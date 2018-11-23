AK Parti Ardahan belediye başkan adayı kim oldu? Ardahan AK Parti adayı 2019

AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi son dakika gelişmesi. AK Parti Ardahan belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti Ardahan belediye başkan adayları son dakika belli oldu. Ardahan AK Parti belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandığı iddia edildi. Bu iddianın sahibi Son tv. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Binali Yıldırım, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhakesi, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atila, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin olurken, AK Parti Ardahan belediye başkan adayı Yunus Baydar olduğu söyleniyor. Yunus Bayrar, Ardahan AK Parti eski il başkanı görevini yürüttü.

AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 son dakika açıklandı