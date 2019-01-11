Recep Çebi kimdir nerelidir? AK Parti Araklı belediye başkan adayı Recep Çebi

Recep Çebi AK Parti Araklı belediye başkan adayı son dakika olmasıyla birlikte Recep Çebi’nin biyografisi araştırılıyor. 2004 yerel seçimlerinde Anavatan Partisinden Araklı İl Genel Meclisi üyesi olarak yerel parlamentoda görev aldı. 2009 Yerel seçimlerinde AK Parti Araklı belediye başkan adayı oldu ve kazandı. İşte Recep Çebi’nin hayatı…

Recep Çebi kimdir?

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, 1965 yılında Araklı Yolgören mahallesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Araklı’da tamamladı. Profesyonel iş hayatına 14 yaşında Araklı’da Atacan eczanesinde başladı. Recep Çebi Siyasete ilgisi de bu dönemlerde başladı ve Özal’lı yılların Anavatan Partisinde Gençlik Kolları başkanlığı ve ilçe başkanlığı yaptı. 2004 yerel seçimlerinde Anavatan Partisinden Araklı İl Genel Meclisi üyesi olarak yerel parlamentoda görev aldı. Deneyim ve tecrübelerini burada pekiştiren, bu yolda 28 yıl çalışan Başkanımız, 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinde Ak Parti Teşkilatının ve halkın yoğun teveccühüyle AK Parti Araklı Belediye Başkanı olarak adaylığını koydu ve Belediye Başkanlığına seçildi. Recep Çebi evli ve bir kız, üç erkek çocuk babasıdır.