0553 313 94 23

AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı 12 mahallede eş zamanlı programlar gerçekleştirdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, yönetim ve yürütme kurulu, kadın ve gençlik kolları ile ilçede 12 merkez mahallede eş zamanlı programlar gerçekleştirerek 31 Mart mahalli idareler seçimleri için AK Parti’ye destek istedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 16:17
AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı 12 mahallede eş zamanlı programlar gerçekleştirdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, yönetim ve yürütme kurulu, kadın ve gençlik kolları ile ilçede 12 merkez mahallede eş zamanlı programlar gerçekleştirerek 31 Mart mahalli idareler seçimleri için AK Parti’ye destek istedi.


Seçim çalışmaları kapsamında gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, bu şehrin geleceğini birlikte inşa edecek belediyecilik hizmetlerini halka anlattıklarını söyledi. Gezer, "AK Parti Bağlar İlçe Teşkilatı olarak yönetim ve yürütme kurulumuz, kadın ve gençlik kollarımız olarak güzide ilçemiz, aşkımızın, sevdamızın, kaygımızın tezahürünü sahaya yansıtıp 12 merkez mahallemizde eş zamanlı olarak programlar gerçekleştirip ilçemizin geleceğini planlayıp hizmet yolunda atacağımız adımlarımızı projelerimizi anlattık. Yürekten bir dokunuş gerçekleştirmek adına gecemizi gündüzümüze hizmet yolunda geçireceğimizin bu şehrin bu ilçenin inşası için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı birinci önceliğimizin her zaman olduğu gibi yine hizmet olacağını tevazudan, samimiyetten ve gayretten ödün vermeyeceğimizi anlattık. Yapacağımız hizmetleri aşk ile yapacağımızı izah ettik. Vatandaşlarımızdan destek sözleri aldık. Bugüne kadar görmezden gelinen gençlerimize, kadınlarımıza yönetim anlayışına monte ederek bu ilçeyi beraber yönetmede, ilçe sorumlularımızın tespitini ve çözümü konusunda öncelikle ilçe sakinleri ile birlikte belirleyip birlikte yönetmeye talip olduğumuzu ısrarla vurguladık. Ortak kaygılarımız ve hizmet sevdamız ilçe sakinlerinin teveccühüne mazhar olmamıza vesile oldu. Bu ilçede yapılacak çok iş ve hizmet olduğunu ve tüm bunları birlik beraberlik için yapacağımıza dair sözlerimizi tekrarlayıp ayrıldık" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Popülizm yapmadık, boş laf söylemedik, hamasete asla prim vermedik. Meydanlarda söylediğini göreve gelince unutanlardan asla olmadık."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Popülizm..
    2. Kasımpaşa’da BB Erzurumspor..
    3. "Huzurumuzu bozacak davranışlara prim..
    4. Yaptırımlardan zarar gören İran'dan..
    5. ‘Mimari Tasarım ve Sıfır Atık’ sergisi
    6. Rus turistin ortalama tatil harcaması..
    7. İsrail askerleri Gazze sınırında 2..
    8. Mehmet Özhaseki’nin seçim çalışması..
    9. Avrupa Karate Şampiyonası
    10. İtfaiye ekipleri köylüler için..
    11. Bodrum adayı Ahmet Aras’ın son mitingi..
    12. AK Parti'nin Güngören mitingi
    13. Kendini 1 TL'ye sevdiren köpek, günlük..
    14. "Bengal kıtlığında Churchill'in..
    15. Cumhur İttifakının adayları..
    16. Arsuz yerel seçim 2019 sonuçları Hatay..
    17. AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı 12..
    18. Cumhur İttifakı’nın Zeytinburnu’nda..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkaları gibi..
    20. Gofi hem kendini sevdiriyor, hem de..
    21. Bakanlığın iletişim merkezine şok..
    22. Toprak Günü’nde binlerce Filistinli..
    23. Reyhanlı yerel seçim 2019 sonuçları..
    24. Haçlılarla, işbirliği yapanlara ‘Dur’..
    25. Yayaya çarpan kamyonetin sürücüsü olay..
    26. Şırnak'ta çiçek açan ters laleler dondu
    27. Murat Aydın’dan Beykoz’da dev sevgi..
    28. Akar ve TSK'nin komuta kademesi..
    29. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    30. "Terör örgütlerine bomba gibi yağıyoruz"
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'