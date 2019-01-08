0553 313 94 23

AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika açıklandı

AK Parti’nin Balıkesir belediye başkan adayı açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul, Ankara ve İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adaylarını açıklamasıyla birlikte gözler AK Parti ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ilçe belediye başkan adaylarının cuma gününden itibaren açıklanmaya başlanacağını söyledi. AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. Peki AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları 2019 listesinde kimler var?

08 Ocak 2019 Salı 17:27
AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika açıklandı

AK Parti’nin Balıkesir belediye başkan adayı açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul, Ankara ve İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adaylarını açıklamasıyla birlikte gözler AK Parti ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ilçe belediye başkan adaylarının cuma gününden itibaren açıklanmaya başlanacağını söyledi. AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. Peki AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları 2019 listesinde kimler var?

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü mahalli seçimler için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2019 yerel seçimleri için seçim takvimini başlatırken, Seçmen listeleri de muhtarlıklarda askıya çıktı. Belediye seçimlerine en hızlı başlayan partilerin başında AK Parti gelmekte. AK Parti ve MHP aynen 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi, Cumhur İttifakı ile seçimlere girecek. AK Parti ve MHP, ittifak kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çoğu il ve ilçelerde Cumhur İttifakı kapsasında beledeliye başkan adaylarını çıkartıyor. AK Parti, İstanbul ve Ankara’da 3 ilçeyi, İzmir’de ise 5 ilçeyi MHP’ye bıraktı. 

AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

AK Parti'nin Balıkesir ilçe belediye başkan adayları ise şunlar oldu:

Karesi'de Dinçer Orkan,

Altıeylül'de Hasan Avcı,

Dursunbey'de Ramazan Bahçevan,

Kepsut'ta İsmail Cankul,

Sındırgı'da Ekrem Yavaş,

Bigadiç'te İsmail Avcu,

Gönen'de Erdinç Odabaşı,

Bandırma'da Alp Bostancı,

Edremit'te Yunus Bozbey,

İvrindi'de Yusuf Cengiz,

Susurluk'ta Şükrü Gür,

Marmara'da Süleyman Aksoy,

Gömeç'te Kazım Aslan,

Manyas'ta İbrahim Koman,

Erdek'te Turan Gün,

Burhaniye'de Necdet Uysal belediye başkan adayı olarak belirlendi.

MHP ve İYİ Parti Balıkesir adayları kim oldu?

MHP Balıkesir Bata belediye başkan adayı Osman Kılıç, İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı  İsmail Ok oldu.

Balıkesir 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Ahmet Edip Uğur % 39.8

MHP adayı İsmail Ok 31.6

CHP adayı Sami Sözat % 25.3

Ayvalık belediye seçim sonuçları 

CHP % 36

MHP % 28

AK Parti % 16

DSP % 15

Bandırma belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 45

AK Parti % 34

MHP % 16

Bigadiç belediye seçim sonuçları

AK Parti % 39

CHP % 24

SP % 23

MHP % 11

Burhaniye belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

CHP % 39

MHP % 16

Edremit belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 44

AK Parti % 33

MHP % 17

Gönen belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 43

CHP % 32

MHP % 22

Balıkesir 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 41.09

CHP % 30.75

İYİ Parti % 15.04

MHP % 7.55

HDP % 3.85

SP % 1.19

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 17:27
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika açıklandı
  5. AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları listesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yengeye cinsel istismara 27 yıl hapis cezası
    1. Yengeye cinsel istismara 27 yıl hapis..
    2. Tokat'ta yarın okullar tatil mi? Tokat..
    3. Sirkeyi evde yapmak çok kolay
    4. Bitlis'te okullar tatil mi son dakika
    5. Giresun'da heyelan! Yol ulaşıma kapandı
    6. Düzce yarın okullar tatil mi son dakika
    7. Türk sağlık ekibi Gazze'de
    8. Öldürdükleri kişiyi halıya sarıp..
    9. Fahrettin Altun: "Suriye Kürtleri ile..
    10. Gemide kalp krizi geçiren genç..
    11. Buca Belediyesinde TİS sevinci
    12. Türk ve Amerikan heyetleri bir araya..
    13. Bir ilde daha okullar tatil edildi!
    14. GÜNCELLEME - Anne ve babasını öldüren..
    15. YPG/PKK Deyrizor'da binlerce aileyi..
    16. Beştepe'den John Bolton açıklaması
    17. Havada elektrik bizde yorgunluk
    18. Adalet Bakanlığı personel alımı..
    19. OSB alanında dinamit patlatıldı,..
    20. AK Parti Balıkesir ilçe belediye..
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'