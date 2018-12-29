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AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan adayı kim? Nerelidir? Ahmet Haşim Baltacı kimdir? 2019 yerel seçim

AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan adayı kim? Nerelidir? Ahmet Haşim Baltacı kimdir? Bugüne dek nerelerde görev yaptı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılan aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin mahalli idareler seçiminde aday gösterdiği belediye başkan adaylarını açıkladı. 2004 yılından bu güne Arnavutköy Belediye Başkanı olarak görevini yapan Ahmet Haşim Baltacı 2019 mahalli idareler seçiminde yeniden Arnavutköy belediye başkanlığına aday gösterildi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 21:28
AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan adayı kim? Nerelidir? Ahmet Haşim Baltacı kimdir? 2019 yerel seçim

AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan adayı kim? Nerelidir? Ahmet Haşim Baltacı kimdir? Bugüne dek nerelerde görev yaptı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılan aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin mahalli idareler seçiminde aday gösterdiği belediye başkan adaylarını açıkladı. 2004 yılından bu güne Arnavutköy Belediye Başkanı olarak görevini yapan Ahmet Haşim Baltacı 2019 mahalli idareler seçiminde yeniden Arnavutköy belediye başkanlığına aday gösterildi.

Ahmet Haşim Baltacı Kimdir?

ahmet haşim baltacı

1965 yılında doğan Ahmet Haşim Baltacı, Trabzon’un Çaykara İlçesindendir.

1969 yılından itibaren Arnavutköy’de ikamet etmekte olan Ahmet Haşim Baltacı, ilk öğrenimin ardından, 1983 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümündeki kısmi eğitimin ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu.

Askerliğine 1991-92 yılları arasında Ankara Polatlı Topçu Okulunda başlayarak, Hatay-Kırıkhan Endüstri Meslek Lisesi’nde Yedek Subay olarak görevini tamamladı.

Çeşitli konularda kurs ve seminerlere katılan Ahmet Haşim Baltacı, iş hayatında; mühendislik, tekstil, gıda ve iletişim sektörlerinde işletme sahibi ve yönetici olarak çalıştı.

Birçok sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında aktif olarak yer aldı. Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nde yönetici ve Belde Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ak Parti’nin kurulmasıyla birlikte, Arnavutköy Kurucu Belde Başkanı olarak görev aldı.

28 Mart 2004 Yerel Seçimlerinde Ak Parti’den Arnavutköy Belde Belediye Başkanlığı’na seçildi. 29 Mart 2009’da tekrar seçilerek ilçe olan Arnavutköy’ün ilk Belediye Başkanı oldu.  30 Mart 2014’de yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde de tekrar Belediye Başkanı seçildi. 

Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Ahmet Haşim Baltacı, evli ve beş çocuk babasıdır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 21:28
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