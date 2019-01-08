AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika açıklandı

AK Parti’nin Balıkesir belediye başkan adayı açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul, Ankara ve İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adaylarını açıklamasıyla birlikte gözler AK Parti ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ilçe belediye başkan adaylarının cuma gününden itibaren açıklanmaya başlanacağını söyledi. AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. Peki AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları 2019 listesinde kimler var?

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü mahalli seçimler için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2019 yerel seçimleri için seçim takvimini başlatırken, Seçmen listeleri de muhtarlıklarda askıya çıktı. Belediye seçimlerine en hızlı başlayan partilerin başında AK Parti gelmekte. AK Parti ve MHP aynen 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi, Cumhur İttifakı ile seçimlere girecek. AK Parti ve MHP, ittifak kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çoğu il ve ilçelerde Cumhur İttifakı kapsasında beledeliye başkan adaylarını çıkartıyor. AK Parti, İstanbul ve Ankara’da 3 ilçeyi, İzmir’de ise 5 ilçeyi MHP’ye bıraktı.

AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

AK Parti'nin Balıkesir ilçe belediye başkan adayları ise şunlar oldu:

Karesi'de Dinçer Orkan,

Altıeylül'de Hasan Avcı,

Dursunbey'de Ramazan Bahçevan,

Kepsut'ta İsmail Cankul,

Sındırgı'da Ekrem Yavaş,

Bigadiç'te İsmail Avcu,

Gönen'de Erdinç Odabaşı,

Bandırma'da Alp Bostancı,

Edremit'te Yunus Bozbey,

İvrindi'de Yusuf Cengiz,

Susurluk'ta Şükrü Gür,

Marmara'da Süleyman Aksoy,

Gömeç'te Kazım Aslan,

Manyas'ta İbrahim Koman,

Erdek'te Turan Gün,

Burhaniye'de Necdet Uysal belediye başkan adayı olarak belirlendi.

MHP ve İYİ Parti Balıkesir adayları kim oldu?

MHP Balıkesir Bata belediye başkan adayı Osman Kılıç, İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı İsmail Ok oldu.

Balıkesir 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Ahmet Edip Uğur % 39.8

MHP adayı İsmail Ok 31.6

CHP adayı Sami Sözat % 25.3

Ayvalık belediye seçim sonuçları

CHP % 36

MHP % 28

AK Parti % 16

DSP % 15

Bandırma belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 45

AK Parti % 34

MHP % 16

Bigadiç belediye seçim sonuçları

AK Parti % 39

CHP % 24

SP % 23

MHP % 11

Burhaniye belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

CHP % 39

MHP % 16

Edremit belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 44

AK Parti % 33

MHP % 17

Gönen belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 43

CHP % 32

MHP % 22

Balıkesir 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 41.09

CHP % 30.75

İYİ Parti % 15.04

MHP % 7.55

HDP % 3.85

SP % 1.19