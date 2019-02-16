AK Parti Ataşehir Mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP, Ataşehir'de müfettişlerce pek çok yolsuzluğu tespit edildiği için görevden el çektirilen birini aday gösterdi. Adı yolsuzluk iddialarıyla ayyuka çıkmış böyle bir zatın tekrar aday gösterilmesi, sizlere yapılmış en büyük saygısızlıktır." dedi.

Erdoğan, Kayışdağı Caddesi'nde düzenlenen AK Parti Ataşehir İlçe Mitingi'nde, 57 bin kişinin yaşadığı Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana mahallelerindeki mülkiyet sorununu da çözüme kavuşturacaklarını, Yenişehir Mahallesi'nde imar iskan bloklarındaki bin 72 dairenin TOKİ tarafından yenileneceğini, resmi sürecin başlatıldığını bildirdi.

Esatpaşa'daki TOKİ'ye ait arsaların üzerinde binası olanların TOKİ'yle yaşadığı sıkıntıların da çözüme kavuşturulacağını dile getiren Erdoğan, "Yeni Çamlıca, Mevlana, Mimar Sinan, Ferhatpaşa, Kayışdağı, İnönü, İçerenköy, Çamaşırcı Deresi, Mustafa Kemal Mahallesi ile Aşık Veysel Mahellesi'nin imar planlarını çıkarıyor, böylece İçerenköy'ün imarını tamamlıyoruz." dedi.

Kadıköy Halini Tuzla'ya taşıyacaklarını dile getiren Erdoğan, "Buraya yeraltı otoparkı, hükümet konağı, 30 bin metrekarelik yeşil alan, 50 bin metrekarelik şehir meydanıyla muhteşem bir eser kazandıracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Erenköy Gümrüğü ile İETT garajlarını kaldırıyor. Yerine 300 bin metrekarelik bir millet bahçesini inşa ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nin yan tarafındaki 180 bin metrekarelik araziyi hazineye devrettik. İnşallah buraya da bin 200 yataklı bir devlet hastanesi yapacağız, mevcut yetmiyor." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, Ataşehir'de 31 Martta "gönül belediyeciliği"ne başladıktan sonra bütün yapılanlara ilçe belediyesinin hizmetlerinin de ekleneceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Hem İstanbul Büyükşehir hem de Ataşehir için tecrübeleri, birikimleri, çalışkanlıklarıyla temayüz etmiş arkadaşlarımızı aday gösterdik. Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayımız, bakan, başbakan ve meclis başkanı olarak ömrü İstanbul'a ve tüm Türkiye'ye hizmetle geçmiş bir isim olan Binali Yıldırım Bey'dir. Sadece İstanbul ve Ataşehir değil, tüm Türkiye Binali Yıldırım kardeşimi tanıyor, biliyor, hizmetlerini de takdir ediyor. Binali Bey'in projeleriyle dünyanın en güzel şehirlerinden olan İstanbul'un güzelliğine güzellik katacağına inanıyorum. Ataşehir belediye başkan adayımız, ilçemizin sorunlarını çözüme kavuşturacak deneyimli, tecrübeli, Sancaktepe'de 2 dönem bu işleri başarıyla sürdürmüş olan Sivaslı İsmail Erdem. Pek çok projesi, çalışması ve hazırlığı var. 31 Mart'tan sonra Ataşehir sadece büyükşehir ve hükümet yatırımlarında değil, ilçe belediye yatırımlarında da hak ettiği standardı yakalayacak. Cumhurbaşkanlığında şahsım, büyükşehirde Binali Bey, Ataşehir'de İsmail Erdem kardeşim, el ele vereceğiz, şehrimizi ve ilçemizi çok farklı bir konuma taşıyacağız."

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'de "adam kıtlığı" olmadığını belirterek, "Ülkemizin her bir şehrine, ilçesine ve beldesine gönülden hizmet edecek, tertemiz yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız var. Çünkü biz bu koltuklara Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etmenin aracı olarak bakıyoruz. Biz bu makamları geride hoş bir seda bırakmanın vasıtası olarak görüyoruz." diye konuştu.

"CHP, Ataşehir'de müfettişlerce pek çok yolsuzluğu tespit edildiği için görevden el çektirilen birini aday gösterdi." diyen Erdoğan, "Adı yolsuzluk iddialarıyla ayyuka çıkmış böyle bir zatın tekrar aday gösterilmesi, sizlere yapılmış en büyük saygısızlıktır. Bunun adı Ataşehir'in aklıyla, izanıyla alay etmektir; Ataşehirli kardeşlerimizin basiretini, ferasetini hafife almaktır. Bunun adı Ataşehir'in kaynakları çarçur edilmeye, iç edilmeye, eşe dosta peşkeş çekilmeye devam etsin demektir. Bunun adı, yolsuzluğun, hırsızlığın ve ayrımcılığın ödüllendirilmesidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, CHP'nin belediyecilik geçmişinin yolsuzluk, yokluk ve yalan olduğunu ifade ederek, "Biz İstanbul'u 3Ç'den kurtardığımız gibi 3Y'den de kurtardık. 1994'te İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda teslim aldığımız şehirle bugünkü şehrin arasında adeta asırlık fark var." dedi.

Türkiye'ye, Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 3, 5, 10 katı hizmet kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan, "Biz ülkemize çağ atlattık ama maalesef CHP, bir arpa boyu yol gidemedi. Karşımızda hala tek parti döneminin o baskıcı, ceberrut, tahammülsüz, istismarcı siyasetinde direnen bir CHP var." dedi.

Erdoğan, "Karşımızda hala 3 kuruşluk menfaatleri için Kandil'deki terör baronlarına taşeronluk yapmaya istekli bir parti var. Ancak terör örgütleriyle PKK ile FETÖ ile yürüdüğü yol, CHP'yi kendi felaketine doğru götürmektedir. CHP'nin peşine takılan diğer partilerin de akıbeti aynı olacaktır. Bunlar dörtlü çetedir dörtlü... İnşallah 31 Mart'ta Ataşehir başta olmak üzere tüm İstanbul, bu terör sevdalılarına hak ettiği dersi verecektir. İnşallah Ataşehirli kardeşlerim adı yolsuzluklar, usulsüzlüklerle anılan bu adaya sandıkta esaslı bir ders verecektir. 31 Mart, Ataşehir'in CHP esaretinden kurtuluş günü olacaktır. 31 Mart, Ataşehirli kardeşlerimin gönül belediyeciliği ile kavuşma günü olacaktır. Nasıl 94'te İstanbul'u CHP zihniyetinden kurtarmışsak, inşallah 31 Mart'ta da Ataşehir'i kurtaracağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara "31 Mart'ta hizmet siyasetine evet diyor muyuz? 'Memleket işi, gönül işi' diyerek, gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? AK Parti belediyeciliğinin yanında yer alarak geleceğimize ışık tutuyor muyuz?" diye sordu. Katılımcıların "Evet" yanıtı üzerine Erdoğan, "Rabbim hepinizden razı olsun." dedi.

Katılımcılarla rabia işareti yaparak, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ve "Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" söylemini yineleyen Erdoğan, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkı sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara çay ve kenevirden yapılmış bez torba dağıttığı programa, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Fatma Betül Sayan Kaya ve Vedat Demiröz, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, eski spor bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak katıldı.

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