AK Parti Balıkesir belediye başkan adayları 2019 kim oldu? Yerel seçim 2019 Balıkesir adayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aralarında Balıkesir'in de olduğu 20 belediye başkan adaylarını bugün de açıklıyor. Peki AK Parti Balıkesir belediye başkan adayları 2019, AK Parti Balıkesir belediye başkan adayları, AK Parti Balıkesir belediye başkanı, Balıkesir AK Parti belediye başkan adayı kim oldu? İşte 2019 yerel seçim AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı...

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'un istifasını açıklaması sonrasında AK Parti’nin belediye başkan adayı olarak Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu gösterilmiş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçilmişti.



AK Parti Balıkesir Belediye Başkan adayları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde partisini temsil edecek 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları listesinde AK Parit Gaziantep Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, Kocaeli AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel, Samsun AK Parti belediye başkan adayı Mustafa Demir, AK Parti Malatya Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan oldu. Balıkesir AK Parti belediye başkan adaylarının da bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayı daha Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki AK Parti Balıkesir Belediye Başkan adayları 2019 kim olacak? AK Parti Balıkesir Belediye Başkan adayları 2019 listesinde kimler var? AK Parti Balıkesir Büyükşehir belediye başkan adayı merak ediliyor.

Balıkesir 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Ahmet Edip Uğur % 39.8

MHP adayı İsmail Ok 31.6

CHP adayı Sami Sözat % 25.3

Balıkesir 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 41.09

CHP % 30.75

İYİ Parti % 15.04

MHP % 7.55

HDP % 3.85

SP % 1.19

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