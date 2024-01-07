Ak Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş Kimdir?

İzmir Atatürk Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Mustafa Savaş, zengin iş hayatı ve başarılı kariyeri ile dikkat çekiyor.
Halk Bankası'nda müfettiş yardımcılığından başlayarak, farklı kademelerde görev üstlenen Savaş, özellikle 2001 Türkiye Ekonomik Krizi sonrasında bankanın yeniden yapılanması sürecinde Genel Müdür Yardımcısı olarak önemli bir rol oynadı.
Savaş, bankacılık kariyerindeki çeşitli görevlerinin yanı sıra, 2002'den 2011'e kadar Risk Yönetimi, İç Kontrol, Bireysel Krediler, Mevduat ve Nakit Yönetimi gibi önemli birimlerde Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini başarıyla yürüttü.