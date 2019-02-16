AK Parti Ataşehir Mitingi

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'u daha güzel yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Bunu sevgili kardeşlerim birlikte başaracağız. Kimseyle kavga etmeden bunu başaracağız. Bir halıyı dokur gibi, ilmek ilmek İstanbul'un her köşesine hizmet edeceğiz." dedi.

Yıldırım, Kayışdağı Caddesi'nde düzenlenen AK Parti'nin Ataşehir Mitingi'nde, 31 Mart'tan itibaren Ataşehirlilerin de desteğiyle başkan olduğunda, bütün İstanbul'a hiçbir ayrım yapmadan ibadet aşkıyla hizmet edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'u 27 Mart 1994'te ayağa kaldırdığını hatırlatan Yıldırım'ın, "Çöpten, çukurdan, susuzluktan, hava kirliliğinden kurtarılan İstanbul'da bayrağı daha da yukarıya çekmek için Ataşehir hazır mısın, 31 Mart'ta yeni bir destan yazacak mısın?" sorusuna vatandaşlar "Evet" yanıtını verdi.

Azerbaycan'ın kurucu lideri merhum Mehmet Emin Resulzade'nin "Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez." sözünü aktaran Yıldırım, "İstanbul'u daha güzel yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Bunu sevgili kardeşlerim birlikte başaracağız. Kimseyle kavga etmeden bunu başaracağız. Bir halıyı dokur gibi, ilmek ilmek İstanbul'un her köşesine hizmet edeceğiz. Öyle güzel çalışacağız ki, Ataşehir'i İstanbul'un vitrini, finansın merkezi yapacağız. Bu konuda en büyük güvencemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun desteğiyle işimiz daha da kolay olacak." diye konuştu.

Binali Yıldırım, yıllardır kendilerini seçim sandığında yenemeyenlerin Türkiye'yi kaosa sürüklemek için Gezi olaylarını, 17-25 Aralık yargı darbesini, 15 Temmuz alçak darbe kalkışmasını planladıklarını anımsatarak, hiçbirini unutmadıklarını, hepsinden Allah'ın izni, milletin desteğiyle galip çıktıklarını ifade etti.

Bugün yine milletin yanında olduklarını belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu yapanlar hesabını en ağır şekilde verecek. Cumhurbaşkanımızın kararlı ve dik duruşu, siz aziz İstanbulluların, milletimizin gösterdiği kahramanlıkla 15 Temmuz gecesi de bu alçaklara hak ettiği ders verdik. O gece ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi, alçaklar hak ettikleri cezayı aldılar. Türkiye'yi karanlık emellere alet etmek isteyenlerin karşısındaki en büyük güç İstanbul'du, sizdiniz. Türkiye'nin barışını, huzurunu bozmak için ekonomik tetikçilik yapanlara fırsat vermeyeceğiz. Bizim en büyük güvencemiz sizsiniz. Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy ne diyor, 'Allah'a güven, sa'ye sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka yol.' Allah'a güveniyoruz, milletimize güveniyoruz. İnşallah daha güzel yarınları hep birlikte başaracağız."

- "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır"

Yıldırım, insanlık ve millet için var güçleriyle gayret edeceklerinin altını çizerek, "Çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, kadınlarımıza daha güzel bir gelecek için çok ama çok çalışacağız. Dünya şehri, müjdelenmiş şehir, Peygamberimizin müjdesine mazhar olmuş şehir, Mimar Sinan'ın süslediği şehir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşman işgalinden kurtardığı şehir, 1994'te Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı şehir İstanbul'u dünyanın parmakla göstereceği bir dünya şehri haline getirmek için daha çok çalışacağız." dedi.

Herkesin huzurlu, mutlu, sakin bir şekilde yaşayacağı Ataşehir'i de birlikte inşa edeceklerine işaret eden Yıldırım, hiç kimsenin diliyle, diniyle, etnik kökeniyle, rengiyle ilgilenmediklerini vurguladı.

Sokakta gezen, parkta oturan, işine gücüne giden hemşehrilerinin partisini merak etmediklerini ifade eden Yıldırım, "Kaldırım taşının, çeşmeden akan suyun, yapılan yolların partisi olmaz. Bizim görevimiz halka hizmet, çünkü halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak görüyoruz. Belediyelerimizin huzur ve güven kapısı olması için var gücümüzle çalışacağız. Hiçbir istisnamız olmayacak. 'Bu bizden, bu bizden değil' demeden var gücümüzle çalışacağız. Herkese aynı fırsatları, aynı imkanları sunacağız. Kurallar herkese geçerli olacak. Kimse kendisini dışlanmış hissetmeyecek. Bugüne kadar verdiğimiz sözlerin hep arkasında olduk. Bizim sözümüz senettir. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır." ifadelerini kullandı.

- "Sorunları torunlara bırakmayacağız"

Yıldırım, Ataşehir'den başlamak üzere trafik sorununu adım adım çözeceklerini, otopark sorununu en asgari düzeye getireceklerini kaydetti.

Tüm bu sorunları Ataşehir'de İsmail Erdem'le birlikte çözeceklerini dile getiren Yıldırım, Erdem'in Sancaktepe'de büyük başarılara imza atarak, örnek belediyecilik yaptığını, Ataşehirlilerin Erdem'e desteğinin devem edeceğine yürekten inandığını ifade etti.

"İsmail Erdem Ataşehir'e iyi gelecek." diyen Yıldırım'ın "Erdem'i Ataşehir'de belediye başkanı yapacak mıyız?" sorusunu vatandaşlar "Evet" diye cevapladı.

Ataşehir'in 17 mahallesi ve 410 bini aşan nüfusuyla Anadolu Yakası'nın çok önemli bir ilçesi olduğuna dikkati çeken Yıldırım, sözlerini "Ataşehir'in sorunlarını çok iyi biliyoruz. 31 mart itibarıyla bu alanda gerekli hızlandırmayı yapacağız. Bugün en fazla sıkıntısını çektiğimiz toplu ulaşım ve trafik sorununu çözecek, bu hattı da kısa zamanda tamamlayacağız. İsmail Erdem kardeşimizle beraber inşallah bu sorunları teker teker çözeceğiz. Sorunları torunlara bırakmayacağız evelallah." diyerek tamamladı.