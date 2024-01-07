Ak Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş Kimdir?

Siyasi hayatına atılan Savaş, 2011 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Aydın milletvekili adayı oldu, ancak 4. sıradan aday olması nedeniyle meclise giremedi. Ardından 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin adayı oldu ve %29.1 oy alarak seçimi ikinci sırada tamamladı.

Mustafa Savaş Hangi Dönem Milletvekiliydi?

2015 yılında milletvekili genel seçimlerinde Aydın milletvekili adayı olarak gösterilen Savaş, bu süreçte AK Parti'nin Aydın'daki oy oranını artırdı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Aydın Milletvekili olarak girmeye hak kazandı.

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Siyasi hayatına atılan Savaş, 2011 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Aydın milletvekili adayı oldu, ancak 4. sıradan aday olması nedeniyle meclise giremedi. Ardından 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin adayı oldu ve %29.1 oy alarak seçimi ikinci sırada tamamladı.

Mustafa Savaş Hangi Dönem Milletvekiliydi?

2015 yılında milletvekili genel seçimlerinde Aydın milletvekili adayı olarak gösterilen Savaş, bu süreçte AK Parti'nin Aydın'daki oy oranını artırdı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Aydın Milletvekili olarak girmeye hak kazandı.