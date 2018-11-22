Mustafa Kara kimdir? AK Parti Ataşehir belediye başkan adayı Mustafa Kara oldu!

Mustafa Kara AK Parti belediye başkan adayı mı oldu? 31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesini merak ediyor. AK Parti’nin İstanbul belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Ataşehir belediye başkan adayı Mustafa Kara oldu. Mustafa Kara kimdir? Mustafa Kara nereli ve kaç yaşında? İşte Mustafa Kara biyografisi

Mustafa Kara kimdir?

1968 yılında Kars’ın Akyaka İlçesinde doğan Mustafa Kara, ilköğretimini Kars'da, ortaöğretimini Kadıköy Mehmet Beyazıt lisesinde; üniversite eğitimini İ.T.Ü Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. İş hayatına Proje Mühendisi ve taahhüt işleri yaparak başlayan Mustafa Kara, Belediye Başkanı seçildiği döneme kadar inşaat ve perakendecilik sektörlerinde faaliyet gösteren ailesine ait şirkette Genel Müdür olarak görev yaptı. Şirketlerini sektöründe ön sıralara taşıyan Kara’nın bu başarıları; İstanbul Ticaret Odası Yılın Vergi Rekortmenleri KOBİ Özel Ödülü (2007), İGİAD Girişimcilik Ödülü (2006); Teknik Elemanlar Derneği Başarı Ödülü (2004) ile taltif edildi.

İş hayatının yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri bağlamında, çeşitli mesleki, eğitim, kültür ve sosyal yardım alanındaki STK′larda kurucu ve yönetici olarak görev aldı. SMG (İ.T.Ü Sakarya Mühendisler Grubu) kuruculuğu ve başkanlığı; SAGEM (Sosyal Araştırmalar ve Geliştirme Merkezi) kuruculuğu ve başkan yardımcılığı; Kızılay Yenidoğan şubesi başkan vekilliği; MABİAD (Marmara Bahar İş Adamları Derneği) üyeliği; Genç İşadamları Vakfı üyeliği ve İGİAD (İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği) üyeliği bunlardan bazılarıdır.

AK Parti'nin kuruluş süreciyle hizmete başladı

Siyasete aktif olarak AK PARTİ′nin kuruluş süreci ile başladı. 2002-2004 yılları arasında AK PARTİ Üsküdar İlçesi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. AK PARTİ İstanbul İl Başkanlığı′nın düzenlediği Siyaset Akademisine katıldı ve sertifika almaya hak kazandı. 2004 Yerel Seçimlerinde Üsküdar Belediye Meclis üyeliğine, Üsküdar Belediye Meclisinde AK PARTİ Grup Başkan Vekilliği′ne ve İmar Komisyonu başkanlığına seçildi. AK PARTİ Üsküdar İkinci Olağan Kongresi′nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini 2008 Kasım ayına kadar sürdürdü. 22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri ve 21 Ekim 2007 Halk Oylamasında, Üsküdar İlçe SKM (Seçim Koordinasyon Merkezi) Başkanlığı yaptı. Evli ve iki kız, iki erkek çocuk babası olan Mustafa Kara, ingilizce bilmektedir.

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2014 Ataşehir yerel seçim sonuçları

CHP adayı Battal İlgezdi % 49.8

AK Parti adayı Nimetullah Topu 41.8

MHP adayı Zeki Bulut % 3.8

24 Haziran 2018 Ataşehir seçim sonuçları

AK Parti % 37,5

CHP % 33,8

HDP % 11,5

İYİ Parti % 8,1

MHP % 7,3