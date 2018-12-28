"AK Parti, aslında belediyecilik hizmetleriyle iktidara gelmiştir"

HATAY (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "AK Parti, aslında belediyecilik hizmetleriyle, insanların yaşantısını direkt ilgilendiren şehircilik hizmetleriyle iktidara gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün geldiği hizmet makamına İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında yaptığı hizmetler sayesinde gelmiştir." dedi.

Hatay Valiliğini ziyaret eden Bakan Turhan, şeref defterini imzaladı. Vali Rahmi Doğan ile basına kapalı bir görüşme yapan Turhan, daha sonra Habib-i Neccar Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Tarihi Uzun Çarşı'yı da gezen Turhan, burada esnafla bir süre sohbet etti, ikram edilen yöresel ekmekten yedi.

Partisinin il başkanlığını da ziyaret eden Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Hatay'a çok önemli hizmetler yaptığını söyledi.

AK Parti'nin 16 yıldır iktidar olduğunu, bunun için de ülkeye hizmet etmek gerektiğini belirten Turhan, "Bunun bilincindeyiz, liderimiz Cumhurbaşkanımız, ülkemizin nerelere varması, uluslararası platformda, dünyada nerede olması gerektiği konusunda strateji belirliyor, hedef gösteriyor. Biz de tüm ekibimizle bu hizmetleri ülkemize kazandırıp, ülkemiz insanının hak ettiği yerde olması için azimle gayretle çalışıyoruz." diye konuştu.

Bakan Turhan, Hatay'ın kadim medeniyetlerin başlangıç noktası olduğunu, yakın coğrafyada yaşanan sorun ve sıkıntıları herkesin gördüğünü dile getirdi.

Hatay'ın bu sıkıntılarda en ağır yükü taşıyan şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Turhan, kentin hak ettiği hizmetleri birer birer yerine getireceklerini bildirdi.

Yakın coğrafyada yaşanan kriz nedeniyle komşularla olan ticari ilişkilerde sorunlar yaşandığını belirten Turhan, "Ticaretimiz kısıtlı ama inşallah bu bölgede huzur gelince, insanlarımız normal hayata dönünce İskenderun, Hatay deniz ticareti, yollar Hatay'a yetmeyecek. Ne yapmamız lazım? Kapasite artırıcı, bu altyapıyı geliştirmemiz lazım." diye konuştu.

Turhan, başta Belen-Antakya otoyol projesi ve Samandağ-Arsuz arasındaki sahil yolunun yapılmasının yanı sıra kentte yapılacak hizmetler konusunda çeşitli müjdeler verdi.

- "İnsanımızın hak ettiği hizmetleri ulaştırmamız lazım"

Şehir içinde ziyaretler yaptığını aktaran Turhan, belediyecilik hizmetleri konusunda Hataylının bunu hak etmediğini söyledi.

Özellikle Asi Nehri üzerindeki istilacı su sümbüllerine dikkati çeken Turhan, "Halbuki oradan pırıl pırıl tertemiz su akması lazım. İnsanlar onun kenarında yürürken içi ferah, huzur içinde vakitlerini geçirebilecekleri bir yer olması lazım." dedi.

AK Parti'nin belediyecilik konusunda eline su dökülmeyecek bir lideri olduğunu dile getiren Turhan, şöyle devam etti:

"AK Parti, aslında belediyecilik hizmetleriyle, insanların yaşantısını direkt ilgilendiren şehircilik hizmetleriyle iktidara gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün geldiği hizmet makamına İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında yaptığı hizmetler sayesinde gelmiştir. İnsanımızın gönlünde bir taht kuru kuruya kurulmaz, insanlara hizmet ederseniz insanlar sizi sever, size karşı sevgisini artırır, itibarını verir ve biz artık buna 'gönül belediyeciliği' diyoruz. İnsanlarımızın gönüllerini yapacak, onların hayatını kolaylaştıracak hizmetleri iletmek için proje üreten, öncelikle yaşadıkları ortamı ve mekanı yaşanabilir yapacak projeler üretip bu hizmetleri yapabilecek kişileri seçerseniz bu mümkün olur. Madem hizmet siyaseti yapıyoruz, o zaman insanımızın hak ettiği hizmetleri ona en kısa sürede ulaştırmamız lazım."

Turhan, yapılacak yerel seçimin sadece hizmet seçimi olmadığını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de perçinleyecek bir seçim olacağını belirterek, "Eğer bu ülkede istikrar olmasaydı, Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı bugün Suriye'den daha kötü durumdaydık. Herkesin bunun bilincinde olması lazım." dedi.