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Biyografi AK Parti Bahçelievler belediye başkan adayı olarak gösterilen Hakan Bahadır kimdir?
Biyografi

AK Parti Bahçelievler belediye başkan adayı olarak gösterilen Hakan Bahadır kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-01-20 15:11:00 -
AK Parti Bahçelievler belediye başkan adayı olarak gösterilen Hakan Bahadır kimdir?

Hakan Bahadır biyografisi ve politik kariyeri hakkında bilgi edinmek isteyenler için, Hakan Bahadır'ın nereli olduğu ve ne mezunu olduğu detaylarına yer veriliyor. İşte detaylar...

İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitimini sürdüren Dr. Hakan Bahadır aynı üniversitede radyoloji alanında ihtisas yaptı. Mezuniyetinden sonra; Mersin Mut Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Hakan Bahadır, aynı dönemde Mut İlçesi Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Mersin'deki görev süresinden sonra Küçükçekmece Milli Eğitim Dispanseri Başhekimliği görevini yürüten Dr. Hakan Bahadır, daha sonra özel sektörde sağlık yatırımları yaparak, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Betatom Emar Görüntüleme Merkezini kurdu. Nişantaşı Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak akademik alanda çalışmalar yapan Dr. Hakan Bahadır; Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sağlık Sektör Başkanlığı, Yeşilay Bahçelievler Şube Başkanlığı, Hasta Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Türk Judo Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Radyoloji Derneği Üyeliği, Türk Manyetik Rezonans Derneği Üyeliği, European Society of Radiology (Avrupa Radyoloji Birliği) üyeliği gibi ulusal ve uluslararası alanlarda bilimsel ve sosyal faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunda sorumluluk üstlendi.

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