kimler oldu? AK Parti yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri seçildi

24 Haziran seçimleri sonrası AK Parti Başkanlık Divanı ile Grup Yönetim Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu üyeliklerinde yer alacak isimler belirlendi. TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop oldu, komiyon başkanlıklarına Bekir Bozdağ, Numan Kurtulmuş, Jülide Sarıeroğlu, İsmet Yılmaz ve Hakan Çavuşoğlu seçildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Meclis grubu dün Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında toplandı. Toplantıda yapılan seçimler sonucu Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekilli olarak belirlendi. Bayram Özçelik (Burdur), Emine Sare Aydın Yılmaz (İstanbul), Rümeysa Kadak (İstanbul), İshak Gazel(Kütahya), Şehmus Dinçel (Mardin), Mustafa Açıkgöz (Nevşehir) da Katip üyeliklere getirildi.

Meclis İhtisas Komisyonu başkanlıklarına getirilen isimler ise şöyle:

Adalet Komisyonu: Hakkı Köylü (Kastamonu)

 Anayasa Komisyonu: Bekir Bozdağ (Yozgat)

AB Uyum Komisyonu: Mehmet Kasım Gülpınar (Şanlıurfa)

Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu: Tahir Akyürek (Konya)

Çevre Komisyonu: Muhammet Balta (Trabzon)

Dışişleri Komisyonu: Volkan Bozkır (İstanbul)

Dilekçe Komisyonu: Belma Satır (İstanbul)

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu: Selami Altınok (Erzurum)

İçişleri Komisyonu: Celalettin Güvenç (Kahramanmaraş)

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu: Hakan Çavuşoğlu (Bursa)

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Jülide Sarıeroğlu (Adana)

KİT Komisyonu: Mustafa Savaş (Aydın)

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Numan Kurtulmuş (İstanbul)

Milli Savunma Komisyonu: İsmet Yılmaz (Sivas)

Plan Bütçe Komisyonu: Süreyya Sadi Bilgiç (Isparta)

Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu: Şenel Yeniyıldız (Ordu)

Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu: Mustafa Elitaş (Kayseri)

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu: Yunus Kılıç (Kars)

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 10:20
  1. Yozgat
  2. Şanlıurfa
  3. Trabzon
  4. Tekirdağ
  5. Sivas
  6. Ordu
  7. Nevşehir
  8. Mardin
  9. Kahramanmaraş
  10. Kütahya
  11. Konya
  12. Kayseri
  13. Kastamonu
  14. Kars
  15. İstanbul
  16. Isparta
  17. Erzurum
  18. Bursa
  19. Burdur
  20. Aydın
  21. Adana
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