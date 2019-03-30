AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı 12 mahallede eş zamanlı programlar gerçekleştirdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, yönetim ve yürütme kurulu, kadın ve gençlik kolları ile ilçede 12 merkez mahallede eş zamanlı programlar gerçekleştirerek 31 Mart mahalli idareler seçimleri için AK Parti’ye destek istedi.

Seçim çalışmaları kapsamında gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, bu şehrin geleceğini birlikte inşa edecek belediyecilik hizmetlerini halka anlattıklarını söyledi. Gezer, "AK Parti Bağlar İlçe Teşkilatı olarak yönetim ve yürütme kurulumuz, kadın ve gençlik kollarımız olarak güzide ilçemiz, aşkımızın, sevdamızın, kaygımızın tezahürünü sahaya yansıtıp 12 merkez mahallemizde eş zamanlı olarak programlar gerçekleştirip ilçemizin geleceğini planlayıp hizmet yolunda atacağımız adımlarımızı projelerimizi anlattık. Yürekten bir dokunuş gerçekleştirmek adına gecemizi gündüzümüze hizmet yolunda geçireceğimizin bu şehrin bu ilçenin inşası için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı birinci önceliğimizin her zaman olduğu gibi yine hizmet olacağını tevazudan, samimiyetten ve gayretten ödün vermeyeceğimizi anlattık. Yapacağımız hizmetleri aşk ile yapacağımızı izah ettik. Vatandaşlarımızdan destek sözleri aldık. Bugüne kadar görmezden gelinen gençlerimize, kadınlarımıza yönetim anlayışına monte ederek bu ilçeyi beraber yönetmede, ilçe sorumlularımızın tespitini ve çözümü konusunda öncelikle ilçe sakinleri ile birlikte belirleyip birlikte yönetmeye talip olduğumuzu ısrarla vurguladık. Ortak kaygılarımız ve hizmet sevdamız ilçe sakinlerinin teveccühüne mazhar olmamıza vesile oldu. Bu ilçede yapılacak çok iş ve hizmet olduğunu ve tüm bunları birlik beraberlik için yapacağımıza dair sözlerimizi tekrarlayıp ayrıldık" dedi.