Hakan Bahadır kimdir? AK Parti Bahçelievler belediye başkan adayı kim?

Hakan Bahadır AK Parti Bahçelievler belediye başkan adayı mı oldu? AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları 2019 listesi merak ediliyor. AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklandı. AK Parti Bahçelievler belediye başkan adayı Hakan Bahadır oldu. Hakan Bahadır kimdir? Hakan Bahadır nereli ve kaç yaşında? İşte Hakan Bahadır biyografisi...

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Hakan Bahadır kimdir?

1963 İstanbul doğumlu olan Dr. Hakan BAHADIR aslen Bitlis’lidir. 1986 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olup aynı üniversitede radyoloji ihtisası yapmıştır. Mezuniyetinden sonra sırasıyla ;Mersin Mut Devlet Hastanesi Başhekimliği ve Kaymakam Vekilligi, Küçükçekmece Milli Eğitim Dispanseri,Başhekimliği, Bahçelievler Medicana Hastanesi Radyoloji Uzmanı olarak görev yapmıştır.Halen Betatom Emar Görüntüleme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca;MÜSİAD Sağlık Sektör Başkanlığı, Hasta Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı, Türk Judo Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Yenibosna Spor Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi, Gönül Yıldızları Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Radyoloji Derneği ve Tıp alanında birçok sivil toplum kuruluşu üye ve yöneticisidir.

2001 yılından beri AK Parti Üyesi olan Dr. Hakan BAHADIR; 2003 yılında İlçe Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği,2004 ve 2009 Yılı arası İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmüştür.2009-2011 Yılında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevini icra etmiştir. 2011 Yılı Şubat ayında göreve gelen ve 2012 Ocak ayında yapılan Kongre ile tekrar İlçe Başkanlığına seçilen.Dr.Hakan BAHADIR evli ve 1 çocuk babasıdır. 24 Nisan 2014 tarihine kadar İlçe Başkanlığı görevini sürdürmüştür. 2014-2015 yılları arasında İstanbul İl Teşkilat Komisyonunda görev almıştır.

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