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AK Parti Aydın ilçeleri belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Aydın belediye başkan adayı son dakika. AK Parti Bozdağan belediye başkan adayı, AK Parti Başkale belediye başkan adayı, AK Parti Buharkent belediye başkan adayı, Didim AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Kuşadası belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Aydın ilçeleri belediye başkan adayları...

08 Aralık 2018 Cumartesi 09:59
AK Parti Aydın ilçeleri belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Aydın belediye başkan adayı son dakika. AK Parti Bozdağan belediye başkan adayı, AK Parti Başkale belediye başkan adayı, AK Parti Buharkent belediye başkan adayı, Didim AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Kuşadası belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Aydın ilçeleri belediye başkan adayları...

Aydın belediye başkan adayı AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Antalya'da Menderes Türel'i, Gaziantep'te Fatma Şahin'i Bilecik'te Nihat Can, Erzincan'da Cemalettin Başsoy, Kırşehir'de Yaşar Bahçeci, Amasya'da Cafer Özdemir, Antalya'da Menderes Türel, Artvin'de Mehmet Kocatepe, Bursa'da Alinur Aktaş, Erzurum'da Mehmet Sekmen, Gaziantep'te Fatma Şahin, Gümüşhane'de Ercan Çimen, Denizli'de Osman Zolan, Kastamonu'da Tahsin Babaş, Kırıkkale'de Mehmet Saygılı, Çankırı'da Hüseyin Boz, Tokat'ta Eyüp Eroğlu, Konya'da Uğur İbrahim Altay, Ağrı'da Savcı Sayan ve Muş'ta ise Feyat Asya yeniden aday gösterildi.

AK Parti Aydın belediye başkan adayı kim oldu?

Açıklanan belediye başkan adayları arasında Aydın yer almadı. AK Parti Aydın belediye başkan adayı kim olacak? AK Parti'nin Aydın ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

2014 Aydın yerel seçim sonuçları

CHP adayı Özlem Çerçioğlu % 43.8

AK Parti adayı Mustafa Savaş % 29.2

MHP adayı Ali Uzunırmak % 21.6

Bozdoğan 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 35

AK Parti % 31

MHP % 30

SP % 1

Buharkent 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 47

MHP % 37

CHP % 14

Didim 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 24

AK Parti % 24

MHP % 22

DSP % 21

HDP % 5

Kuşadası 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 58

AK Parti % 28

MHP % 9

HDP % 2

CHP Aydın adayları

CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu

CHP Aydın Yenipazar belediye başkan adayı Mehmet Yüsran Erden

CHP Aydın Koçarlı belediye başkan adayı Mutlu Öztürk (Mevcut Başkan)

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 09:59
  1. Kırıkkale
  2. Van
  3. Tokat
  4. Muş
  5. Konya
  6. Kırşehir
  7. Kastamonu
  8. İzmir
  9. Gümüşhane
  10. Gaziantep
  11. Erzurum
  12. Erzincan
  13. Denizli
  14. Çankırı
  15. Bursa
  16. Bilecik
  17. Artvin
  18. Antalya
  19. Ankara
  20. Amasya
  21. Ağrı
  22. AK Parti Aydın ilçeleri belediye başkan adayları 2019
  23. AK Parti Bozdağan belediye başkan adayı
  24. AK Parti Başkale belediye başkan adayı
  25. AK Parti Buharkent belediye başkan adayı
  26. Didim AK Parti belediye başkan adayı
  27. AK Parti Kuşadası belediye başkan adayı

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