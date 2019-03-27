0553 313 94 23

Ak Parti Armutlu Belediye Başkanı ve Adayı Birkan: “Armutlu için 15 ‘altın’ projemiz var”

Armutlu mevcut Belediye Başkanı ve yeni dönem Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Birkan, “3 dönem boyunca alt ve üst yapı problemlerimizi çözmeye çalıştık.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:26
Ak Parti Armutlu Belediye Başkanı ve Adayı Birkan: “Armutlu için 15 ‘altın’ projemiz var”

Armutlu mevcut Belediye Başkanı ve yeni dönem Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Birkan, “3 dönem boyunca alt ve üst yapı problemlerimizi çözmeye çalıştık. Yeni dönemde sosyal yaşamı canlandıracak ve kültürel faaliyetleri hayata geçirecek mekanları ve oluşumları sağlayacağız” dedi.



Ak Parti Belediye Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Mehmet Birkan, 4’üncü dönemine ilçe için hazırladıkları 15 ‘altın’ proje ile hazırlandıklarını kaydetti. Üç dönemdir belediye başkanlığı görevini sürdüren Mehmet Birkan, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş’i ziyaretinde 4’üncü döneminde Armutlu için hayata geçirmeyi amaçladıkları yeni projeleri anlattı.



Yeni dönemde ilçeyi sosyal ve kültürel anlamda yeni özellikler kazandırmayı amaçladıklarından bahseden Birkan, “3 dönem boyunca alt ve üst yapı problemlerimizi çözmeye çalıştık. Yeni dönemde sosyal yaşamı canlandıracak ve kültürel faaliyetleri hayata geçirecek mekanları ve oluşumları sağlayacağız” dedi.



“İlçemize bir yılda 18 milyon TL yatırım yaptık”


2017-2018 yılında belediye bütçesinin yüzde 50’sini ilçe yatırımlarına aktardıklarını söyleyen Birkan, “Geçtiğimiz sene toplamda ilçemiz için 18 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Bu rakam yıllık belediye bütçemizin yüzde 50’sine denk geliyor. Bu dönemde de yatırımlarımızı sürdüreceğiz ve Armutlu’ya kültürel anlamda yeni bir çehre kazandıracağız” şeklinde konuştu.



15 ‘altın’ proje


Başkan Mehmet Birkan, ‘altın’ olarak nitelendirdiği projeleri ise şu şekilde sıraladı:


“Kaplıcalar bölgesine 5 yıldızlı termal tesis,


Atatürk Müzesi, kültür merkezi,


Modern plajlar,


Çınardere mevkiine termal tesis,


Armutlu seyir terası,


Tavşanlıtepe sahil düzenlemesi,


Hayvan barınağı,


İlçe merkez girişine peyzaj düzenlemeleri


İskele kordon otopark alanı cadde ve sokak düzenlemeleri,


Yaşlı bakım evi,


İçme suyu göleti,


Kadınlar plajı,


Noter,


Kent müzesi”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:26
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sisi kendini de generalini de maskot etti! 'Sit ya Ali'
    1. Sisi kendini de generalini de maskot..
    2. Saadet Partisi’nin seçim bürosuna..
    3. Kadınlar kazandıkları paralarla..
    4. DPÜ Kitaplaşan İnsanlar Topluluğu’ndan..
    5. "Şampiyonluk öyle tek başına gelen bir..
    6. TVF Başkanı Üstündağ'dan Kupa Voley..
    7. "Rekabet Kurulu kamu kurumlarını da..
    8. "18 yaşından küçükken işlenen suçun..
    9. Çocuk Hakları Okulu’nda eğitimler..
    10. Bir gün susmayı öğrendim! Babam öyle..
    11. Türk yönetmen ’Müslüman Sinema..
    12. Bağcılar Rüya Şehir konseptinde bir..
    13. Başkan Erdoğan halka sesleniyor - CANLI
    14. Van'da 2 bin 273 sandıkta 652 bin..
    15. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    16. Ahmet Şafak Pınarbaşı’da konser verdi
    17. Bakan Yardımcısı Erdil, Ekeşkirt’te..
    18. Tayland’da 7 partiden cuntaya karşı..
    19. Jetski ile kaçma girişimi kısa sürdü
    20. İstanbul'da milyonluk zehir..
    21. Türkiye mobil internet hızında dünyada..
    22. Orman Haftası kutlamaları 20 okulda..
    23. Gramla satılan Isparta’nın gülyağı,..
    24. AİÇÜ’de “Gençliğin Kişilik İnşası”..
    25. 2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı ne..
    26. Alev topuna dönen adam hayatını..
    27. Quick Sigorta, İTO toplantısında
    28. Öğrenciler ilk kez sinema ile buluştu
    29. Erol Bulut: “Lig asıl şimdi başladı”
    30. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bir öneri
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu