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AK Parti Aydın Milletvekili Savaş KUTO’ya ziyaret etti

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, beraberindeki heyet ile birlikte Kuşadası Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

29 Haziran 2019 Cumartesi 15:15
AK Parti Aydın Milletvekili Savaş KUTO’ya ziyaret etti

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, beraberindeki heyet ile birlikte Kuşadası Ticaret Odası’nı ziyaret etti.


AK Parti İlçe Yönetiminin de katıldığı, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ın makamında gerçekleşen ziyarette; Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel, Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis üyeleri de hazır bulundu.


Ziyarette; Serdar Akdoğan tarafından; Kuşadası Ticaret Odası Kadın ve Genç Girişimciler kurulları tarafından başlatılan Kongre Merkezi ile ilgili farkındalık kampanyası ile ilgili bilgi verildi ve merkezin faaliyete geçmesiyle ilgili destek istendi. Başkan Akdoğan ayrıca, çok yakında tadilatı biterek faaliyete geçecek olan İŞKUR Kuşadası Hizmet Merkezi hakkında da bilgi verdi.


Milletvekili Mustafa Savaş, Kongre Merkezi konusuyla ilgilendiklerini dile getirdi ve İstanbul-İzmir otobanının da tamamlanmasıyla bölgenin yaz -kış daha da yoğun ilgi göreceğini ve şimdiden doğru planlama yapılması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda bölgede turizmin 12 aya yayılmasıyla ilgili sağlık ve termal turizmin de öneminin vurgulandığı ziyaretin sonunda, Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi tarafından Savaş’a Kuşadası illüstrasyon haritasından oluşan çerçeve ve Oda sponsorluğunda basılan Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı ile ilgili kitap hediye edildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 15:15
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